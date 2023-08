dts Nachrichtenagentur/imago Manche machen nicht mehr mit: Kampagnenbus vor dem Berliner Karl-Liebknecht-Haus (24.7.2023)

Nach dem nunmehr kompletten Rückzug der Fraktionsspitze inmitten einer schweren Krise der Partei bemüht sich die Führung von Die Linke darum, dem Eindruck entgegenzuwirken, dass die Partei mit Auflösungserscheinungen zu kämpfen hat. Die Kovorsitzende Janine Wissler rief am Donnerstag in der ARD zur Geschlossenheit auf. Man solle in den angekündigten Rückzug des langjährigen Fraktionschefs Dietmar Bartsch nichts hineininterpretieren. Dieser habe »ja selber deutlich gemacht, er wird weiter für eine starke und geeinte Linke kämpfen«, aber das »nicht mehr in der allerersten Reihe machen«. Bereits am Mittwoch hatte Wissler gegenüber dem Inforadio des RBB Wert auf die Feststellung gelegt, dass der Rückzug von Bartsch »keine Reaktion auf die aktuelle Situation in der Partei« sei.

Bartsch hatte am Mittwoch angekündigt, sich nach acht Jahren nicht mehr für das Amt des Fraktions­vorsitzenden zu bewerben. Kofraktionschefin Amira Mohamed Ali wird ebenfalls nicht erneut antreten. Der parlamentarische Geschäftsführer Jan Korte hatte bereits im März signalisiert, dass er sein Amt aufgeben wird. Wissler gab sich überzeugt, dass »wir ein stabiles Fundament in der Partei haben«. Man müsse aber »aufhören mit der Selbstbeschäftigung«. Mit Blick auf die Neubesetzung der Fraktionsspitze sagte sie, dass es in den nächsten Tagen Gespräche geben werde, »wie es weitergeht und wie wir diese Lücke füllen werden«.

Etwas weniger entspannt zeigte sich die nordrhein-westfälische Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Kathrin Vogler. »Wir sind als Partei in einer tiefen Krise. Das kann man nicht mehr schönreden«, sagte sie der Rheinischen Post (Donnerstagausgabe). Ähnlich wie am Dienstag der ehemalige Parteichef Bernd Riexinger drängte auch Vogler darauf, den Bruch mit der ehemaligen Fraktionschefin Sahra Wagenknecht zu vollziehen. »Sahra Wagenknecht hat sehr klargemacht, dass sie die Linke nicht mehr braucht und nicht mehr will. Umgekehrt sage ich, so wie die Lage ist, braucht die Linke auch Sahra Wagenknecht nicht mehr«, so Vogler.