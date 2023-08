Hans Blossey/imago images Blick auf den Niederkasseler Lohweg in Düsseldorf (12.8.2020)

In der NRW-Landeshauptstadt steht der Abriss von Mietshäusern im Niederkasseler Lohweg bevor. Sie berichteten von unhaltbaren Zuständen für die verbliebenen Mieterinnen und Mieter. Wie schlimm ist die Situation dort?

Der Niederkasseler Lohweg 227–235 gehört zu einem größeren Baugrundstück, auf dem die meisten Häuser bereits abgerissen wurden. Laut Bebauungsplan sollen dort 240 neue Wohnungen entstehen. In den wenigen verbliebenen Häusern, die heute noch stehen, wohnen nur noch 14 Mietparteien, die teilweise aus bereits abgerissenen Häusern dorthin umgesiedelt wurden. Bei der Umsiedlung versprach man den Mieterinnen und Mietern, in die ersten neu gebauten Wohnungen umziehen zu dürfen. Doch aktuell bebaut der private Investor das Baugrundstück nicht. Statt dessen berichten die Mieterinnen und Mieter von unhaltbaren Zuständen wie Schimmel, undichten Fenstern und defekten Heizungen. Außerdem soll es Mieterhöhungen und Kündigungen gegeben haben. Da wundert es nicht, dass der Großteil der Wohnungen aktuell leer steht.

Welche wirtschaftliche Strategie vermuten Sie dahinter: Sind das Ziel der Abriss und ein hochpreisiger Neubau oder der Weiterverkauf der Brachfläche an die nächsten Spekulanten?

Wir befürchten, dass auf dem privaten Teil des Plangebiets die nächste Spekulationsbrache entsteht. Der jetzige Eigentümer Quarterback erweckt den Anschein, weiterverkaufen zu wollen. So prangt an einem der Häuser bereits ein Verkaufsschild. Wir vermuten, dass der Preis des Grundstücks in die Höhe getrieben wird, indem immer mehr Bestandsmieterinnen und -mieter verdrängt werden. Welche Konsequenzen diese Strategie hat, sehen wir bundesweit auf anderen brachliegenden Flächen: Diese wurden so lange totspekuliert, bis die Preise zu hoch waren, als dass sich der Bau überhaupt noch lohnt. Bleibt das Gelände weiterhin in den Händen von Investoren, ist es wahrscheinlich, dass dem Zuhause der Lohweg-Mieterinnen und -Mieter dasselbe droht.

Haben die politisch Verantwortlichen auf Kommunal- beziehungsweise Landesebene gar nicht reagiert? Es gäbe doch Hebel, solche Unternehmen in die Pflicht zu nehmen.

Bei dem Ziel, mehr Wohnraum zu schaffen, darf sich nicht auf private Investoren verlassen werden. Diese machen so lange mit, wie sie sich daran bereichern können und lassen ihre Pläne fallen, wenn sich der Bau ökonomisch nicht mehr lohnt. Auf den Verlusten in Krisenzeiten bleibt dann die Gesellschaft sitzen. Deswegen gehört Grund und Boden grundsätzlich in Gemeineigentum. Einen Schritt dahin hätte die Stadt Düsseldorf auf dem Niederkasseler Lohweg bereits bei dem letzten Eigentümerwechsel tun können: ihr Vorkaufsrecht nutzen und den Bau von bezahlbarem Wohnraum selbst in die Hand zu nehmen, bevor das Gelände totspekuliert ist. Spätestens jetzt, wenn Quarterback weiter verkaufen sollte, ist es dafür an der Zeit.

Welche Handhabe haben die Betroffenen gegen diese Firma?

Die Mieterinnen und Mieter haben sich mit uns zusammengetan, um darauf hinzuweisen, dass mit ihrem Zuhause spekuliert werden könnte. Sie möchten Druck auf die Stadt ausüben, dem zu begegnen. Auf dem juristischen Weg hatten sie bisher wenig Erfolg. Schließlich kann die Firma den Rechtsstreit lange aussitzen – sie sitzt ja nicht in den verschimmelten Wohnungen.

Was sind Ihre konkreten Forderungen?

Gemeinsam mit den Mieterinnen und Mietern fordern wir eine Mietminderung, bis die Mängel behoben sind, sowie entweder das Recht, in den sanierten Wohnungen zu bleiben oder Ausweichwohnungen in Lörick bereitgestellt zu bekommen. Die Stadt fordern wir auf, von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen und 100 Prozent bezahlbaren Wohnraum auf dem Gelände zu realisieren. Wir fordern sie zudem auf, sich damit auseinanderzusetzen, ob es nicht ökologisch und sozial nachhaltiger wäre, die bestehenden Häuser zu sanieren und auf dem Gelände nachzuverdichten.