imago images / brennweiteffm Plakatives Mittel ohne Wirkung: elektronische Fußfessel

Wie sind die Parteien in Sachen feministische Politik zur Landtagswahl im Oktober aufgestellt? Ein kritisches Thema ist ja die »Fuß­fessel für Frauenschläger«, vor dem Hintergrund häuslicher Gewalt, die 2022 in Hessen um 10,2 Prozent angestiegen ist. Die CDU hat die Maßnahme vorgeschlagen. Was halten Sie davon?

Nichts. Die Fußfessel löst eine Alarmierungs- und Meldungskette beim Verstoß des Täters gegen die Verbotszonen aus. Sie könnte also nur in Fällen nutzen, in denen es eine lange Vorgeschichte häuslicher Gewalt gibt und ein Annäherungsverbot zur Wohnung der Frau bereits ausgesprochen ist. Man kann von ein bis zwei möglichen Fällen pro Jahr ausgehen, bei denen dieses Mittel sinnvoll eingesetzt werden könnte. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein und Justizminister Roman Poseck (beide CDU, jW) übersehen, dass Gewalt gegen Frauen in der eigenen Wohnung meistens spontan geschieht. Gewalttaten und Femizide können mit einer Fußfessel gar nicht verhindert werden. Sinnvoller wäre, statt dessen die Plätze in den Frauenhäusern zum Schutz von Frauen und Kindern zu verdoppeln, sie angemessen und dauerhaft zu finanzieren. Es kann nicht sein, dass Mitarbeiterinnen ehrenamtlich Nothilfe leisten – und wie in Groß-Gerau etwa Taschen basteln, Kuchen backen und Spenden sammeln, um über die Runden zu kommen. Die Unterbringung nur für Frauen zu finanzieren, die Anspruch auf Leistungen vom Jobcenter haben, ist absurd. Land und Bund müssen Plätze pauschal finanzieren – auch für Studentinnen oder Frauen ohne legalen Aufenthalt. Es geht darum, patriarchale Strukturen in allen Teilen der Gesellschaft zu bekämpfen und die ganze Struktur zu verändern, an deren Ende oft Gewalt steht. Dafür sollte sich die CDU engagieren.

Zum Beispiel?

Wichtig wäre, entsprechende Fortbildungen in der Justiz und Polizei zu intensivieren. Wir brauchen Ausbau von Prävention. Nach meiner Kenntnis gibt es in Offenbach nur ein teilweise vom Land gefördertes Projekt für Gleichberechtigung, an denen auch Jungs teilnehmen. Das reicht nicht. Es ist gut, dass ein Plan vorliegt, an dessen Entwicklung Frauen­häuser und entsprechende Projekte beteiligt waren. Er sollte aber auch umgesetzt werden.

Was halten Sie von sogenannten Opfergeräten für gefährdete Frauen, die in Spanien im Einsatz sind?

Handys für Frauen, durch die sie sich mit einem Notruf an eine spezielle Hotline wenden können, sind natürlich sinnvoll. Weil sich vom ehemaligen oder aktuellen Partner bedroht fühlende Frauen dort nicht erst lange erklären müssen. In jedem Fall wäre das besser als die Fußfesseln, die von der CDU als »feministische Innenpolitik« verkauft werden.

Das erinnert an Annalena Baerbocks »feministische Außenpolitik«. Ist der Begriff »Feminismus« nicht durch solche Instrumentalisierungen bereits inflationiert?

Allerdings. Waffen zu produzieren und ins Ausland zu liefern, das ist kriegerische Außenpolitik. Politik für Frauen und Kinder heißt, alles zu tun, um Krieg zu beenden – und nicht nachzudenken, wie man ihn strategisch führen kann. Feministische Außenpolitik wäre, gleiche Lebensverhältnisse in der Welt zu schaffen, soziale Ungerechtigkeiten und den Klimawandel zu beenden.

Auch der linke Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow hält es für notwendig, Waffen in die ­Ukraine zu liefern.

Einzelne Mitglieder der Linken sehen das so. Leider auch ein so prominentes wie er. Das bekommt dann Resonanz. Die Linke in Hessen aber hält sich an den Parteitagsbeschluss 2022 und lehnt Waffenlieferungen ab.

Laut Umfragen muss Die Linke um den Einzug in den Landtag kämpfen. Warum gelingt es der Partei nicht, als Vertreterin feministischer Interessen von sich reden zu machen?

Das tun wir aber. Wir haben das hessische Gleichberechtigungsgesetz zusammen mit Gleichstellungsbeauftragten ausgearbeitet und in den Landtag eingebracht, damit sie eine gute Position haben, Maßnahmen gegen Diskriminierung umzusetzen. Wir haben Druck auf die Landesregierung entwickelt, so dass eine Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention eingerichtet wurde. Im Herbst wird es wieder Gehsteigbelästigungen von religiösen Fundamentalisten vor Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen geben, um Frauen davon abzuhalten, ihr Recht auf Beratung wahrzunehmen, sowie die Mitarbeiterinnen dort einzuschüchtern. Die CDU und die Grünen, die sich immer rühmen, sich für diese einzusetzen, haben den von uns eingebrachten Gesetzentwurf, der das verhindern soll, erneut abgelehnt. Wir stellen als Linke heraus, dass der Feminismus überall mitgedacht werden muss: beim Arbeitsmarkt und im Fall von Frauenarmut.