alterphotos/imago Manchmal verträumt: Mulatu Astatke, ganz in seinem Element

Ein alter Mann trabt langsam auf die Bühne des großen Saals der Hamburger Elbphilharmonie. Es ist Mulatu Astatke. Eine Legende. Astatke gilt als Begründer des Ethio Jazz, einem von ihm in den 60ern entwickelten Stil, der die amharische Tezetamusik Äthiopiens und Eritreas mit US-amerikanischem Jazz und Latineinflüssen verbindet. Anlass für Mulatu Astatkes Auftritt in der Philharmonie ist das Internationale Sommerfestival auf Kampnagel, wo er mit seiner Band bereits vor zwei Jahren gespielt hatte.

Nun steht Astatke auf dieser großen Bühne der Hochkultur im Zentrum seiner siebenköpfigen Band. Die ist aus hervorragenden Musikern zusammengesetzt, von denen allerdings keiner annähernd so alt ist wie der 1943 im äthiopischen Jimma geborene Bandleader. Sie spielen kraftvoll, energisch und ambitioniert. Besonders beeindruckend: John Edwards, der seinen Kontrabass in den Soli mit Fingern, Händen und Bogen ekstatisch bearbeitet, wie es auch im Jazz selten zu erleben ist. Vor allem aber die Bläserabteilung um James Arben (Saxophon, Querflöte) und Byron Wallen (Trompete) dominieren in der ersten Hälfte des Abends und lassen Astatke selbst zuweilen in den Hintergrund treten. Der pflegt auf Vibraphon und Wurlitzer E-Piano ein sanftes, unaufdringliches, manchmal verträumtes Spiel.

Man kann dieses Ungleichgewicht dem Alter Astatkes zuschreiben. Aber tatsächlich sind die Bläser bereits auf seinen frühen Aufnahmen aus den späten 60ern die prägenden Instrumente. Sie tragen die Songs, indem sie das Hauptmotiv über einen repetitiven Bass-Schlagzeug-Groove spielen. Beispielhaft zu hören ist das in »Yègellé Tezeta«, einem Song, der im Film »Broken Flowers« (2005) des Musikconnaisseurs Jim Jarmusch prominent plaziert ist und Mulatu Astatke zu neuer Beachtung verhalf.

Der Begriff »Tezeta« steht im Amharrischen für das Gefühl der Sehnsucht und der Nostalgie, er bezeichnet zudem die Musik der Amharaethnie, die auf Fünftonskalen beruht. Für Astatke ist das der Referenzrahmen, als ihn seine Eltern 1956 nach Großbritannien schicken und er sich in London klassisch musikalisch ausbilden lässt. Den Jazz wird er kurz darauf in New York für sich entdecken. Astatke lernt Vibraphon, Conga und E-Piano und führt diese Instrumente in die äthiopische Populärmusik ein. Der 1998 erschienene Sampler »Éthiopiques 4« gibt einen guten Einblick in die Hochphase des Ethio Jazz in den Jahren 1969 bis 1974 und präsentiert neben Astatke weitere Musiker der Zeit.

Bemerkenswert ist, dass sich Astatke, der in einem Land aufgewachsen ist, dessen populäre Musik vom Gesang geprägt war, in seinen eigenen Kompositionen auf Instrumentalstücke konzentrierte. Diese Spezialisierung sollte ihm zum Vorteil werden, als der letzte Kaiser Äthiopiens, Haile Selassie, 1974 gestürzt und durch die Militärregierung des Derg – dem »provisorischen Militärverwaltungsrat« – ersetzt wurde. Die neue Regierung gab fortan vor, welche Musik der politischen Linie entsprach. Astatke durfte weiter spielen, aber die Musikindustrie des Landes brach zusammen, was dazu führte, dass auch Mulatu Astatke bald vergessen war.

Mittlerweile ist er zurück. 2008 hat er mit der Londoner Jazzformation The Heliocentrics ein hörenswertes Album eingespielt, das besonders die psychedelische Komponente des Ethio Jazz heraushebt, die auch Astatkes Musik immer hatte. Aber diese Musik ist auch funky und geprägt von Latinrhythmen, wie das Konzert in der Elbphilharmonie beweist. Das wohl schönste Stück des Abends ist dagegen zurückgenommen-melancholisch. Dr. Mulatu Astatke – 2012 erhielt er die Ehrendoktorwürde des Berklee College of Music in Boston – widmet es seinem Mutterland Äthiopien. Eröffnet wird es von Danny Keane am Cello. Ein würdiger Moment für Astatke selbst, dessen sanftes Spiel sich hier entfalten kann. Das letzte Stück des Abends nennt er »Mulatu« und widmet es sich selbst. Danach verabschiedet das Publikum den Meister des äthiopischen Jazz mit stehenden Ovationen.