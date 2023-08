Neue Visionen/dpa Neulich im Theater: »Ich sag’s euch gleich, ich kann nicht demokratisch sein« – Louis Garrel als Patrice Chéreau

»Forever Young« klingt nicht unbedingt nach einem Film über das Theater in Frankreich, aber immerhin spüren wir bei dem Titel fürs deutsche Kino sofort die Vibes der 80er: Synthiepop, Drogen und AIDS. Wobei die Musik in dem autobiographisch geprägten Film von Valeria Bruni Tedeschi nur eine Nebenrolle spielt.

Hauptakteure sind fünf Männer und sieben Frauen Anfang 20, die es auf die von Patrice Chéreau mitbegründete Schauspielschule des Théâtre des Amandiers in dem Pariser Vorort Nanterre geschafft haben (entsprechend auch der französische Originaltitel des Films: »Les Amandiers«). Bei der Aufnahmeprüfung ging es nicht nur darum, überzeugend rüberzukommen, sondern auch intelligent zu erklären, warum man die Strapazen des Schauspielerberufs überhaupt auf sich nehmen will. Stella (Nadia Tereszkiewicz) begründet ihren Entschluss damit, dass sie unlängst beim Blick in den Spiegel bemerkt hätte, wie Zeit und Jugend ihr immer mehr entgleiten würden, ohne dass irgend etwas passiert wäre. Franck (Noham Edje) sagt der sich bestens amüsierenden Jury, dass er es hier versuchen würde, um nicht Kellner oder Expressbote werden zu müssen. Nachdem er bereits aufgestanden ist, lässt er die Aufnahmekommission noch wissen: »Meine Frau ist schwanger. Ich hoffe, Sie haben kein Problem damit.« – »Wir ganz bestimmt nicht.«

Das Baby wird dann zu einer der wenigen Einbruchstellen des Alltäglichen in die durch und durch vom Spiel geprägte Welt der Zwölf. Beeindruckend ist an diesem Einsickern der Wirklichkeit, wie plausibel das regelmäßige Scheitern der Figuren jenseits der Bühne beschrieben wird. Einer der Hauptgründe für die beinahe verhängnisvollen Turbulenzen ist bei den durchweg sehr attraktiven und experimentierfreudigen Menschen der Sex, mit dem es dann jedoch ziemlich abrupt ein Ende hat, als herauskommt, dass Francks Frau, also die Babymutter, HIV-positiv getestet wurde.

Nun haben zwar nicht alle Frauen aus der Gruppe mit Franck geschlafen, aber die, die nicht mit ihm geschlafen haben, hatten Sex mit den Männern, die vorher Sex mit den Frauen gehabt hatten, die mit Franck geschlafen haben. Die Angst erfasst somit so ziemlich alle bis auf ­Stella und Etienne (Sofiane Bennacer). Deren Liebesbeziehung ist einer der beiden Hauptstränge der Handlung.

Stellas Leben gleicht in etlichen Punkten dem der Regisseurin, als diese die berühmte Schule besuchte. Sie stammt aus großbürgerlichen Verhältnissen (die Regisseurin selbst stammt aus dem Turiner Industriellenclan der Bruni Tedeschi; seit der Heirat ihrer Halbschwester Carla Bruni ist sie auch die Schwägerin von Nicolas Sarkozy).

Wir erfahren nicht so genau, ob in der Villa, in der sie lebt, auch noch ihre Eltern wohnen. Dem Publikum zumindest wird nur der altväterliche Butler vorgestellt. Wer unter diesen Umständen aufgewachsen ist, läuft freilich stärker als alle anderen Gefahr, Bühne und Realität gleichzusetzen. Wichtig sind Textsicherheit und der feste Glaube an die Liebe. Falls ich die Regisseurin nicht völlig falsch verstanden habe, ist nicht nur Stellas künstlerischer Ehrgeiz, gepaart mit eiserner Disziplin Voraussetzung für ihren wachsenden Vorsprung gegenüber den meisten in der Truppe, sondern es ist auch ihre unerschütterliche Naivität, die ihr den Kopf freihält für das Spiel. So funktioniert sie perfekt weiter, obwohl sich die Liebe zwischen ihr und Etienne immer schneller auf einen endlos tiefen Abgrund zubewegt. Grund dieser unheilvollen Entwicklung sind die Drogen. ­Etienne ist dem Heroin verfallen. Und er verachtet den Direktor des Theaters. Über den schon damals legendären Patrice Chéreau (gespielt von Bruni Tedeschis ehemaligem Lebensgefährten Louis Garrel) sagt Etienne: »Er hat keine Ahnung. Er hat nur Ahnung von Koks.«

In einem Interview während des Filmfestivals in Cannes hat die Regisseurin versichert, dass es sich bei »Forever Young« um reine Fiktion handele, um aus Erinnerungen gespeiste Phantasie, darunter auch aus purer Phantasie gespeiste Erinnerungen. Vor allem das Gefühl der 80er sollte lebendig werden. Da das Geld für originalgetreue Kulissen fehlte, beschränkt sich der Film auf damals typische Elemente. Eines ist das Rauchen; nach dem Kinobesuch müssen wir erst mal abhusten. Und dann sind da noch die Telefonzellen. Eine schreckliche Erfindung. Man will nur wissen, ob der Liebste noch lebt, und irgendein Idiot trommelt gegen die Scheibe, weil ihm das Gespräch zu lange dauert.

So viel netter sind die Menschen damals wohl auch nicht immer miteinander umgegangen, vor allem nicht auf der Probe. Der große Patrice Chéreau faltet seine Schützlinge schon mal ordentlich zusammen, wenn sie nicht liefern. Aber leistet er sich auch Übergriffe? Es wird zumindest angedeutet. Eindeutig ausgenutzt wird im Film allerdings nur der komatöse Heroinrausch des Leiters der Schauspielschule, und zwar von einer unsterblich in ihn verliebten Studentin. Ich weiß nicht, ob diese Szene eine so tolle Idee ist. Gespielt wird sie aber sehr überzeugend.