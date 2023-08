Henry Romero/REUTERS In den Umfragen vorn: die linke Kandidatin Luisa González (Quito, 16.8.2023)

Am Sonntag könnten die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Ecuador das Ende einer sechsjährigen Phase einleiten, in der das einst friedliche Land unter zwei rechten Regierungen in einem Sumpf aus Verarmung, Korruption und Gewalt versunken ist. Bis zuletzt war der Wahlkampf der möglichen Nachfolger des Bankiers Guillermo Lasso an der Spitze von Staat und Regierung von Morden an Politikern überschattet. Die Wahlen könnten das Kräfteverhältnis wieder nach links verschieben. Die vom ehemaligen Präsidenten Rafael Correa gegründete Bewegung Revolución Ciudadana (RC) hat mit der Juristin Luisa González gute Chancen.

Von 2007 bis 2017 hatte eine von Correa geführte linke Regierung dem ärmeren Teil der Bevölkerung in einer ähnlich desolaten Situation zur Verbesserung der Lebensbedingungen verholfen. Ecuador, dessen Bevölkerung heute wieder unter Erwerbslosigkeit, sozialer Ungleichheit und Entrechtung leidet, zählte damals zu den ärmsten Ländern Südamerikas. Die Zahl der Armen stieg zwischen 1995 und 2000 von 3,9 auf 9,1 Millionen (von 34 auf 71 Prozent) an. Eine der Ursachen war die Finanz- und Bankenkrise Ende der 1990er Jahre, in der 80 Prozent der Kreditinstitute bankrott gingen. Während Kunden den größten Teil ihrer Einlagen und Ersparnisse verloren, brachten korrupte Banker ihre Vermögen im Ausland in Sicherheit. In dieser Zeit gehörte Guillermo Lasso der Regierung des 2000 durch einen Putsch gestürzten, christdemokratischen Präsidenten Jamil ­Mahuad als »Superminister« für Wirtschaft und Energie an. Infolge der Krise mussten rund drei der damals knapp 16 Millionen Ecuadorianer, mehrheitlich Frauen, als Arbeitsmigranten im Ausland eine Beschäftigung suchen. Die Rettung der Banken kostete die Bürger über vier Milliarden US-Dollar, rund 30 Prozent des BIPs im Jahr 1999. Es gebe wohl kein anderes Land, in dem man die Bevölkerung zum Nutzen einer kleinen Gruppe so stark ausgeplündert hat, kritisierten damals selbst konservative Ökonomen. Seit 2000 – auch eine Folge – hat Ecuador keine eigene Währung mehr, offizielles Zahlungsmittel ist der US-Dollar.

Die Phase großer sozialer Ungleichheit und politischer Instabilität endete mit der Wahl des linken Präsidenten Rafael Correa, der nach seinem Amtsantritt im Jahr 2007 politische, ökonomische und soziale Reformen durchsetzte. Correa rief eine »Bürgerrevolution« aus, zu deren Zielen Bildungs- und Gesundheitsprogramme ebenso gehörten wie die Beseitigung der Armut. Im Ergebnis sanken von 2007 bis 2014 die Armut um 38 und die extreme Armut um 47 Prozent. Der durchschnittliche Grundlohn der Beschäftigten stieg an, Unternehmen übernahmen zum ersten Mal die Kosten der Sozialversicherung. Kinder besuchten erstmals unentgeltlich Schulen. Auch eine kostenlose Gesundheitsversorgung wurde eingeführt. Der UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (CEPAL) zufolge fiel zwischen 2007 und 2015 der Gini-Koeffizient, der die Konzentration des Reichtums misst, von 0,54 auf 0,46 und damit so stark wie nie zuvor in Ecuador. Auch während einer Wirtschaftskrise, verursacht durch den Absturz der Erdölpreise und mehrere Naturkatastrophen, konnten soziale Leistungen – nicht zuletzt mittels Einführung einer Vermögenssteuer – aufrechterhalten werden.

Nachdem Correas 2017 gewählter Nachfolger Lenín Moreno sich trotz seiner Versprechen im Wahlkampf von der Politik der »Bürgerrevolution« distanzierte, verschärften sich die sozialen Probleme wieder. Nach Angaben des Nationalen Statistikinstituts (INEC) vom Juli 2018 war die Zahl der Armen gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Prozent gestiegen. Die extreme Armut nahm im selben Zeitraum von 8,4 auf neun Prozent zu. Auch die Zahl der Arbeitslosen entwickelte sich rasant nach oben. Nach Lassos Wahlsieg im Jahr 2021 versank das Land endgültig im Chaos. Der Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter sank auf 35 Prozent. Mehr als die Hälfte der Arbeitsfähigen ist heute ohne Anrecht auf Gesundheits- und Sozialversicherung beschäftigt. Ein Viertel der Bevölkerung, im ländlichen Raum sogar 43 Prozent, lebt wieder in Einkommensarmut, das heißt von weniger als 87,50 US-Dollar im Monat, während die Kosten des Lebensmittelkorbs für die Versorgung der Grundbedürfnisse auf monatliche 751,04 US-Dollar gestiegen sind. Zugleich expandierten Gewinne von Banken und Bergbauunternehmen.

Neben Banden und Kartellen ist die soziale Schieflage eine Ursache für die Zunahme von Gewalt und Kriminalität. »Organisiertes Verbrechen hat den Staat infiltriert, sowohl die Regierung und das Justizsystem als auch die Politik und die Sicherheitskräfte«, warf Expräsident Rafael Correa der Regierung Lasso nach dem Mord am Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio am 9. August dieses Jahres vor. Selbst der US-Botschafter hatte vor einiger Zeit mit dem Hinweis auf »Narco-Generäle« vor einer Verbindung von Drogenmafia und Staatsapparat gewarnt. Ecuador, das während der Regierungszeit Correas zu den friedlichsten Ländern Südamerikas gehörte, ist mit 4.600 ermordeten Personen im vergangenen Jahr und 3.568 Morden allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres zu einer der gefährlichsten Regionen der Welt geworden. Der Staat sei gescheitert, klagte der indigene Präsidentschaftskandidat Yaku Pérez nach dem Attentat auf seinen Konkurrenten im Fernsehsender CNN. Wer immer aus diesen Wahlen als Sieger hervorgeht, steht vor dem Scherbenhaufen der von Lenín Moreno und Guillermo Lasso vollzogenen neoliberalen Wende.