ullstein bild - ADN-Bildarchiv Eine der treibenden Kräfte bei der Organisation der internationalen Mobilisierung gegen Krieg und Faschismus: Willi Münzenberg (Sportpalast, Berlin, 3.3.1932)

Die politische Situation Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre war angespannt. Die Hoffnung, dass sich in Europa, Asien und Lateinamerika gesellschaftliche Umwälzungen nach dem Vorbild der Russischen Revolution ergeben würden, hatte sich nicht erfüllt. Die chinesische revolutionäre Bewegung musste eine herbe, wenn auch zeitweilige Niederlage hinnehmen. Der Terror rechtsgerichteter Regierungen gegen die Arbeiterbewegung hatte auf dem Balkan, in Bulgarien, Rumänien und Polen zugenommen. In Italien hatte sich der Faschismus längst konsolidiert, in Deutschland war die Macht an die Hitlerfaschisten übertragen worden, in anderen Ländern formierten sich immer stärker faschistische und reaktionäre Bewegungen. Es kam zu lokalen Kriegen, die Kolonialmächte versuchten mit allen Mitteln, antikoloniale und nationale Bewegungen zu unterdrücken. Japan, das nicht nur die Sowjetunion bedrohte, betrieb eine aggressive Politik gegen China und war bestrebt, seinen Einfluss im Fernen Osten auszudehnen. Die Gefahr eines imperialistischen Krieges gegen die Sowjetunion war gewachsen.

Suche nach Verbündeten

Die Kommunistische Internationale (Komintern), 1919 gegründet als »Weltpartei des Kommunismus« und »Generalstab der Weltrevolution«, musste vor diesem Hintergrund einen Paradigmenwechsel vollziehen und einen großen Teil ihrer Aktivitäten der Bekämpfung der Kriegsgefahr und des Faschismus widmen. Dazu benötigte sie Verbündete, vor allem aus dem progressiven Bürgertum und den intellektuellen Kreisen, die die akuten Gefahren als ebenso bedrohlich einschätzten. Allerdings musste die Komintern bemüht sein, ihre Urheberschaft und die Teilnahme an bestimmten Aktionen, wie zu zeigen sein wird, geheimzuhalten und sich, wenn möglich, im Hintergrund zu halten.

Am 9. August 1933 tagte die Politische Kommission des Politischen Sekretariats des Exekutivkomitees der Komintern (EKKI), das zu dieser Zeit von dem langjährigen und erfahrenen Komintern-Funktionär Ossip Pjatnizki geleitet wurde. Einer der Tagesordnungspunkte war die »Schriftliche Vereinbarung mit dem Gen. Barbusse über die Verschmelzung der Antikriegs- und der Antifabewegung«. Angenommen wurde mit dem Vermerk »Streng vertraulich« ein Dokument mit der Überschrift »Verschmelzung der leitenden Organe der Amsterdamer Antikriegsbewegung und der europäischen antifaschistischen Arbeitervereinigung«. Vorgeschlagen wurde, beide zusammenzulegen, was insofern gelingen müsste, da verschiedene Personen gleichzeitig in beiden Komitees vertreten seien.

Der Prominenteste unter ihnen war ohne Zweifel der französische Schriftsteller Henri Barbusse, Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs seit 1923. Barbusse war durch seinen 1916 erschienenen Antikriegsroman »Das Feuer«, in dem er seine eigenen Fronterlebnisse verarbeitete, weltberühmt geworden. Aufgrund seiner unverblümten Schilderung der Grauen des Schlachtfeldes verfügte er bei jenen Kräften, die den Krieg als Menschheitskatastrophe ablehnten, über große Autorität. Mit seinem, bei einigen seiner Schriftstellerkollegen umstrittenen Eintritt in die kommunistische Partei signalisierte er aber auch, dass er einen unpolitischen Pazifismus ablehnte und den Krieg als Resultat der kapitalistischen Gesellschaftsordnung sah. Das war sicher auch der Grund für seine Sympathie mit der Sowjetunion und den Bestrebungen der Komintern.

Ein Teil der Akten im Komintern-Archiv ist seit einigen Jahren zugänglich. Dadurch ist es möglich, einige organisatorische und finanzielle Aktivitäten dieser weltumspannenden Institution darzustellen, die Jahrzehnte aus gutem Grund geheimgehalten wurden.

Inhaltlich wurden die antiimperialistischen und antifaschistischen Initiativen von der Komintern-Abteilung Agitation und Propaganda geplant und kontrolliert. Geleitet wurde diese Abteilung von dem Ungarn Béla Kun, 1918 bis zu deren Niederlage Außenkommissar der Ungarischen Räterepublik, in der Realität aber die führende Kraft bei dem Versuch, in Ungarn die politischen und ökonomischen Verhältnisse nach sowjetischem Vorbild zu ändern.

Die Finanzierung dieser Aktivitäten lief über Alexander Abramow-Mirow, zu dieser Zeit Leiter des bis heute geheimnisumwitterten »Verbindungsdienstes«, der Abteilung für internationale Verbindungen beim EKKI (OMS), ein hochqualifizierter Geheimdienst der Komintern.

