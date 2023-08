de:Friedrich Kaskeline Kampf unter der roten Fahne: Darstellung aus dem Jahr 1890

Neuerdings wird für die Geschichte sozialer und demokratischer Kämpfe am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert oft der Kampf für das Frauenwahlrecht als charakteristisch dargestellt. Das aber ist mindestens ungenau. Die Forderung nach dem Frauenwahlrecht war essentiell in der letzten Phase der großen Monarchien in Kontinentaleuropa. Zuvor aber ging es der Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung um etwas anderes: die ökonomische Selbständigkeit zur Teilnahme am politischen Leben. In anderen Worten: Recht auf Arbeit, Scheidung, Selbstverfügung über das eigene Einkommen und politische Organisierung.

In dieser Zeit gab es noch nicht einmal ein allgemeines und gleiches Männerwahlrecht. Arbeiter waren von der Wahlurne abgeschnitten. Aber besonders der Kampf um das Recht auf gewerkschaftliche und politische Organisierung war der entscheidende der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts. Im Gebiet des heutigen Österreich waren bis 1870 Streiks verboten. In jenem Jahr beschloss der Reichsrat ein Koalitionsgesetz, das den Arbeitern die legale Bildung politischer Vereine ermöglichte. Dieses Koalitionsrecht gewährleistete das Recht der Arbeiter, freiwillig Vereinigungen mit dem Ziel der Förderung und Wahrung der beruflichen Interessen ihrer Mitglieder zu bilden.

Strafbar allerdings blieben Verbindungen zur gemeinsamen Arbeitsverweigerung. 1885 wurde dies zwar etwas entschärft, aber aufgehoben wurde der entsprechende Paragraph erst 1919. Dieser Kampf gegen die Einschränkung des Streikrechts über fünf Jahrzehnte ist das Thema eines Buchs des Innsbrucker Archivars Peter Goller. Er bezieht sich hier vor allem auf die Texte der sozialdemokratischen Arbeitsrechtler Isidor Ingwer und Leo Verkauf. Die beiden Juristen haben in den Jahren vor 1914 vor dem Hintergrund radikaler, oft mit militärischer Gewalt unterdrückter Arbeitskämpfe beschrieben, wie das Streikrecht eingeschränkt wurde. Ingwer wurde 1942 in das KZ Theresienstadt deportiert, wo er starb.

Der zweite Teil des Bandes umfasst Nachdrucke der Texte von Verkauf und Ingwer und andere Artikel aus der sozialistischen Presse der Zeit zum Thema. Mit dem Band hat Goller einen Beitrag geleistet, diesen heute oft vergessenen Aspekt der Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung wieder in Erinnerung zu rufen. Und dieser Kampf hat besondere Aktualität: Nicht nur Mitarbeiter von Lieferdiensten kämpfen weltweit für das Recht auf gewerkschaftliche Organisierung, Urlaub und bezahlte Krankenstände. In Großbritannien wurde soeben erst ein Antistreikgesetz beschlossen.