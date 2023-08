picture alliance / ZB »Die haben einfach um die verlassene Siedlung Stacheldraht gespannt und Leute von der Unidad Popular dort eingesperrt, das Klima war Folter genug«: Ruine der Santa-Laura-Salpeterwerke in der Atacamawüste

Was ist das für eine Schnitzarbeit, die Sie da haben?

Die ist aus Chacabuco im Norden Chiles. Gefertigt hat sie ein Mann, von dem ich nur den Vornamen kenne: Ramon. Er war einer der etwa 1.800 politischen Häftlinge, die die Junta nach dem Putsch dort interniert hatte.

Waren Sie mal dort?

Nein. Das ist ein Salpeterwerk, von denen es unzählige im Umfeld der Atacamawüste gibt. Sie ist, obgleich sie sich über tausend Kilometer an der Pazifikküste entlangzieht, die trockenste Gegend der Welt. Mancherorts beträgt der Niederschlag übers Jahr keinen ganzen Millimeter. Dort lebt kein Mensch freiwillig.

Aber die Junta errichtete Konzentrationslager.

Ja. Die haben einfach um die verlassene Siedlung Stacheldraht gespannt und Leute von der Unidad Popular dort eingesperrt. Das Klima war Folter genug.

Wieso war die Siedlung verlassen worden?

Salpeter galt bis dahin als das weiße Gold: Man machte daraus Dünger und Schießpulver und verdiente sehr gut daran. Chile war bis zum Ersten Weltkrieg der weltweit größte Lieferant. Eigentümer des Salpeterwerks mit angeschlossener Siedlung in Chacabuco waren übrigens die Guggenheims aus den USA …

Die das berühmte Guggenheim-Museum in New York gründeten?

Genau. Sie hatten inzwischen ja genug mit chilenischem Salpeter verdient. Nachdem man Salpeter jedoch synthetisch produzieren konnte, also noch billiger als in Chile durch gnadenlose Ausbeutung, schlossen die Guggenheims von einem Tag auf den anderen ihre Salpeterwerke. Die Menschen gingen weg, die Siedlungen standen jahrzehntelang lang leer. Bis zum Putsch der Faschisten 1973.

Und Ramon?

Tja, ein namenloser künstlerischer Autodidakt. Wie so viele Gefangene begann auch er, herumliegendes Holz zu bearbeiten – das hier ist, wie man auf der Rückseite sehen kann, eine alte Tischplatte. Die Angehörigen der Inhaftierten, die oft auch die Ernährer der Familie waren, verkauften diese Arbeiten auf dem Markt und sicherten damit ihr Überleben.

Nun sind Sie zwar aus solidarischen Gründen nach Chile geschickt worden, aber gewiss nicht, um auf diese Weise zu helfen.

Selbstverständlich nicht. Ich war seit etlichen Jahren bei der Aufklärung und als Offizier im besonderen Einsatz, kurz OibE, im Außenhandel tätig. Am 11. September 1973 befand ich mich zur Ausbildung in der Waldschule der HVA bei Belzig. Und da ich zuvor bereits in Uruguay, Kolumbien und Mexiko unterwegs gewesen war, setzten mich meine Chefs nach Chile in Marsch.

Mit welchem Ziel? Die DDR hatte am 24. September die diplomatischen Beziehungen abgebrochen, es gab keinen Botschafter mehr.

Aber eine Immobilie, die die Anwesenheit einer sogenannten Restgruppe rechtfertigte. Insgesamt siebzehn Männer und Frauen. Ich war Nummer 18. Ende Oktober 1973 zogen wir in der Avenida El Golf Nr. 34 ein, mit der Maßgabe, gefährdete Personen zu schützen und eventuell außer Landes zu bringen sowie bei der Organisierung der illegalen Arbeit praktisch zu helfen. Dazu gehörte auch die Kommunikation zu den sich formierenden Auslandsleitungen der Parteien.

