Saeed Qaq/NurPhoto/imago »Kelmti Horra« (»Mein Wort ist frei«): Palästinensisch-tunesische Sängerin Emel Mathlouthi bei einem Festival im arabischen Teil von Jerusalem (27.7.2023)

Die Rechten werden in Deutschland stärker und Fake News zunehmend zur Meinungsbeeinflussung eingesetzt. Ein hohes Maß an journalistischer Ethik und professionellen Standards zu wahren, ist da notwendiger denn je. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) wird normalerweise als seriöse Zeitung angesehen. Ihr Bericht »Falsch verstandene Solidarität« von Quynh Tran, veröffentlicht am 12. August, untergrub diesen Ruf. Der Beitrag drehte sich um ein abgesagtes Konzert der Sängerin Emel Mathlouthi in Haifa, aber in Wirklichkeit war es eine Geschichte darüber, wie mit herablassenden Argumenten eine Bewegung eines Volkes unterdrückt wird, das für seine Rechte kämpft.

Als versklavte Menschen in den USA Freiheit forderten, argumentierten die Sklavenhalter, das Leben in der Sklaverei sei für Schwarze besser als die Freiheit. Als Frauen das Wahlrecht forderten, war ein Hauptargument dagegen, die politische Beteiligung von Frauen würde deren unschuldiger Weiblichkeit schaden. LGBTQI+-Menschen in Zwangslager zu schicken, ist angeblich auch »zu ihrem Besten«. Ähnlich behaupten nun Gegner der palästinensischen BDS-Bewegung (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen), dass diese Bewegung den Interessen der Palästinenserinnen und Palästinenser schade, als wüsste die Führung der größten Koalition in der palästinensischen Zivilgesellschaft nicht, was gut für das unterdrückte Volk ist.

Inmitten ungenauer und erfundener Nachrichten über die Hintergründe der Konzertabsage brachte die Nachrichtenagentur AFP einen zutreffenden Bericht über die Kontroverse, der von vielen Zeitungen weltweit übernommen wurde. Die BBC führte ein Interview mit Mathlouthi und veröffentlichte es ohne Zensur. In beiden Fällen wurden die Tatsachen korrekt dargestellt. Mathlouthi begründete die Konzertabsage und bekräftigte, dass ihre Pläne mit den Richtlinien der BDS-Bewegung in Einklang stehen. Im AFP-Bericht wurde dies auch von der BDS-Bewegung bestätigt.

Die Konzerte wurden vom Edward Said National Conservatory of Music organisiert. Der lauteste Widerstand gegen Mathlouthis Auftritte kam von rechten jüdischen Israelis, die die Sängerin bedrohten und an ihre Regierung appellierten, die Konzerte zu verbieten. Es gab auch einige Propagandaberichte über die Kontroverse in den israelischen Medien. Denen folgte nun die FAZ mit dem Versuch, die Proteste gegen Mathlouthis Konzerte fälschlicherweise mit der BDS-Bewegung und deren Antinormalisierungsrichtlinien zu verbinden.

Am 6. August fragte die FAZ-Autorin Quynh Tran einen der Gründer der BDS-Bewegung, Omar Barghouti, nach einem Kommentar zu ihrem Bericht über Mathlouthis Konzerte. Sie stellte drei Fragen und erhielt eine ausführliche Antwort im Umfang von 900 Wörtern. In dem Artikel, der am 12. August veröffentlicht wurde, zitierte Quynh Tran nur 22 Wörter und riss diese aus dem Zusammenhang. Tran befragte Barghouti zur BDS-Haltung im Fall Mathlouthi, zitierte aber aus seiner Antwort auf eine Frage nach allgemeinen Leitlinien in bezug auf palästinensische Bürgerinnen und Bürger Israels. Dann fuhr sie fort, Barghoutis Position zu »interpretieren«, als ob es im Fall Mathlouthi eine »Fehlinterpretation« gäbe außer der der FAZ.

Die letzte Frage von Tran an Barghouti bezog sich auf die größten Herausforderungen und Missverständnisse in bezug auf die BDS-Richtlinien. Barghoutis Antwort lautete: »Die größte Herausforderung ist der antipalästinensische Rassismus und die eingebaute Voreingenommenheit der meisten westlichen Mainstreammedien. Sie greifen die BDS-Bewegung oft auf der Grundlage falscher und erfundener Behauptungen an oder lassen Propagandaangriffe auf sie zu, ohne das Mindestmaß an professionellem Anstand zu haben, die Behauptungen zu überprüfen oder die Reaktion der Bewegung darauf zu erfahren.« In der Tat, dieser FAZ-Artikel beweist Barghoutis Standpunkt voll und ganz.

Die FAZ überschrieb den Artikel irreführend mit »Falsch verstandene Solidarität«. Angesichts der einseitigen Falschdarstellungen hätte der Titel »Voreingenommene antipalästinensische Berichterstattung« lauten müssen.