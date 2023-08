Britta Pedersen/dpa Das war's dann, Leute: Dietmar Bartsch am Mittwoch im Bundestag

Die Spitze der Bundestagsfraktion von Die Linke muss vollständig neu besetzt werden. Nach Amira Mohamed Ali hat am Mittwoch auch Dietmar Bartsch angekündigt, am 4. September nicht erneut für das Amt zu kandidieren. Das teilte er den Mitgliedern der Fraktion schriftlich mit. Bartsch betonte, dass diese Entscheidung bereits »lange vor der letzten Bundestagswahl gefallen« sei. Er sei bei dieser Entscheidung geblieben, obwohl ihn »viele« in den vergangenen Wochen aufgefordert hätten, erneut zu kandidieren. Bei einem kurzen Statement im Bundestag versicherte Bartsch, dass das »keine leichte Entscheidung« gewesen sei. Er wolle sich weiter für die Partei und für den Erhalt der Fraktion einsetzen.

Man darf Bartsch abnehmen, dass ihn zuletzt viele Genossen ermuntert haben, noch einmal anzutreten. Die Zuspitzung der Parteikrise gefährdet auch die Handlungsfähigkeit der Partei im Bundestag: Entscheidet sich die ehemalige Fraktionschefin Sahra Wagenknecht am Ende des Jahres für ein neues politisches Projekt, dann werden mit ihr noch andere Abgeordnete Partei und Fraktion verlassen. Damit wäre der Fraktionsstatus weg. Viele in der Partei trauen dem erfahrenen Bartsch eher als anderen zu, mit dieser Situation umzugehen. Der 65jährige, der über 30 Jahre erst in der PDS und dann in der Linkspartei in der ersten Reihe saß, hat aber offenkundig keine Lust, bei dem sich abzeichnenden Fiasko auf der Kommandobrücke zu stehen.

Während Mohamed Ali bei der Ankündigung ihres Abgangs politische Gründe genannt hatte, hielt Bartsch sich in dieser Hinsicht bedeckt. Die beiden Parteivorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan bedauerten seinen Rückzug und nannten ihn einen Verbündeten »im Kampf um eine starke und geeinte Linke«. Keine freundlichen Worte fand dagegen der Bundestagsabgeordnete Alexander Ulrich: Er sprach von »Auflösungserscheinungen«; auch Bartsch verlasse nun das sinkende Schiff. Die Parteiführung zerlege Partei und Fraktion.

In dem Schreiben an die Abgeordneten bemühte sich Bartsch um einen optimistischen Akzent: »Viele schwadronieren aktuell wieder über das Ende der Linken. Sie werden sich ein weiteres Mal irren, wenn die Werte, um die wir in der Gesellschaft kämpfen, wie Menschlichkeit, Solidarität, Herzlichkeit und viel Lächeln wieder unser Handeln bestimmen und wir zugleich aus der Geschichte linker Parteien die notwendigen Schlussfolgerungen ziehen.«

Mit Bartsch zieht sich einer der einflussreichsten Linke-Politiker aus der ersten Reihe zurück. Bereits in der PDS war der hochgewachsene Mann aus Vorpommern als Bundesschatzmeister und dann als Bundesgeschäftsführer einer der Strippenzieher; 1998 zog er erstmals in den Bundestag ein. 2002 kam Bartsch kurz ins Stolpern: Der von ihm geleitete Bundestagswahlkampf mündete in eine Katastrophe; die PDS war nur noch mit zwei in Berlin direkt gewählten Abgeordneten im Parlament vertreten. Das brachte die Parteibasis in Bewegung. Beim Bundesparteitag in Gera im Herbst 2002 gab es zum ersten und einzigen Mal in der Parteigeschichte eine – mehr stimmungsmäßige als politisch klare – linke Mehrheit: Die anpassungsbeflissenen »Reformer« bezogen mächtig Prügel, und Bartsch stand auf einmal nicht nur ohne Mandat, sondern auch ohne Parteiamt da. Allerdings nicht lange: Die unabsetzbaren »Reformer« schlugen zurück; Bartsch war bald wieder Geschäftsführer und blieb das, als 2007 die Partei Die Linke gegründet wurde.

2012 griff Bartsch beim Göttinger Parteitag nach dem Parteivorsitz, unterlag aber in einer Kampfabstimmung gegen Bernd Riexinger, der damals – was heute wie ein Treppenwitz der Parteigeschichte erscheint – vom Lager um Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine unterstützt worden war. Bartsch konzentrierte sich von da an auf die Parlamentsarbeit und führte seit 2015 die Bundestagsfraktion zusammen mit Sahra Wagenknecht, von 2019 an dann zusammen mit Amira Mohamed Ali. Als Fraktionschef wurde der alte Kopf der »Reformer« nach und nach von einer immer einflussreicher werdenden linksliberalen Strömung im Parteivorstand rechts überholt, die neuerdings ganz offen auf die Trennung von der Strömung um Wagenknecht hinarbeitet. Da Bartsch diesen Kurs ablehnte und mit Wagenknecht in der Fraktion kooperierte, wurde mehr und mehr auch er zum Ziel rüder Angriffe: Die Formel, dass »die Fraktion« das Problem sei, war nun auch in Medien zu lesen, die den »Pragmatiker« einst besungen hatten.

Ein Rückzug von Bartsch wäre auch dann ein Einschnitt gewesen, wenn die Partei nicht in einer schweren Krise wäre. In der jetzigen Situation hat der Abgang des alten Fahrensmannes das Potential, die Krise weiter zu vertiefen. Zumal vorläufig völlig offen ist, wie die Fraktionsspitze ab September aussehen wird.