Wie 1933 in Nazideutschland setzte sofort nach dem Putsch eine systematische Terror- und Verfolgungswelle ein. In den ersten 18 Tagen, so wissen wir heute, wurden etwa 15.000 Chilenen ermordet, davon allein in der Hauptstadt Santiago fast 6.000. Weil die Gefängnisse überfüllt waren, wurden Tausende in Stadien gesperrt. Viele Menschen retteten sich in Botschaften, überstiegen nachts die Umzäunungen der vom Militär belagerten diplomatischen Vertretungen … auch die der DDR?

Selbstverständlich. Wobei wir darauf achten mussten, wem wir Asyl gewährten. Es konnten ja auch Spitzel und Provokateure darunter sein, die unsere Arbeit gefährdeten. Die Junta suchte nach Anlässen, um nicht nur die Stadtwohnungen von DDR-Bürgern zu durchsuchen und diese zu verhaften, sondern auch, um unsere ehemalige Botschaft zu liquidieren. Von dort sorgten wir nämlich für die Kommunikation, es gab eine verschlüsselte Telexverbindung, Kurierpost, eine einseitige Funkverbindung … Denn das war die hier angewandte Erfahrung der deutschen Genossen von 1933: Die Verbindung der Widerstandskräfte im Inland und außerhalb des Nazireiches war existentiell. Das war faktisch unsere Hauptaufgabe bis 1986, diesen Kanal zwischen innen und außen offenzuhalten.

privat Rudolf Herz

Warum die Furcht? Finnland war inzwischen Schutzmacht.

Das traf zu. Heinz Oelzner, einst Bergmann wie ich, war seit 1967 in Helsinki tätig, erst als Leiter unserer Handelsvertretung, dann als Botschafter, letztlich leitete er seit dem Vorjahr die DDR-Delegation bei den inzwischen angelaufenen Gesprächen für die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die KSZE. Er hatte einen sehr guten Draht zum finnischen Staatspräsidenten Urho Kekkonen …

Ah, der kleine Dienstweg … Wer hatte sich denn unter das Dach der DDR-Vertretung gerettet?

Zum Beispiel der Generalsekretär der Sozialistischen Partei, Carlos Altamirano. Er war hinter Präsident Salvador Allende die Nummer zwei in Chile und stand auf Pinochets Fahndungsliste ganz oben.

Warum meldete er sich nicht in der bundesdeutschen Vertretung? Seit vier Jahren regierte in Bonn die SPD, die wie die chilenische SP der Sozialistischen Internationale angehörte. Willy Brandt sollte, als er nicht mehr Kanzler war, sogar deren Präsident werden.

Das Auswärtige Amt in Bonn hatte seinen Botschafter angewiesen, keine Flüchtlinge aufzunehmen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stand auf der Bremse – unter den Chile-Flüchtlingen seien »Berufsrevolutionäre«. Erst als der Druck im Ausland und auch in der Bundesrepublik zu groß wurde, lockerte das Auswärtige Amt notgedrungen seine restriktive Politik ein wenig. Noch am 2. Dezember 1973 warnte der Spiegel: »Von den 78 Flüchtlingen, die derzeit in der deutschen Santiago-Botschaft überprüft werden, sind knapp zwei Drittel Kommunisten oder Angehörige der links von den Kommunisten stehenden Sozialistischen Partei, darunter ehemalige Minister und ZK-Mitglieder.« Soweit reichte die Humanität also doch nicht. Wie auf See üblich, fragte man den Ertrinkenden, bevor man den Rettungsring warf, welches Parteibuch er besitzt. War’s das falsche, verweigerte man die menschliche Geste.

Berlin – also die Führungen der SED und der Aufklärung – entschied, Altamirano nicht nur in der DDR-Botschaft aufzunehmen, sondern auch außer Landes zu bringen.

