Fabian Bimmer/REUTERS »Wir sind alle Kalender durch« – der Kanzler vor dem Hamburger Untersuchungsausschuss zu »Cum-Ex«

Die »Cum-Ex«-Affäre holt den heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) immer wieder ein. Schließlich steht fest, dass er sich 2016/17 mindestens dreimal mit dem Patriarchen der Privatbank M. M. Warburg, Christian Olearius, getroffen hat – und dass die Steuerverwaltung der damals von Scholz regierten Hansestadt Hamburg kurz darauf eine millionenschwere Steuernachforderung gegen das Geldhaus fallen ließ. Laut Olearius’ Tagebuch war der Bankster nach einem der Treffen mit Scholz höchst zufrieden: Wegen der »Cum-Ex«-Deals müsse man sich keine Sorgen machen, hatte er sich notiert.

Scholz beruft sich seither regelmäßig vor Untersuchungsausschüssen des Bundestags sowie der Hamburger Bürgerschaft auf eklatante Gedächtnislücken. Man treffe sich als Bürgermeister ja mit so vielen Menschen, da könne man sich nicht an jedes einzelne Gespräch erinnern. Bislang kam er damit durch, weil ihm trotz der unglaubwürdigen Demenzaussagen nichts Gegenteiliges nachgewiesen werden konnte. Jetzt kommt das Thema schon wieder in die Debatte. Denn wie ein Bericht des Sterns von dieser Woche zeigt, gab es nicht nur in Scholz’ Hirn einen großen Reset, sondern auch in seinem Terminkalender. Schließlich hätten dort Informationen zu dem Treffen mit Olearius enthalten sein müssen. Laut dem Magazin klafft an dieser Stelle jedoch eine Lücke.

»Das irritiert mich«, schrieb demnach die Büroleiterin des damaligen Ersten Bürgermeisters, Jeanette Schwamberger, bereits im April 2021 an den heutigen Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt sowie Regierungssprecher Steffen Hebestreit, nachdem sie den Kalender durchforstet hatte. Und laut der Korrespondenz, die dem Magazin vorliegt, weiter: »Ich habe noch nie einen Termin mit Olearius von November 2017 im Kalender gesehen. Auch nicht einen Termin im Oktober 2017. Das ist alles merkwürdig, aber wir sind alle Kalender durch.«

Schmidt antwortete demnach: »Termin war im November 2017. Und ich erinnere auch, dass wir das gesehen hatten.« Den Eintrag dürfte es also gegeben haben, und es ist auch unwahrscheinlich, dass ein solcher Termin in der Bürostruktur eines Ersten Bürgermeisters undokumentiert bleibt. Offenbar hat da jemand die Spuren der kriminellen Machenschaften des Spitzenpolitikers gründlich verwischt. So konnte auch das zuständige Landeskriminalamt Düsseldorf keine Hinweise auf den Termin mit Olearius finden. Die Behörde hatte im Rahmen ihrer Ermittlungen das Postfach von Scholz beschlagnahmt und ausgewertet. Ergebnislos.

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft hat seine Arbeit noch nicht abgeschlossen. Im Bundestag fordert die CDU/CSU-Fraktion die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, der die Verstrickungen des Kanzlers in die »Cum-Ex«-Affäre weiter beleuchtet. Immerhin waren der Warburg 47 Millionen Euro an illegal ergaunerten Steuergeldern nachträglich von der Finanzverwaltung geschenkt worden. Weitere 43 Millionen wurden erst kurz vor Fristablauf zurückgefordert, nachdem das Bundesfinanzministerium dies verlangt hatte. Olearius ist im »Cum-Ex«-Sumpf also alles andere als ein kleiner Fisch. Das gleiche gilt für Scholz. Doch die Ampelregierung schützt ihren Kanzler. Gemeinsam blockieren SPD, Grüne und FDP die Einrichtung eines weiteren Untersuchungsausschusses im Bundestag.

Für den früheren Linke-Abgeordneten Fabio De Masi sind die neuen Erkenntnisse ein großer Durchbruch. Es könne nun »zweifelsfrei bewiesen werden«, dass Scholz vor dem Untersuchungsausschuss in Hamburg gelogen hat und sein Pressesprecher »gleich mehrfach und in böser Absicht die Unwahrheit« sagte, schrieb er auf der Plattform X. Der Einfluss auf das Steuerverfahren könne zwar »bisher nur per dichter Indizienkette« belegt werden, aber die Lüge vor einem Untersuchungsausschuss sei ein hinreichender Grund, um zu sagen: »Herr Scholz, treten Sie zurück!« Schließlich hatte Scholz – noch bevor der Gedächtnisschwund einsetzte – ausgesagt, die Termine mit Olearius habe es nie gegeben.