1873, 1. September: In Genf tagt der Kongress der »Antiautoritären«. 29 Vertreter der von der Internationalen Arbeiter-Assoziation abgespaltenen und am 30. Mai 1873 ausgeschlossenen bakunistisch-anarchistischen Minderheit versammeln sich mit dem Anspruch, als VI. Kongress der Internationale zu tagen. Weitere Treffen in Brüssel 1875, in Bern 1876 und in Verviers 1877 bleiben ohne Erfolge und verdeutlichen mithin, dass die Anarchisten nur geringen Einfluss auf die Arbeiterbewegung ausüben können.

1918, 30. August: Nach einem Auftritt in einer Moskauer Fabrik wird Lenin von zwei Kugeln in Schulter und Hals getroffen. Die Schützin ist die Sozialrevolutionärin Fanny Kaplan. Antonio Gramsci urteilt über den Vorfall: »Kaplan war eine Menschenrechtlerin, eine Utopistin, eine geistige Tochter des französischen Jakobinismus, der es nicht gelingt, die historische Funktion der Organisation und des Klassenkampfes zu verstehen, die glaubt, dass der Sozialismus sofortigen Frieden zwischen den Menschen bedeute, ein idyllisches Paradies der Freude und der Liebe.« Kaplan wird nach dem Attentat gefangengenommen, verhört und danach exekutiert.

1928, 3.–7. September: Auf dem dritten Bundeskongress des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) in Hamburg wird die sozialreformistische Konzeption der »Wirtschaftsdemokratie« zur Grundlage der Tätigkeit des ADGB erklärt. In der Resolution heißt es: »Die Demokratisierung der Wirtschaft führt zum Sozialismus. (…) Nicht als fernes Zukunftsziel, sondern als täglich fortschreitender Entwicklungsprozess stellt sich die Umwandlung des Wirtschaftssystems dar.«

1943, 29. August: Nach einer Serie von Streiks und Sabotageaktionen gegen die deutschen Besatzer in Dänemark (Augustrevolte) verhängt der deutsche Reichsbevollmächtigte Werner Best den Ausnahmezustand, die Wehrmacht entwaffnet und interniert die dänischen Streitkräfte. Die Kollaborationsregierung tritt ab, die innenpolitische Kontrolle liegt fortan bei der Besatzungsmacht.

1983, 1. September: Sowjetische Abfangjäger schießen über Sachalin eine Boeing 747 der Korean Air Line (KAL 007) ab. Die Maschine hatte ohne Positionslichter zweimal so­wjetischen Luftraum verletzt und auf Funkkontaktversuche und Warnschüsse nicht reagiert. Alle 269 Passagiere kommen ums Leben.

1993, 3. September: Im Streit um die Schwarzmeerflotte einigen sich Russland und die Ukraine. Kiew erklärt sich zum Verkauf der Hälfte seiner Flotte an Russland bereit.