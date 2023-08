Michael Gstettenbauer/imago »Ein Kollege ist gerade auf null Wochenstunden runtergestuft worden« (Rider in Berlin)

Beim türkischen Lebensmittellieferdienst Getir fällt jeder neunte Arbeitsplatz weg. Das teilte der Konzern, der im vergangenen Jahr für eine knappe Milliarde US-Dollar den Berliner Konkurrenten Gorillas übernommen hatte, am Dienstag mit. 2.500 Stellen von weltweit 23.000 sollen demnach gekürzt werden.

Der international agierende Konzern verbrennt laut Handelsblatt täglich zwischen 80 und 100 Millionen US-Dollar. Mit der Zinswende ist das Ende des billigen Geldes gekommen, Getir findet kaum noch Investoren, die bereit sind, Millionen in ein Geschäft zu investieren, das möglicherweise niemals rentabel sein wird. Im Mai versuchte Getir, seinen größten Konkurrenten Flink zu übernehmen, scheiterte jedoch an der Supermarktkette Rewe, die seit Jahren in Flink investiert. Kurz darauf gab es erste Nachrichten, nach denen Getir Zahlungsschwierigkeiten habe und sich die Regale des Onlinesupermarktes zunehmend lehrten.

In den vergangenen Wochen hat sich der Lieferdienst bereits aus Spanien, Portugal und Frankreich zurückgezogen. Als nächstes könnten die Niederlande und Italien folgen. In der BRD werde Getir 17 von 23 Städten aufgeben, wie das Manager-Magazin am Mittwoch berichtete. Künftig werden demnach nur noch Kunden in Berlin, München, Hamburg, Frankfurt am Main, Düsseldorf und Köln beliefert.

Verschiedene Medien berichteten am Mittwoch, dass gut die Hälfte der 2.500 Jobs, die weltweit wegfallen, in der BRD gestrichen werden. Tatsächlich könnte die Zahl sogar noch höher ausfallen. Denn in den Mitteilungen dürften beispielsweise Entlassungen nicht berücksichtigt sein, die in den ausgegliederten Warenlagern von Getir gerade ausgesprochen werden.

Ende 2022 gliederte Getir Warenlager an Franchisenehmer aus. Interne Chatnachrichten eines ausgegliederten Warenlagers in Berlin, die jW vorliegen, legen nahe, dass Getir seinen Subunternehmen eine Kommission zahlt, damit diese das verlustreiche operative Geschäft aufrechterhalten können. Anfang August schrieb der Inhaber eines ausgegliederten Berliner Getir-Warenlagers, in ganz Deutschland sei das »Budget« der Lager gekürzt worden. Die ökonomische Verantwortung für das Verlustgeschäft von Getir liegt dabei bei den Eigentümern der Franchisefilialen. Und diese reichen das Risiko an die Beschäftigten weiter. Laut Aussage von Beschäftigten gegenüber jW würden die Betreiber der Franchisefiliale den Beschäftigten einfach weniger Schichten zuweisen – und damit weniger Geld zahlen.

Wie jW bereits am 17. August berichtete, wird in vielen Getir-Arbeitsverträgen eine wöchentliche Arbeitszeit von »bis zu« 40 Stunden festgehalten. In dem jW vorliegenden Chatprotokoll erläutert einer der Chefs der besagten Franchisefiliale, in Absprache mit Getir würde im Krankheitsfall nur Geld für Schichten gezahlt, für die Beschäftigte bereits vorher eingetragen waren. Da Schichtpläne meist nur sehr kurzfristig für zwei bis drei Tage erstellt werden, führe dies zu erheblichen Lohnausfällen, wie Beschäftigte berichten. Im Zuge der Kürzungsmaßnahmen von Getir seien nun allen Beschäftigten die wöchentliche Arbeitszeit und damit auch der Lohn gekürzt worden. »Ein Kollege ist beispielsweise auf null Wochenstunden runtergestuft worden«, erzählt Maikel, der seinen richtigen Namen aus Angst vor Repression nicht in der Zeitung lesen möchte, gegenüber jW. Der Kollege sei jetzt gezwungen, sich einen anderen Job zu suchen und bei dem Getir-Subunternehmen zu kündigen, so Maikel. Wie viele dieser Art Kündigungen zu den 2.500 von Getir bereits angekündigten Entlassungen hinzukommen werden, ist nicht bekannt. Bis Redaktionsschluss reagierten weder Getir noch das Subunternehmen Fast/Furios/Food GmbH auf eine Anfrage.