»Fellow-traveller«

Die entscheidende Figur aber war der deutsche Kommunist Willi Münzenberg, an den alle Aufträge gingen und der oft erfindungsreich und effizient auf eigene Faust handelte. Er kannte alle wichtigen Personen und war, wie seine Lebensgeährtin Babette Gross später schrieb, ein Meister in der Rekrutierung der »Fellow-traveller«, also jener Männer und Frauen, die ohne selbst Parteimitglieder zu sein, sich an der Seite der kommunistischen Bewegung engagierten. Münzenberg hatte zahllose Initiativen gegen Kolonialismus und Rassismus, gegen Imperialismus und Faschismus organisiert und mit der Internationalen Arbeiterhilfe (IAH), die die Solidaritätsarbeit für die Sowjetunion bündelte, in aller Welt Erfolge gehabt. 1927 hatte er die Liga gegen Imperialismus gegründet, eine mächtige Organisation, die später wegen Differenzen in Indien und China scheiterte.

Vom 27. bis 28. August 1932 fand in Amsterdam, auch dafür waren neben anderen Genossen der Komintern Béla Kun und Willi Münzenberg verantwortlich, der Weltkongress gegen den imperialistischen Krieg statt, an dem 2.200 Delegierte aus 29 Ländern teilnahmen. Gefordert wurde die totale Abrüstung, aber auch die Solidarität mit der Sowjetunion. Auch aus diesem Grund vermuteten die Führer der Sozialistischen Arbeiterinternationale eine verdeckte kommunistische Aktion und lehnten trotz eines intensiven Briefwechsels zwischen ihnen und Henri Barbusse und Romain Rolland, der den Kongresses ebenfalls unterstützte, eine Teilnahme ab. Ganz anders die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAP), die durch Kurt Rosenfeld ihre Teilnahme signalisierte.

Einen weiteren Kongress, gerichtet gegen Krieg und Faschismus, aber dieses Mal auf Europa beschränkt, konnten Münzenberg und seine Genossen mit der Unterstützung Barbusses vom 4. bis 6. Juni 1933 in Paris im Salle Pleyel durchführen. An ihm nahmen 3.000 Delegierte aus nahezu allen europäischen Ländern teil.

Aus beiden Kongressen waren Komitees entstanden, in denen kommunistische Fraktionen arbeiteten. Die Komintern war der Meinung, dass das Pariser Komitee bürgerlich-nationalistisch dominiert war, so dass sich die Arbeit weniger auf den jeweils nationalen, sondern primär auf den deutschen Faschismus fokussiere. Das Amsterdamer Komitee hingegen arbeitete internationalistisch, so dass eine Zusammenlegung beider Komitees sinnvoll erschien. Im Protokoll des EKKI vom 3. September 1933 wurde die erfolgreiche Zusammenlegung beider Komitees am 20. August 1933 zum »Weltkomitee gegen Krieg und Faschismus«, auch »Amsterdam-Pleyel« genannt, gewürdigt und darauf orientiert, dass das Weltkomitee nicht nur nationale, sondern auch regionale und lokale Dependancen unterhalten sollte, in denen sich die kommunistischen Fraktionen nicht in den Vordergrund stellen, aber bestimmend auftreten sollten. Für die operative Arbeit sollten die nationalen Sektionen der IAH herangezogen werden.

Ansätze zur Volksfront

Die Bilanz schon der ersten Zeit war beeindruckend: Organisiert wurden ein Gegenprozess zum Leipziger Reichstagsbrandprozess und Komitees zur Befreiung der dort angeklagten Kommunisten Georgi Dimitroff, Blagoi Popow, Wassil Taneff und Ernst Torgler ebenso wie für den inhaftierten Vorsitzenden der KPD Ernst Thälmann. Ein Weltsolidaritätskomitee für die Opfer des deutschen Faschismus wurde ebenso gegründet wie ein Weltfrauenkomitee gegen Krieg und Faschismus, ein Weltjugendkomitee und ein Solidaritätskomitee für den Aufstand der asturischen Bergarbeiter. Obwohl gewisse Animositäten gegenüber den als »Sozialfaschisten« titulierten Sozialdemokraten geblieben waren, wurden bereits erste Ansätze der kurze Zeit später vom VII. Weltkongress der Komintern (25. Juli bis 20. August 1935) proklamierten Volksfrontpolitik sichtbar.

Interessant in diesem Kontext ist auch, dass in der auf die Arbeit der Kommunisten im Weltkomitee gerichteten Resolution vom 25. November 1933 »Der Faschismus, die Kriegsgefahr und die Aufgabe der kommunistischen Parteien« eine Vorwegnahme der dann von Dimitroff, inzwischen Generalsekretär des EKKI, auf dem VII. Weltkongress vorgetragene Definition des Faschismus versucht wurde. In der Resolution hieß es: »Der Faschismus ist die offene terroristische Diktatur der am meisten reaktionären, chauvinistischen und imperialistischen Elemente des Finanzkapitals.« Diese Definition, die auf die gemeinsame Aktion aller antifaschistischen, auch bürgerlichen Kräfte zielte, bestimmte die weitere Arbeit des Weltkomitees, dem nach dem Tod von Barbusse im August 1935 der deutsche Schriftsteller Heinrich Mann vorstand.