Am 8.8.2022 starb Mouhamed Lamine Dramé in der Dortmunder Nordstadt durch eine Polizeiwaffe. Damals gab es Spekulationen bis zur Täter-Opfer Umkehr. Was wissen wir heute über Mouhameds Tod?

Mouhamed war im Innenhof einer Jugendeinrichtung in der Dortmunder Nordstadt. Er befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation und drohte, sich das Leben zu nehmen. Die Untersuchungen haben klar gezeigt, dass Mouhamed zum Zeitpunkt der Ankunft der Polizei auf dem Boden saß und ein Messer neben sich hatte. Er wurde von den Polizisten angesprochen, worauf er nicht reagierte. Daraufhin wurde er mit Pfefferspray angesprüht. Als er darauf auch nicht reagierte, folgte der Taser. Nur sieben Sekunden später wurde er mit der Maschinenpistole angeschossen. So ist Mouhamed ermordet worden.

Wie ist der Stand der Ermittlungen? Kommt es zum Prozess?

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dortmund haben gezeigt, dass Mouhamed niemals eine Gefahr für diese Polizisten war. Das haben auch Experten und Kriminologen bestätigt. Sowohl die Polizei, aber auch Innenminister Reul haben nach dem Einsatz versucht, Mouhamed zu kriminalisieren, indem sie ihn als Bedrohung beschrieben. Herr Reul meinte, dass die Polizeibeamten sich verteidigen mussten, obwohl Mouhamed nie eine Bedrohung war. Die Ermittler haben Anklage gegen fünf Polizisten erhoben. Dem Schützen wird Totschlag, dem Einsatzleiter Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung und drei weiteren Beamte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Wir können heute noch nicht sagen, wann der Prozess gegen die fünf angeklagten Beamten beginnen wird. Wir warten immer noch auf ein konkretes Datum. Ich wiederhole den Wunsch der Familie Dramé, dass der Prozess so bald wie möglich startet und dass er gerecht abläuft.

Sie veranstalteten im Bündnis eine Vielzahl an Diskussionsabenden, Mahnwachen und die bundesweite Demonstration am 12.8. Worum ging es da und wie war die Resonanz?

Die Resonanz ist bisher sehr beeindruckend. Damit meine ich auch die Solidarität, die wir erleben. Wir sind sehr dankbar und stolz darauf, wie viele Menschen uns auf viele Arten und unterschiedlichen Ebenen unterstützen. Viele, die wir mit den Aktivitäten im Aktionsmonat erreichten, versuchen auf ihre Art etwas zu bewirken und unser Anliegen zu unterstützen. Wie bereits berichtet wurde, gab es zum Beispiel sehr viele unterschiedliche Veranstaltungen mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, mit Streetwork-Einrichtungen und Aktivistinnen und Aktivisten. Uns ist wichtig, dass es in Schulen, Kulturzentren und Betrieben Auseinandersetzung darüber gibt.

Was sind Ihre Forderungen in bezug auf die gängige Polizeipraxis? Gab es bereits kleine »Erfolge«?

Wir haben leider die letzte Ankündigung des Innenministers zur Kenntnis nehmen müssen, in der Polizeiausbildung zwei Tage für interkulturelle Kompetenzen zu ergänzen. Wir bedauern diese Entscheidung, weil sie sehr kosmetisch ist. Für uns reicht das bei weitem nicht aus. Die Polizei braucht nicht nur interkulturelle Kompetenzen, sondern auch psychologische und soziale Kompetenzen. An den Einsatzmethoden muss sehr viel geändert werden. Auch sprachliche Kompetenzen sind ein Thema. Polizistinnen und Polizisten sollten die Möglichkeit haben, Menschen mehrsprachig anzusprechen, zum Beispiel indem sie von Übersetzern begleitet werden. Das kann in zwei Ausbildungstagen nicht vermittelt werden. Wir fordern zusätzlich eine unabhängige Instanz, welche die Rahmenbedingungen für die Arbeit und die Ausbildung festlegen sollte. Dafür sollte ein Expertengremium aus unterschiedlichen Justiz- und Kriminologiebereichen geschaffen werden. Wir fordern auch, dass die Polizeiwache Nord, die schon viele Verletzungen und Traumata verursacht hat, schnellstmöglich geschlossen wird. Auch die anderen Wachen müssen grundlegend reformiert werden. Zu unseren Forderungen gehört auch, dass der deutsche Staat und die Stadt Dortmund dafür sorgen, dass die Familie Dramé anreisen kann.