Olaf Wagner/imago Im Visier: Wohngebäude von russischen Agenturmitarbeitern in Berlin-Steglitz (7.5.2022)

Es war ein Zufallsfund, der nicht sonderlich viel mediales Aufsehen erregte. Im Lichtschacht eines Gebäudes in Berlin-Steglitz entdeckten Polizeibeamte im Mai 2022 bei einer Begehung des Grundstücks eine »unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung«, die nicht gezündet hatte und offenbar schon seit Tagen dort lag. Das politisch Brisante: Das Haus gehört dem russischen Staat, und darin befanden sich Wohnungen von Mitarbeitern der Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Wegen des versuchten Brandanschlags muss sich seit Freitag der russische Staatsbürger Dmitri B., der seit etwa 30 Jahren in der Bundesrepublik lebt und als Organisator von Aktionen gegen die russische Regierung aufgefallen ist, vor dem Landgericht Berlin verantworten. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem versuchten Mord mit »gemeingefährlichen Mitteln« und versuchte schwere Brandstiftung vor.

Der Prozess begann mit der Verlesung der Anklageschrift. Der 55jährige habe gewusst, dass das Haus »von mehreren Personen, darunter einem vierjährigen Mädchen, bewohnt wurde«, heißt es darin. B., der als Beruf »Journalist und Ingenieur« angab, ließ sich nicht zu den Vorwürfen ein. Die Verteidigung kündigte für den nächsten Verhandlungstag am 13. September eine Erklärung an. Gegenüber den Ermittlungsbehörden hatte B. die Vorwürfe bestritten und sich als Opfer einer russischen Geheimdienstoperation dargestellt. Dafür sieht die Generalstaatsanwaltschaft allerdings keine Anhaltspunkte.

Erst im Juli war die Festnahme von B. bekanntgeworden, der bereits seit dem 14. Dezember in Untersuchungshaft saß – es bestand also ein offensichtliches Interesse daran, den Fall nicht an die große Glocke zu hängen. In den Verlautbarungen hieß es reichlich unscharf, B. gelte als russischer Oppositioneller. Er gründete demnach mit anderen in Deutschland einen Verein namens »Unkremlin«, dessen Vorsitzender er sein soll. Laut AFP organisierte der Angeklagte Aktionen wie etwa ein Protestcamp vor der russischen Botschaft in Berlin.

Kurz nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs soll der Mann in sozialen Medien über das später betroffene Wohnhaus in Steglitz berichtet und erklärt haben, dass von dort »Krieg gegen uns alle« geführt werde. Der Angeklagte scheint eine eher schillernde Figur zu sein. Ihm werden weitere Straftaten vorgeworfen. Er soll Coronahilfen in Höhe von 14.000 Euro erschlichen und in seiner Mietwohnung die Strom- und Gasleitung angezapft haben.

Die Anklage geht davon aus, dass B. die »unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung« im April 2022 in dem Lichtschacht plaziert hat. Das Smartphone des Angeklagten soll mehrfach in der Nähe des Tatorts festgestellt worden sein; an der Sprengvorrichtung sollen DNA-Spuren von B. nachgewiesen worden sein. Material, das zum Bau des Sprengsatzes verwendet wurde, sollen die Ermittler bei einer Durchsuchung in B.s Wohnung sichergestellt haben.

Die russische Botschaft in Berlin schrieb nach dem Fund des Brandsatzes im Mai 2022, es sei ein »möglicher Terroranschlag gegen russische Journalisten und ihre Familienangehörigen« vereitelt worden. Sie schließe nicht aus, dass »dieser eklatante Vorfall einen direkten Zusammenhang mit der in Deutschland ausgelösten Hetze gegen sämtliche russischen staatlichen Medien haben könnte, die wegen vermeintlicher Propaganda und Desinformation beschuldigt werden«. In einer Note an das Auswärtige Amt forderte die Botschaft damals »die Gewährleistung der Sicherheit und geeignete Arbeitsbedingungen« für die russischen Journalisten.