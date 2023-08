Michael Kappeler/dpa Scheinbar neben- und gegeneinander: Im wesentlichen ist man sich auch in dieser Bundesregierung einig

Stehen die Gewerkschaftsführer in diesem Land auf, dann geht es um den sozialen Frieden. Der scheidende Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann ließ sich vom Tagesspiegel am Sonntag mit der Äußerung zitieren, es brauche »mehr Zusammenhalt« in der Ampel »für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft«. Die am Dienstag anstehende Kabinettsklausur sollte daher »zum Zeichen der Geschlossenheit werden«. Die Ampel hatte im Vorfeld der Klausur auf dem Schloss Meseberg in Brandenburg erklärt, mögliche wirtschaftliche Impulse seien ein zentrales Thema des Treffens.

Innerhalb der Ampel stehen derzeit insbesondere das sogenannte Wachstumschancengesetz von Finanzminister Christian Lindner (FDP) und die im Koalitionsvertrag vereinbarte Kindergrundsicherung im Clinch. Bundesfamilienministerin Elisabeth Paus (Bündnis 90/Die Grünen) blockierte das Paket von 50 Steuererleichterungen für Unternehmen, da Lindner den von Paus – mit zwölf Milliarden Euro für eine wirksame Bekämpfung von Kinderarmut ohnehin zu gering – angesetzten Betrag des sozialpolitischen Prestigeprojektes der Ampel als »Merkposten« von zwei Milliarden Euro stehen ließ.

Laut einem Beschlusspapier der SPD-Bundestagsfraktion, über das dpa am Wochenende berichtete, plant diese unter dem klangvollen Namen »Mietenstopp« eine auf drei Jahre angedachte Begrenzung von Mieterhöhungen um maximal sechs Prozent in angespannten Wohngegenden. Derzeit liegt die Kappungsgrenze in diesen Gegenden bei 15 Prozent. Der Ampelkoalitionsvertrag sieht bereits eine Absenkung der maximalen Mieterhöhungen auf elf Prozent in drei Jahren vor. Das Papier nennt auch eine Regulierung von Indexmietverträgen: Die sollten künftig mit dem allgemeinen Mietspiegel und nicht mehr analog zur Inflationsentwicklung angehoben werden dürfen, mindestens aber einer »effektiven Kappungsgrenze« unterliegen, zitierte dpa. Justizminister Marco Buschmann (FDP) hatte unlängst erklärt, keinen Anlass für eine Regulierung von Indexmieten zu sehen.

Derweil sinkt die Ampel im Ansehen der Bevölkerung. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag von dpa zeigten sich 73 Prozent mit der Arbeit der Ampel unzufrieden. Angesichts der unsozialen Haushaltsplanung für 2024 dürfte es für »Zusammenhalt« deutlich mehr als ein »Zeichen der Geschlossenheit« benötigen.