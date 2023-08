Hausschwamm und Hitler

jW

Nach dem wahrscheinlichen Absturz des russischen Klein- und Großkriminellen Jewgeni Prigoschin lag unter den deutschen Qualitätsmedien die Frankfurter Rundschau mit dem Ausruf »Hitler!« vorn. Feuilletonchef Michael Hesse setzte auf eineinhalb Seiten am Freitag gleich: »Der 30. Juni 1934 war die Nacht der langen Messer, als sich Hitler im sogenannten Röhm-Putsch seiner Widersacher entledigte. Ähnlich wie im aktuellen Fall in Russland, in dem mutmaßlich der russische Präsident Wladimir Putin einen Abtrünnigen, Jewgeni Prigoschin, im Flugzeug abschießen ließ, war eine gewaltbereite Gruppierung im eigenen Land dem Machthaber zu gefährlich geworden.« Hesse kennt sich in Geschichte so aus wie Annalena Baerbock in Geographie und Außenpolitik.

Äußere Politik machte mit dem Treffen von etwa 50 Staats- und Regierungschefs in Südafrika auf Einladung der BRICS-Staaten die hiesigen Kommentatoren wuschig. Im Sprachregelungsbrei versank zunächst die Zahl der Teilnehmer. Zur Berichterstattung zugelassen war: Die fünf Einladerstaaten haben erstens Meinungsverschiedenheiten, und sie erwirtschaften zweitens nicht soviel wie die G7. Das käuten ARD, ZDF und DLF wieder, Zeitungen für höhere Stände verlegten sich auf Düsteres. Unter der Überschrift »Der Gegenpol« ließ zum Beispiel FAZ-Außenressortchef Nikolas Busse am Dienstag im Leitartikel auf Seite eins den Satz hervorheben: »Die BRICS-Staaten bauen an einer Alternative zur westlich geprägten Weltordnung.« Das Handelsblatt sekundierte mit der Schlagzeile: »Ein Gipfel gegen den Westen«. Donnerstag folgte die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) kaum beruhigend: »Die Diktatorenclique ist keine Alternative zum Westen.« Russland – mutmaßlicher Kriegsverbrecher, China – diktatorische Führung, Indien – Hindunationalismus mit autoritären Zügen, in Brasilien und Südafrika »wirken die derzeitigen Präsidenten nicht wie lupenreine Demokraten«. Nicht ausgesprochene Folgerung: Lasst es bleiben, »wir« bleiben weitere 500 Jahre im Sattel.

Aber selbst im NZZ-Bollwerk lauern Hausschwamm und Zweifel. Einem Gastkommentar von Heribert Dieter von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik gibt die Redaktion die Überschrift: »Der globale Süden zeigt neues Selbstbewusstsein.« Und die Unterzeilen: »Finanzkrise, Coronapandemie, Klimawandel, Ukraine-Krieg: Der Westen agiert seit Jahren im Krisenmodus. Er stellt sich dabei so ungeschickt und überheblich an, dass er die Unterstützung vieler Entwicklungs- und Schwellenländer verliert.« Drei Punkte nennt der Autor: Erstens schlagen westliche Außenpolitiker insbesondere seit dem Ukraine-Krieg gerne einen »absoluten Ton« an, »der keinen Widerspruch zulässt«. Der von den USA herbeigelogene Irak-Krieg von 2003 sei aber in Asien, Afrika und Lateinamerika unvergessen, wenn jemand mit »regelbasiert« aufwarte. Zweitens hätten die westlichen Länder ihre Finanzpolitik »nie unter Berücksichtigung der Folgen für Entwicklungs- und Schwellenländer gestaltet« – siehe Zinssenkungen 2008 und Zinserhöhungen jetzt. Drittens schotte der Westen, allen voran die USA, die eigene Industrie ab. Das dürfte nach Dieters Auffassung »einen eklatanten Verstoß gegen die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) darstellen«. Eine Klage gegen die USA könne aber nicht angestrengt werden, weil Washington die Ernennung neuer Richter im WTO-Streitschlichtungsmechanismus verweigere. Regelbasiert? Selten so gelacht.

Gemischtes Fazit: FAZ, Handelsblatt und NZZ-Mann müssen keine Angst vor den Nichtweißen haben, der Westen besorgt den eigenen Niedergang selbst. Bevor der Fahrt aufnimmt, muss lediglich Putin in Frankfurt am Main vor Hesse die Kapitulationsurkunde unterschreiben. Irgendein Hitler muss sein.