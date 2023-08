Anushree Fadnavis/REUTERS Überwiegend von Frauen getragen: die Last der Familienversorgung

In Indien, dem einwohnerreichsten Land der Erde, hatte die Coronapandemie besonders verheerende Folgen. Das betrifft nicht zuletzt die Wirtschaft, nach dem ersten, nahezu kompletten Lockdown 2020 und hohen Infektionszahlen während der Welle im April/Mai 2021. Neben Migranten sind Frauen die am stärksten durch Jobverluste bedrohte Gruppe. Auch im Kampf dagegen aber spielt die weibliche Bevölkerung eine herausragende Rolle.

Ein im Januar veröffentlichter Wirtschaftsbericht des Finanzministeriums in Delhi zählt für 2022 und 2023 landesweit rund zwölf Millionen lokale Selbsthilfegruppen. 88 Prozent der darin organisierten Menschen seien weiblich. Dem Bericht zufolge sind mittlerweile rund 142 Millionen Familien vornehmlich in Dörfern, teilweise auch urbanen Armenvierteln solidarisch organisiert. Allein die Mikrokredite, die gruppenintern vergeben werden, haben danach ein Gesamtvolumen von 472,4 Milliarden Rupien, umgerechnet etwa 5,2 Milliarden Euro.

»Frauen und Jugendliche sind nach der Pandemie nicht im selben Maß ins Arbeitsleben zurückgekehrt wie Männer und ältere«, konstatierte die Weltbank Anfang 2023 unter Verweis auf Datensammlungen wie der des ­Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE). Zum selben Ergebnis war schon im September 2022 ein Forschungsteam mehrerer renommierter US-Universitäten gekommen, vorgestellt in einem in The Lancet veröffentlichten Bericht. Frauen hätten es vor allem in der Arbeitsmigration während der ausklingenden Pandemie weitaus schwerer gehabt, erneut einen Job zu finden. Die Daten stützen sich auf die Untersuchung von 4.600 migrantischen Arbeitskräften, die mit dem im März 2020 von der Modi-Regierung verhängten Lockdown unvermittelt Arbeit und Einkommen verloren hatten.

Manche der Betroffenen reagierten auf diese Lage mit Rückzug vom Kampf um unbeständige und schlecht bezahlte Jobs. Die auf den globalen Süden fokussierte Nachrichtenagentur IPS berichtete kürzlich exemplarisch darüber. Stolz zeigte dort Seema Devi einem Reporter ihre kleine Ziegenherde. Die 39 Jahre alte Frau lebt in Milonpur, einem kleinen Dorf von kaum 1.000 Menschen im nordostindischen Staat Assam, aus dem viele (vor allem Männer) abwandern. Mit den Ziegen, die sie und ihre Nachbarinnen von einer Hilfsorganisation erhalten haben, sind es nunmehr die Frauen, die auf bescheidenem Niveau, aber immerhin stetig die Einkommen der Familien im Dorf sichern. Zehn Mikrogruppen seien gegründet worden, heißt es. Die NGO beschränken sich dabei nicht auf die Beschaffung der Produktionsmittel. Man bot den Frauen Einführungen in Viehzucht an, von Fütterung über Impffragen bis hin zu Nachwuchsaufzucht. Tatsächlich hatte das Erfolg. Mittlerweile komme die Nachfrage nach gesunder Ziegenmilch sogar aus den Städten.

Ob die Selbsthilfestrukturen die Dörfer langfristig stabilisieren, ist ungewiss. In jedem Fall ist ihre Herausbildung Ausdruck eines Staates, der die Grund­sicherung seiner Bewohner nicht gewährleistet. Einstweilen funktionieren sie.