Ja. Über einen Grenztunnel auf 3.000 Metern Höhe durch die Anden nach Argentinien. Und die Operation sollte ich organisieren und leiten. Also färbte Sonja Richel, die Frau unseres Konsuls, Altamirano die Haare. Ulrich Kohls, der Auslandskorrespondent von ADN/Zentralbild, fertigte das Passbild, das nach Berlin zur Zentrale ging, wo ein französischer Pass auf den Namen Jean Dominique Pascal gebastelt wurde. Dann wurde ein deutsch-deutsches Fluchtfahrzeug zerlegt, die wichtigen Teile nach Buenos Aires geflogen, dort ein Pkw gleichen Typs besorgt und darin das Versteck eingebaut. Das Fahrzeug brachte Professor Eberhard Hackethal auf dem Landweg nach Santiago. Wir testeten die Wegstrecke, den Umstieg, charterten zusätzlich ein Pannenfahrzeug … Am Ende fuhren vier Autos hoch nach Portillo. Der personelle wie finanzielle Aufwand der ganzen Aktion war immens, weshalb ich nach der geglückten Ausschleusung Altamiranos entschied, so etwas nicht zu wiederholen.

Wie ging es dann weiter?

Wir wollten es über den Seeweg versuchen. Die »MS Neubrandenburg«, die auf der Kuba-Route war, wurde nach Valparaiso umgeleitet, um 4.000 Tonnen Kupfer zu übernehmen, die bereits vor dem Putsch bezahlt worden waren. An Bord waren Verstecke installiert worden, die Flüchtlinge aufnehmen sollten. Doch als unser Frachter Anfang Dezember eintraf, hatte die Junta inzwischen erlaubt, dass Botschaftsflüchtlinge legal ausreisen durften – mit einem Salvoconducto, mit einem Passierschein. Alles in allem flüchteten mehr als 100.000 Chilenen vor den Todesschwadronen der Junta ins Ausland. Einige tausend auch mit unserer Hilfe.

Die Schleusung blieb lange geheim.

Ja, dazu hatten wir alle Beteiligten verdonnert. Altamirano, der bis 1980 von der DDR aus die Sozialistische Partei in Chile führte, dann nach Paris ging und von dort 1992 nach Chile zurückkehrte, lüftete 1989 das Geheimnis. In einem Zeitungsinterview offenbarte er, wer ihn am 5. November 1973 nach Argentinien gebracht hatte und wem er also sein Leben verdankte.

Warum diese Geheimhaltung?

Wir waren ein Geheimdienst. Schon vergessen?

Sie waren von 1978 bis 1983 ein zweites Mal in Chile. Warum?

Unverändert wegen der Verbindung, weshalb auch meine Frau mitkam: Sie war Mitarbeiterin des Chiffrierdienstes, dem MCD. Und ich sollte Kontakt zu Gladys Marin halten. Ich kannte die Generalsekretärin des Kommunistischen Jugendverbandes, sie war zu den Weltfestspielen 1973 in Berlin gewesen. Gladys war eine Vertraute und Freundin von Präsident Allende, dem Dichter Pablo Neruda und dem Sänger Victor Jara gewesen. 1978 wechselte sie vom Exil nach Chile, um im Untergrund den Widerstand zu organisieren. Gladys sollte wissen, dass wir da waren, wenn sie und ihre Genossen Hilfe und Schutz brauchten.

Das Holzrelief, über das wir anfangs sprachen, zeigt die Siedlung, wie sie damals ausschaute. Sie war 1971 von Allende als Stätte der Erinnerung an das Leid der Minenarbeiter unter Denkmalschutz gestellt worden.

Ja, über die Arbeitsbedingungen der Salpeterbergleute war in Chile bis dahin geschwiegen worden. In den abgeschotteten Wüstenorten wie Chacabuco wurden sie fast wie Sklaven gehalten. Bei einem Aufstand der Verzweifelten schoss das Wachpersonal Hunderte Männer, Frauen und Kinder einfach nieder. Pervers, aber in ihrem Sinne logisch, dass die Putschisten die Geisterstadt nach Jahrzehnten wieder reaktivierten. Nach zwei Jahren schloss das Lager, aber das Militär schob noch bis 1990 dort Wache. Inzwischen ist der Ort UNESCO-Weltkulturerbe – vermutlich als Industriedenkmal und weniger, um an die Unidad Popular und deren Aktivisten zu erinnern, die hier interniert waren. Wie jener unbekannte Ramon, dessen Schnitzerei ich nun schon seit einem halben Jahrhundert besitze.