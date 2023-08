Ein Land, das Medien hat, braucht keine Zensur

jW Archiv Peter Hacks (1928–2003)

Die Medienwelt, ökonomisch betrachtet, ist der letztverbliebene Exportartikel der USA. Früher war die Ausfuhr der Nordamerikaner beträchtlich. Sie schickten Rechner und Vervielfältigungsapparate, Schönheitswässer und Waschpasten, ganz früher, sagt man, sogar Autos. Auch die Maschinen, worin die Medienbotschaft empfangen wird, dankte der Kunde ihnen. Seither aber haben sie aufgehört, hergestellte Dinge zu vertreiben. (…)

Amerikanisch war einst die Technik der Medien. Amerikanisch ist heute noch deren Zweck: die Exterminierung der Wirklichkeit der Welt und ihre Ersetzung durch eine Medienwelt, jene Welt, auf der der Medienmensch medienweltweit seine Population bildet.

Die Medien lügen mit wahren Bildern und Geräuschen. Dass sie lügen, ist ja bekannt und ein Gemeinplatz. Alle wissen, dass die Medien lügen, aber alle sind entschlossen, das, was sie wissen, nicht zu glauben: Sie fahren fort, sich nach den Medien zu richten, so als lögen die nicht. Oft auch, und gern, berichten die Medien darüber, dass und wie sie lügen. Die Maßnahme hat etwas Schelmisches und gewinnt Herzen.

Wie Motten in ihren beliebigen Bahnen eine Lampe umschwirren, umschwirren die Wahrheiten, Teilwahrheiten und Nichtigkeiten der Medien in einem ungeordneten Für und Wider die Wirklichkeit und tauchen sie in ein unbestimmtes Licht. Hinter dem Schleier der Medien-Maja hört, was ist, zu sein auf; die Dinge verlieren ihre stoffliche Beschaffenheit. Überall ist Wahn. Die Medien kann recht eigentlich nur ein Buddhist begreifen.

Aber tatsächlich ist es keinesfalls das Nichts, das hinter dem Schein steckt. Es ist nach wie vor die Welt, und sie wird hinter dem Schein versteckt gehalten. Tatsächlich haben die Medien einen Inhalt und dienen einer Bestimmung.

Alle diese einander aufhebenden Meldungen, diese die Wahrheit verdunkelnden Wahrheiten und zu Reizpunkten herabgewürdigten Befunde sind in ihrer Masse aus Vorsatz falsch, und das Gesamt ihrer Bewegungen ist angeleitet. Es ist ein großes Gewimmel und aber eine Ordnung dahinter. Unter dem Chaos gibt es, wie Einstein einmal zu Planck oder jemand anderes zu jemand anderem gesagt hat, ein Muster.

Das Muster ist die Generalnachricht der Medien. Die Generalnachricht der Medien ist die Große Lüge.

Die Große Lüge besagt, dass es mit dem Zustand der Gesellschaft seine Unabänderlichkeit und seine Richtigkeit habe.

Das ist ein so irrsinniger Satz, dass er anders als auf dem Umweg über die Medien sich nicht sagen ließe. Die Große Medienlüge wird nicht unmittelbar dahergelogen. Sie erscheint als Austilgung des Erkenntnisstrebens des zu Belügenden, als Erkenntnisschlaffheit und allgemeiner Zweifel. Die Medien wiederholen im Grunde eine einzige Lüge, die, dass es etwas wie eine Erkenntnis nicht gebe. Wer einem einredet, es gebe an der Gesellschaft nichts zu bedenken, der hat ihm eingeredet, sie sei unbedenklich.

Das Verfahren hat den Namen Ausgewogenheit.

Ausgewogenheit ist die Verabredung, es solle gegen jede Meinung, falsch oder richtig, eine Gegenmeinung gesetzt sein. Bisher hatte die Menschheit angenommen, es sei eine Gegenmeinung nur zu einer unrichtigen oder halbrichtigen Meinung nötig, und es seien etwa zu dem Satz »Der Mensch hat zwei Ohren« die Gegenmeinungen alle, von »Der Mensch hat ein Ohr« bis »Der Mensch hat unendlich viele Ohren« völlig entbehrlich. Ausgewogenheit nun lässt jede Ohrenzahl, von eins bis unendlich, zu, fairerweise auch die Ohrenzahl zwei unter ihnen.

Die oberste Behauptung der Logik fordert, dass von zwei einander ausschließenden Aussagen nur entweder die eine oder die andere stimmen könne. Ausgewogenheit würde auch die Behauptung der Logik, untermischt, versteht sich, einer Vielzahl ihr widersprechender Behauptungen, zu Wort kommen lassen. Sie selbst gründet sich eher in der Ethik. Es gilt ja für unhöflich, irgendwas genau wissen zu wollen.

Die Medienmühlen zermahlen die Wahrheit sicher, aber sie zermahlen sie langsam. Gelegentlich, wenn es um die schnelle Abwendung einer gefährlichen Information oder schnelle Durchsetzung einer nützlichen Fehlinformation geht, verstehen sie sich zu einem groben Eingriff und eröffnen eine Medienkampagne. Deutsch: einen Medienkriegszug.

An die Stelle der Ausgewogenheit tritt dann die Sprachregelung. Die Medien lügen dann wie aus einem Munde, und das lässt ihnen nicht, das ist es nicht, womit sie so unerhört weit gebracht haben. Sie tun es ungern und nur ausnahmsweise, nur wenn Stoßgeschäft ist. Und es berührt jedermann peinlich, sie so offen lügen zu sehen. (…)

Es ist gewiss schlau, die Leute mit großem Aufwand zu beschwindeln. Aber die hohe Schule der Schlauheit ist, wenn man ihnen den Einfall aus dem Kopf schlägt, sich nach der Wahrheit zu erkundigen. Ein Land, das Medien hat, braucht keine Zensur mehr.