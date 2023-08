Oh, die Weizenernte! Der Deutsche Bauernverband zeigte sich auch dieses Jahr wieder tief besorgt über die »wechselnden Witterungsperioden« hierzulande, die ein deutlich spürbares Ergebnis des Klimawandels seien: Erst ist es trocken, dann regnet es, dann hagelt es, und dann kommt auch noch Wind! Ein Brandenburger Bauer berichtet in der »Tagesschau« von einem »Wechselbad der Gefühle«, in das er sich vom unbeständigen Wetter geworfen sieht. Für ihn sei die Erntezeit eine »reine Zitterpartie«. Seine Roggenernte stimmte dann aber doch. In Hessen ist Weizen infolge feuchten Wetters verschimmelt und landet jetzt laut Bauernverband im Tierfuttertrog, was gelinde gesagt eine Schweinerei ist: Auch Tiere mögen keinen Schimmel.

Auf Verständnis dürften die Beschwerden unserer Bauern bei der Deutschen Bahn stoßen, der die Natur von jeher übel mitspielt in Gestalt von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Speziell in der warmen Jahreszeit kollabieren Fahrgäste, wenn infolge mangelnder Stromversorgung die Klimaanlage ausfällt und sich in den modernen Zügen kein Fenster öffnen lässt. 47 Züge pro Monat müssen auf deutschen Strecken im Schnitt evakuiert werden. Aber erst nach Stunden, wenn der »Notfallmanager« eingetroffen ist, vorher dürfen Polizei und Feuerwehr nichts machen. Da ist es gut, sich und anderen Fahrgästen das Warten mit etwas Torte zu versüßen:

Mandel-Zitronen-Tarte

Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. Für den Teig in einer Schüssel 200 g gemahlene Mandeln, 60 g geschmolzene Butter und zwei EL Honig oder Ahornsirup verrühren, bis die Mischung gut zusammenhält. Die Teigmischung gleichmäßig in eine Tarteform geben und an den Rändern hochdrücken. Den Teigboden mit Backpapier auslegen und mit Backbohnen oder Trockenreis bestreuen, um ein Aufblähen während des Backens zu verhindern. Den Teigboden für etwa 15 Minuten im vorgeheizten Ofen backen bis er leicht goldbraun ist. Dann die Backbohnen und das Backpapier entfernen. Für die Zitronenfüllung drei große Zitronen auspressen. In einer Schüssel drei Eier mit 150 g Zucker leicht cremig rühren. Den frisch gepressten Zi­tronensaft sowie 120 g geschmolzene Butter und eine Prise Salz hinzufügen. Alles gut verrühren. Die Zitronenfüllung gleichmäßig auf den vorgebackenen Teigboden gießen. Die Form zurück in den Ofen stellen und die Tarte für weitere 20 bis 25 Minuten backen bis die Füllung fest ist und die Ränder goldbraun sind. Aus dem Ofen nehmen und vor der Entnahme aus der Form vollständig abkühlen lassen. Zitronenzesten von einer Biozitrone mit dem Zestenreißer schneiden und über die Oberfläche streuen und/oder diese mit gehackten Pistazien dekorieren. Die Tarte in Stücke schneiden, gegebenenfalls mit kalter Schlagsahne bzw. einer Kugel Vanilleeis servieren. Dazu marokkanischer Minztee.

Der Kuchen enthält keinerlei Mehl. In Zeiten von Schimmelweizen, wackligen Getreideabkommen und Glutenallergie ist er eine zuverlässige Alternative. Er ist low carb, low stopf, low pups und damit ideal für volle Züge ohne Fenster. Mit der Tarte au citron meistern Sie die Krise!