»Erinnerungszeichen für den ermordeten kommunistischen Reichstagsabgeordneten Franz Stenzer«. Gedenkveranstaltung. Franz Stenzer trat 1920 der KPD bei. 1929 und 1932 delegierte ihn die Partei nach Moskau. Er übernahm hohe Parteifunktionen und war für die Gewerkschaftsarbeit in ganz Bayern zuständig. Im November 1932 wurde er in den Reichstag gewählt. Nach der Machtübertragung an Hitler organisierte er aus dem Untergrund die Arbeit seiner Partei. Am 30. Mai 1933 verhaftete ihn die Gestapo in seinem Versteck am Münchner Roecklplatz und lieferte ihn in das KZ Dachau ein. Am 22. August 1933 ermordete ihn die SS mit einem Genickschuss. Dienstag, 22.8., 16 Uhr. Ort: am ehemaligen Wohnort in der Nimmerfallstr. 50–58, München. Veranstalter: Koordinierungsstelle Erinnerungszeichen München

»Unsere Hoffnung heute ist die Krise«. Lesung größtenteils unbekannter Interviews mit Bertolt Brecht in den Jahren 1926 bis 1956. Mit dem Herausgeber Noah Willumsen. Sonnabend, 26.8., 17 Uhr. Ort und Veranstalter: Brecht-Weigel-Haus, Bertolt-Brecht-Str. 30, Buckow

»Wenzel und Band«. Open-air-Konzert. Wenzel ist einer der wenigen Künstler, die sich beharrlich für eine vernünftige Welt ohne Krieg, Hass und Wahn einsetzen und dies, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Melancholische Liebeslieder, lebendige Balladen oder anklagend treibende »Kraftsongs«. Wenzel hat immer den Groove in seinem Gepäck. Sonnabend, 26.8., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Bodoni Vielseithof, Buskower Dorfstr. 22, Buskow