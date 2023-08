Arnulf Hettrich/IMAGO Sollten besser keine Pressevertreter sein: Reisende am Schalter von Turkish Airlines am Stuttgarter Flughafen (2.8.2023)

Der Deutsche Journalistenverband, DJV, hat jüngst Medienschaffenden von beruflichen wie privaten Reisen in die Türkei abgeraten. Ihr Verband reagierte damit auf die Festnahme der Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut von Die Linke über mehrere Stunden bei ihrer Einreise dort Anfang August. Wie begründete die Türkei ihr Vorgehen?

Der gegen die Bundestagsabgeordnete vorliegende Haftbefehl wurde mit »Terrorpropaganda« begründet. Gemeint damit waren offenbar Postings der Abgeordneten in den sozialen Medien aus dem Jahr 2019, als sie die türkischen Militärangriffe auf Nordsyrien kritisierte. Von der Türkei kennt man das: Immer wenn Journalistinnen und Journalisten – oder auch in dem Fall eine Bundestagsabgeordnete – sich mit der Politik des türkischen Präsidenten Erdoğan oder seiner Partei, der AKP, auseinandersetzen, wird das als »Terrorpropaganda« ausgelegt.

Wie ist insgesamt das Vorgehen von Erdoğans AKP-Regime mit Journalistinnen und Journalisten?

Dass die Türkei im Ranking von »Reporter ohne Grenzen« einen der hintersten Plätze einnimmt, hat Gründe. Im Land selber haben unabhängige Journalistinnen und Journalisten keine Möglichkeit mehr, zu berichten und zu senden. Das Regime hat das Medienwesen fest im Griff. Pressefreiheit gibt es dort nicht mehr. Einzig internationale Korrespondentinnen und Korrespondenten in der Türkei sind bislang relativ unbehelligt in ihrer Berichterstattung.

Kommt Ihre Reisewarnung dem türkischen Präsidenten nicht sogar gelegen, weil dann weniger auf diese Regierung geschaut wird?

Eine politische Lösung wäre optimal. Sie ist aber nicht in Sicht und kann auch nicht allein von Deutschland initiiert werden. Die Gefahr, dass wir mit unserer Forderung etwa Erdoğan unbeabsichtigt in die Hände spielen könnten, ist allein deshalb nicht gegeben, weil die internationalen Korrespondentinnen und Korrespondenten weiterhin berichten können. Da gibt es keine Überwacher, die etwa genau darauf schauen, wer was sendet oder berichtet. Zwar gab es Versuche, Akkreditierungen zu verweigern, aber das liegt Jahre zurück.

Könnte das damit zusammenhängen, dass letztere eben nicht so kritisch recherchieren wie die Linke-Abgeordnete mit ihrer Anfrage im Bundestag zur Aufhebung des Betätigungsverbots für die Arbeiterpartei Kurdistans PKK in der BRD?

Dass die zugestandene Freiheit an der Qualität der Türkei-Berichterstattung der Korrespondentinnen und Korrespondenten liege, weil die etwa zu zahm sei, kann ich nicht bestätigen.

Erwarten Sie von Außenministerin Annalena Baerbock von Bündnis 90/Die Grünen, mehr Druck auf die Türkei auszuüben?

Das Auswärtige Amt ist in der Verantwortung, Einfluss zu nehmen, so wie es sich auch im Fall der Linke-Politikerin aktuell einschaltete. Eine andere Möglichkeit wäre es, wirtschaftliche Sanktionen zu verhängen, wenn es um die Einhaltung der Pressefreiheit und der Menschenrechte geht. Allerdings ist am Beispiel Russlands zu sehen, das weitestgehende Sanktionen von Deutschland und anderen demokratischen Staaten erfährt, dass dies kein besonders scharfes Schwert ist.

Im Monatsbericht Juli zu Repressionen und Rechtsverletzungen der Presse- und Meinungsfreiheit der kurdischen Medienorganisation Dicle-Fırat heißt es, dass sich derzeit mindestens 60 Journalistinnen und Journalisten in türkischen Gefängnissen befinden.

Im Fall der in der Türkei festgenommenen prominenten Medienschaffenden Can Dündar und Meşale Tolu sorgte internationaler politischer Druck dafür, dass sie frei kamen und das Land verlassen konnten. Insofern scheint es eine gewisse Sensibilität der Türkei in bezug auf solche Kampagnen zu geben. Voraussetzung wäre, dass das Schicksal der Betroffenen hier im Land politisch Thema wird. Der DJV fordert, alle Journalistinnen und Journalisten sofort freizulassen. Journalismus ist kein Verbrechen, freie Berichterstattung muss möglich sein.