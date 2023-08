Goran Tomasevic/REUTERS Auf der Flucht ermordet: Jedes Jahr riskieren Tausende Menschen aus Ostafrika ihr Leben, um über den Jemen nach Saudi-Arabien zu gelangen (22.2.2015, Obock)

Vor wenigen Tagen berichtete »Human Rights Watch« von der Tötung äthiopischer Migranten an der saudisch-jemenitischen Grenze. Sie geschehen nicht zum ersten Mal. Die Grenzposten gehen mit Mörsern und Granaten gegen Geflüchtete vor, sie dürften sich – so die zynische Rede – aussuchen, in welches ihrer Körperteile geschossen wird. Was sagen Sie dazu?

Vor Ort passieren massive Menschenrechtsverbrechen, zu tun haben wir es mit einer neuen Qualität der Barbarei. Gesprochen wird darüber bei internationalen Staatsbesuchen aber nicht. Annalena Baerbock war im Mai dieses Jahres in Saudi-Arabien. Meiner Kenntnis nach hat sie die Menschenrechtsverbrechen an der saudisch-jemenitischen Grenze nicht angesprochen. Bereits vor ihrem Besuch lag ein Bericht des UN-Sonderberichterstatters für außergerichtliche Hinrichtungen vor.

Saudi-Arabien ist ein am Jemen-Krieg beteiligtes Land. Bezüglich der Kriegsbeteiligung Deutschlands in Jemen haben Sie mehrere Anfragen an den Bundestag gestellt. Welche Auskünfte haben Sie erhalten?

Es gibt eine lange Debatte zur Frage der Waffenlieferungen an Staaten, die am Krieg im Jemen beteiligt sind. Im Koalitionsvertrag der großen Koalition von 2017 wurde dies explizit ausgeschlossen und immer wieder bekräftigt: Wir werden keine Waffen an Staaten liefern, die am Jemen-Krieg beteiligt sind. Auch im Koalitionsvertrag der Ampelregierung findet sich eine entsprechende Formulierung. Saudi-Arabien ist ein zentraler Akteur im Jemen-Krieg, dennoch gibt es weiterhin Waffenlieferungen von Deutschland an Saudi-Arabien. Eine Antwort auf eine aktuelle Anfrage meiner Kollegin Sevim Dağdelen hat dies explizit bestätigt. Saudi-Arabien wird von der Bundesregierung als starker Partner angesehen – egal, wie brutal die Diktatur agiert. Das liegt daran, dass Geopolitik eine zunehmende Rolle spielt: Mit den Wirtschaftssanktionen gegen Russland hat sich Deutschland abhängiger von Energielieferanten aus der Golfregion gemacht – und das hat entsprechende Konsequenzen. Man sieht Saudi-Arabien als mächtigen Verbündeten, von dem wir aufgrund der Öllieferungen abhängig sind. Das saudische Regime ist sehr brutal und stellt zugleich seinen Reichtum obszön nach außen dar. Denken Sie an den Fußballspieler Neymar, der im Privatflieger mit goldenem Stuhl nach Riad geflogen wurde.

In welcher Weise ist die BRD involviert?

Im Mai 2009 hat Deutschland mit Saudi-Arabien ein Abkommen über die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen abgeschlossen. Das Abkommen beinhaltet unter anderem die Grenzausbildung saudiarabischer Soldaten in Deutschland und den USA. Das Abkommen ist 2012 in Kraft getreten. Kurz nach der brutalen Ermordung des saudiarabischen Journalisten Dschamal Ahmed Chaschukdschi 2018 wurde es – damals noch unter Kanzlerin Angela Merkel – kurzfristig ausgesetzt. Nach zwei Jahren ist es stillschweigend wieder in Kraft getreten. Darin zeigt sich auch der ganze Zynismus, die Doppelbödigkeit dieser Außenpolitik. Die Ausbildung der Grenzschützer wird im Abkommen mit Menschenrechtsphrasen geframet, die Realität sieht aber anders aus. Sie beinhaltet auch die Lieferung von deutschen Drohnen. »LUNA«-Überwachungsdrohnen werden im Grenzgebiet Saudi-Arabiens eingesetzt. Die »LUNA«-Drohne ist eine klassische Drohne der Bundeswehr: eine kleinere Drohne, die Bilder liefert, aber – so der Jargon des Militärs – keine »Wirkkörper« wie etwa Raketen besitzt. Mit derartigen Techniken zur militärischen Aufklärung kann man Flüchtlinge aufspüren und identifizieren.

Welche politischen Konsequenzen sollten aus dem jüngsten Bericht von »Human Rights Watch« gezogen werden?

Es gibt derzeit diverse Forderungen, zum Beispiel die nach einer UN-Untersuchung der Vorfälle. Auch Äthiopien fordert Aufklärung. In Deutschland wäre es sinnvoll, die Bundesregierung zu befragen, ob das Abkommen weiter in Kraft bleiben soll. Man hätte den Fall Chaschukdschi zum Anlass nehmen können, das Abkommen ein für allemal einzufrieren. Der »Human Rights Watch«-Bericht sollte aber erst recht dazu führen, dass das Abkommen ganz aufgekündigt wird.