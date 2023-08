Astrid Raubek »In den Gehirnwindungen einer Erwachsenen / Sitzt ein Mädchen / Klopft, kratzt und kotzt / Und möchte wissen, wer ihr Vater war« – Katharina Riese

An Büchern, in denen sich Töchter und Söhne mit ihren Eltern auseinandersetzen, die zur Zeit des Hitlerfaschismus Opfer oder Täter waren, herrscht kein Mangel. Mit wachsendem zeitlichen Abstand, so scheint es, nimmt die Konjunktur dieses Genres sogar noch zu. Der Tod der Eltern scheint oft die Voraussetzung für die Entstehung dieser Romane und Biographien zu sein. Es möchte sein, dass es den Nachgeborenen gelingt, ihren Frieden mit der Vergangenheit zu machen, wenn alles endlich schön brav und sauber entlang eines roten Fadens erzählt zu Papier gebracht ist. Die österreichische Autorin Katharina Riese hat nun ein radikal anderes Vaterbuch vorgelegt, in dem sie nicht mit abschließenden Erkenntnissen aufwartet und auch nicht vorgibt, schreibend mit ihrer Vatergeschichte fertiggeworden zu sein. »Ach, wieder über die Vergangenheit? Einen Roman?« Wird die Autorin einmal gefragt. »Nein, kurze Texte.«

»Die gute Wurst aus Holz« ist eine offene Anordnung unterschiedlicher Textsorten: Dokumentarisches, Berichte von Recherchereisen und aphoristisch zugespitztes Nachdenken über Erinnerungsarbeit und identitäre Selbstvergewisserung stehen nebeneinander. Ähnlich wie Peter O. Chotje­witz in seinem Buch »Mein Freund Klaus« lässt Katharina Riese ihre Leser teilhaben an ihren Recherchen und an der Entstehung des Textes, stellt so Transparenz her – und biegt nichts gerade. Am Anfang steht die lapidare Feststellung: »Wenn ich von meinem Vater spreche, ist das Hochstapelei. Ich hatte keinen.« Riese wurde 1946 in die »Zweitfamilie« ihres Vaters Max Peukert geboren, der bereits 1947 starb. »Alles, was von ihrem Vater geblieben ist, sind Briefe. Hin- und hergerissen, sich mit diesen zu beschäftigen oder es sein zu lassen, hält die Autorin diesen ambivalenten Kurs schon seit Jahren.« Die Mutter der Autorin möchte über Peukert nicht sprechen. Als der Tochter doch einmal ein Foto in die Hände fällt, frappieren sie das markante Hitlerbärtchen und die Frisur: »Ich bin die Tochter von Adolf Hitler! Klar, dass mir niemand sagen will, wer mein Vater ist!«

Die äußeren Fakten: Max Peukert wurde 1905 in Nordböhmen geboren. Der Lebensmittelchemiker spezialisierte sich auf biosynthetische Eiweißproduktion, war technischer Direktor der Firma Biosyn GmbH in Weimar und arbeitete ab 1941 im Zellstoffwerk Lenzing in Oberösterreich, wo die großindustrielle Produktion von Eiweißersatzstoffen vorangetrieben werden sollte und wo er auch die Mutter der Autorin kennenlernte. Ein durchschlagender Erfolg war die »Biosyn-Vegetabil-Wurst auf Sulfit­ablaugebasis« nicht. Ein Beamter im Reichsgesundheitsministerium schreibt von einem »petroleumähnlichen Nachgeschmack«, seine Kinder aber hätten die Wurst anstandslos verzehrt. Jeder Satiriker müsste sich geschlagen geben angesichts des Gedichts auf die aus einem Pilz wachsende »Pseudoleberwurst«, das Katharina Riese im Thüringischen Staatsarchiv ausgegraben hat und in ihrem Buch zitiert. »Ansonsten ist er in jeder Hinsicht arisch – / Sein Werdegang ist wohl kometengleich / Die Wurst daraus, sie ist rein vegetarisch / Dabei recht schmackhaft und höchst eiweißreich.« Wer weiß, ob die »Wurst aus Holz«, mit anderer Begleitlyrik, auf dem heutigen veganen Lebensmittelmarkt nicht doch noch reüssieren könnte?

Riese tut sich schwer mit den Briefen und Dokumenten, hat aber nur diese »Papierbrücke« zu ihrem Vater, der sich nach dem Krieg und vor seinem frühen Tod noch auf ein neues Projekt, eine »Fließbandkulturanlage« zur Industrialisierung des Gemüseanbaus, im oberösterreichischen Gunskirchen geworfen hatte: »Die Sprachverhunzung durch das NS-Regime zusammen mit den öden Floskeln des akademischen Briefwechsels – ›Beste Grüße von Haus zu Haus‹, und oder ›Handküsse an Ihre‹ – fakultativ: reizende, gastfreundliche, verehrte – ›Frau Gemahlin‹ – erzeugte Beklemmungen.« Beklemmungen, die wohl dazu geführt haben, dass die »weltweit größte (weil bislang einzige) Peukert-Expertin« es verabsäumte oder vermied, mit Zeitzeugen Kontakt aufzunehmen, als diese noch Auskunft hätten geben können. Ihre Recherchereisen verlaufen oft chaotisch. Im Sudetenland, der Heimat ihres Vaters, verirrt sich die Autorin im Nebel. In Berlin verliert sie ihre Unterlagen in einem Kreuzberger Café. Die Spurensuche muss, wie letztlich jede, Fragment bleiben. Katharina Riese ist das nicht nur bewusst; diese Erkenntnis ist die Grundlage der literarischen Gestaltung ihres Vaterbuchs, das viele Fragen aufwirft und nur wenige beantwortet und das gerade deshalb so lesenswert ist. Am Schluss macht die Autorin sich in einem Monolog Luft: »In den Gehirnwindungen einer Erwachsenen / Sitzt ein Mädchen / Klopft, kratzt und kotzt / Und möchte wissen, wer ihr Vater war / Ja, mein Gott / Wer wird er schon gewesen sein? / Ich leere die Handtasche / Ich sehe die Fotos / Ist er es oder ist er es nicht / Sieht aus wie Adolf Hitler«.