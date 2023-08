Everett Collection/imago Nicht Bittstellerei, sondern Klassenkampf. Der große Marsch auf Washington (A. Philip Randolph vorne in der Bildmitte)

Auch heute noch kennen viele den Satz »I have a dream« (»Ich habe einen Traum«). Die vier Worte sind untrennbar verknüpft mit Martin Luther King Jr. (1929–1968). Sie waren Teil einer Rede, die der Pfarrer und Bürgerrechtler in seiner Funktion als Präsident der Southern Christian Leadership Conference (SCLC) am 28. August 1963 in der US-Hauptstadt hielt. Die bis dahin wohl größte politische Manifestation für Menschenrechte in der Geschichte der Vereinigten Staaten, die den Abschluss des »Marschs auf Washington für Jobs und Freiheit« bildete, wurde von mehr als 200.000 Menschen besucht, etwa 80 Prozent von ihnen waren schwarze US-Amerikaner.

Heute wollen konservative Kräfte von Republikanern bis Demokraten aller Welt weismachen, dass es gerade Kings »Traum«-Rede war, die – wohl auf magische Weise – bewirkt habe, dass die Bürgerrechtsbewegung seit den 1960er Jahren so erfolgreich war und es geschafft habe, den systemischen Rassismus zu beseitigen. Wie das US-Newsportal Truthout am 21. Juli 2023 berichtete, sei es zur erstaunlichen Tradition geworden, dass der jährliche Black History Month im Februar sogar von weißen Republikanern gefeiert würde, die die berühmten Worte Kings für ihre eigene Agenda nutzten. Sie behaupten, die Verfassung sei »farbenblind« und diene allen. Wenn Schwarze und Indigene dies anders sähen, dann stellten sie sich »aus ideologischen Gründen als Opfer dar«.

Selbst schuld

Floridas Gouverneur Ronald DeSantis, möglicher Kandidat der Republikaner für die Präsidentschaftswahl 2024, ist einer der Wortführer dieser Argumentation. Weil aus seiner Sicht rassistisch bedingte Ungleichheit nicht mehr existiert, hat er an Floridas öffentlichen Schulen den Unterricht über schwarze Geschichte und über systemischen Rassismus verboten. Was Rechte wie DeSantis denken, aber nicht offen aussprechen: Wenn die Ungleichheit zwischen Weißen einerseits und Schwarzen und Indigenen andererseits angeblich fortbesteht, dann muss es ein Problem auf der Seite der Underdogs geben. Warum bitteschön ziehen sie sich nicht selbst am Schopf aus dem Sumpf, fragen die Befürworter der weißen Überlegenheit.

In der historischen Aufarbeitung des »Marsches auf Washington« schien es lange Zeit, als sei die Kritik von Malcolm X alias El-Hajj Malik El-Shabazz eine Minderheitsposition, die auf die längst widerlegten persönlichen Widersprüche zwischen ihm und King zurückzuführen sei (vgl. jW vom 29. Juni 2023). Malcolm X hatte kritisiert, der Marsch der »zornigen Schwarzen« habe sich durch den Einfluss des Weißen Hauses auf die schwarze Mittel- und Oberschicht »in etwas verwandelt, das man ›schick‹ finden konnte wie einen Ausflug«. Inzwischen ist jedoch eine neue Generation von Frauen und Männern der Basisbewegungen wie »Black Lives Matter« und der Black Studies an den Hochschulen nachgewachsen, die sich mit den Mythen der Erinnerungspolitik bezüglich der 1960er Jahre nicht mehr zufriedengeben. Sie halten den Medien und sonstigen staatstragenden Kräften entgegen, dass die beeindruckende Mobilisierung nach Washington im Spätsommer 1963 in Wirklichkeit der Höhepunkt einer jahrzehntelangen Massenbewegung der schwarzen und zum Teil multiethnischen Klasse der Arbeiterinnen und Arbeiter war. Längst ist es ein Gemeinplatz, dass King seine »Ich habe einen Traum«-Rhetorik ursprünglich 1961 auf einem Kongress des Gewerkschaftsdachverbandes American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) ausprobiert hatte.

Die Massen, die sich zum »Marsch auf Washington« versammelten, setzten sich größtenteils aus kampfbereiten Gewerkschaftsmitgliedern zusammen. Der junge Historiker William P. Jones von der University of Minnesota hat mit seinem Buch »The March on Washington: Jobs, Freedom, and the Forgotten History of Civil Rights« bereits 2013 ein Werk vorgelegt, in dem er die »vergessene Geschichte des Bürgerrechtskampfs« aufarbeitet.

Jones hat akribisch herausgearbeitet, wie der schwarze Gewerkschafter A. Philip Randolph (1889–1979) »trotz seines überragenden Beitrags zur Bürgerrechtsbewegung aus dem öffentlichen Gedächtnis verschwunden« sei, sagte der Historiker in einem am 28. August 2022 veröffentlichten Gespräch mit dem US-Magazin Jacobin. Der Sozialist habe in den 1910er Jahren mit seiner in Harlem (New York) erscheinenden Zeitschrift The Messenger »eine an der Arbeiterschaft orientierte sozialistische Position vertreten«. In den 1930er und 1940er Jahren sei er als Anführer der Gewerkschaft der Schlafwagenschaffner und 1941 als Initiator des ersten »Marsches auf Washington« gegen Diskriminierung von Schwarzen in der Armee und bei der Jobsuche aktiv gewesen. Randolph hatte 1960 den schlagkräftigen schwarzen Gewerkschaftsrat »Negro American Labor Council« (NALC) als Gegenstück zur AFL-CIO mitgegründet, weil der etablierte Dachverband nicht aktiv gegen rassistische Diskriminierung von Kolleginnen und Kollegen in einigen seiner Einzelgewerkschaften vorging. Für Jones war es deshalb nur folgerichtig, dass Randolph im Jahr 1963 auch als »offizieller Leiter des ›Marsches auf Washington‹« fungierte.

Klassenkampf

Der Legende nach war King mit seiner Rede am Ende der Kundgebung bestimmend für den Erfolg des Marsches. Es war indes Randolphs Eröffnungsrede, die den sozialen und Klassencharakter des Marsches und den Kampf gegen rassistische Unterdrückung und ökonomische Ausbeutung miteinander verband. Für den Gewerkschafter konnte nur die organisierte Klasse und nicht die gnädige Billigung neuer Gesetze durch die Herrschenden in Washington soziales und politisches Unrecht beseitigen.

Genau das sei das politische Vermächtnis des Marsches gewesen, erklärte Jones. Der Marsch als zu diesem Zeitpunkt größte Manifestation der organisierten Werktätigen sei in Wirklichkeit »der historische Moment gewesen, in dem diese politische Botschaft von den arbeitenden Menschen am effektivsten vermittelt wurde«. Von einer Bewegung, die »von der Basis aus organisiert« wurde und sich »auf lokaler Ebene mit Frauengruppen, Gewerkschaften und Kirchen im ganzen Land zusammenschloss«.

Die in den 1980/90er Jahren verbreitete Auffassung, »dass der Marsch erfolgreich war, weil er gemäßigt war«, sei falsch und »einfach nur Unsinn«, so Jones. Genau das Gegenteil sei der Fall gewesen: »Er war erfolgreich, weil er in seinen Forderungen weitreichend war, radikal und militant.« Im darauffolgenden Frühjahr habe sich das noch einmal sehr deutlich gezeigt, als die Bürgerrechtsgesetzgebung im US-Kongress auf Eis lag. Als Randolphs NALC mit einem Generalstreik drohte, wurde der Civil Rights Act im Sommer unverzüglich verabschiedet.