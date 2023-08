imago images/snapshot Und eine Gesellschaft ohne »Sexarbeit« ist eine Niederlage für den Feminismus? (Kundgebung der Interessenvertretungen von Bordellbetreibern Anfang Juni in Berlin)

Am Sonnabend findet das Abschlusspodium des »Prostitutionskritischen Sommers« in Magdeburg statt. Warum haben Sie die Veranstaltungsreihe gemacht?

Es gibt einen Widerspruch zwischen der Realität von Prostitution und dem, was liberale Aktivistinnen verbreiten. Als Sozialistinnen wollen wir reale Bilder vermitteln. Wir sehen darin außerdem ein Mittel der Klassenspaltung und fragen uns frei nach Alexandra Kollontai: Kann denn ein Mann, der eine Frau kauft, auch ihr Genosse sein? Wir sagen: nein.

Eine aufgeworfene Frage war: Wie kam die Prostitution nach Magdeburg?

Nach dem Ende der DDR. Die Arbeitslosigkeit explodierte. Frauen verloren ihre ökonomische Unabhängigkeit. Gleichzeitig öffneten überall Bordelle und Pornokinos. Die Frauen und Mädchen waren plötzlich mit einer Objektifizierung der Frau konfrontiert, die es hier vorher gar nicht gab. Auch die Kinderprostitution florierte auf einmal. Eltern hatten mit den Konsequenzen der Erwerbslosigkeit zu kämpfen. Viele Freizeit- und Kulturzentren gab es nicht mehr. In solchen Zeiten haben Menschenhändler und Zuhälter leichtes Spiel.

Wer profitiert von der Prostitution?

In Deutschland werden jährlich schätzungsweise 14 Milliarden Euro mit Prostitution umgesetzt. Wer in Magdeburg genau profitiert, ist nicht so leicht zu überblicken. Die Prostitution findet hier heute in Wohnungen, also im Verborgenen, statt. Es gibt ein einziges angemeldetes Bordell, das von zwei Neonazis betrieben wurde, die wegen schwerer Gewalttaten vorbestraft waren. Antifabroschüren aus den 90ern zeigen, dass die Zuhälterringe aus Westdeutschland relativ schnell im Osten Fuß gefasst haben. Neonazis dienten ihnen als Fußsoldaten. Auch der aktuelle Prozess um die Rockerbande Turonen in Thüringen zeigt, dass Prostitution für Neonazis weiterhin eine Einnahmequelle ist.

Wer sind die Freier?

Eine Studie ergab 2012, dass 42 Prozent der befragten Freier Abitur und 34 Prozent Fachabitur hatten. Das lag deutlich über dem Anteil an der Gesamtbevölkerung. Es ist also immer auch eine Frage des Geldes. Was aber alle Freier unabhängig vom sozioökonomischen Hintergrund eint, ist Frauenverachtung. Ob die Frau das gerade freiwillig macht oder nicht, können sie nicht wissen. Und es ist ihnen egal.

Was ist mit »freiwilligen Sexarbeiterinnen«, deren Interessen Liberale zu vertreten meinen?

Der Begriff wurde in den 1980er Jahren von Carol Leigh in den USA eingeführt und soll alle Tätigkeiten, die mit Sex zu tun haben, zusammenfassen. Es ging darum, die Frauen zu entstigmatisieren. Bis zu dem Punkt, dass die Frauen nicht kriminalisiert werden dürfen, gehen wir mit. Aber der Begriff ist verharmlosend. Wenn man sich anschaut, was Freier in die Freierforen schreiben, ist das auf keinen Fall entstigmatisiert, nur weil die jetzt Sexarbeiterin sagen. Es ist auch nicht möglich, Sexarbeit und Prostitution voneinander zu trennen. Für beide gelten die gleichen Gesetze. Es gibt keine andere Schutzfunktion für sie. Und dann muss man auch fragen, ist Freiwilligkeit im Kapitalismus überhaupt möglich?

Welcher Job ist schon freiwillig? Ist »Sexarbeit« also doch ein Job wie jeder andere?

Wenn man das mal zu Ende denkt, was bedeutet das dann? Wird das dann ein Ausbildungsberuf? Sanktioniert mich das Jobcenter, wenn ich einer Tätigkeit im Bordell nicht nachgehe? In jedem anderen Job musst du nüchtern auf Arbeit erscheinen. Im Bordell ist es genau andersherum, wie uns die Aussteigerin Kali in unserer Veranstaltungsreihe erklärte. Auf welcher normalen Arbeit kann man schwanger werden?

Wie viele Prostituierte gibt es, die von sich behaupten, dass sie es »freiwillig« machen?

Man geht davon aus, dass es in Deutschland rund 400.000 Prostituierte gibt. Von denen haben sich nicht einmal 24.000 nach Prostitutionsschutzgesetz angemeldet. Aber auch das sagt noch nichts über deren Freiwilligkeit aus. Wir bezweifeln nicht, dass es Prostituierte gibt, die das freiwillig machen. Es ist für uns nicht relevant. Prostitution ist ein gesellschaftliches Konstrukt, wodurch wir Frauen unterdrückt werden.

Welche Auswirkungen hat Prostitution auf Frauen insgesamt?

Wir haben am Donnerstag einen Kiezspaziergang zum Gedenken an einen Femizid vor elf Jahren in Magdeburg gemacht. Die Frau wurde ertränkt, weil sie nicht machen wollte, was der Mann will. Jeden dritten Tag wird eine Frau hierzulande ermordet. Wir sehen das in einem Zusammenhang.