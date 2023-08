»Was macht die Berliner AfD?« Vortrag mit Diskussion. Antwort: Inzwischen leider wieder ziemlich viel. Jahrelang war der Berliner Parteiverband zerstritten. Inzwischen bestimmen aber die rechten Hardliner nahezu ausnahmslos die Politik. Außerdem gibt es verstärkt Veranstaltungen, Netzwerktreffen und Versuche zur Basisarbeit. Dienstag, 15.8., 19 Uhr. Ort: B-Lage, Mareschstr. 1, Berlin. Veranstalter: Antifa in Praxis, Berlin

»Mahnwache vor dem US-Generalkonsulat«. Wir fordern die sofortige Freilassung von Leonard Peltier und Mumia Abu-Jamal! Auflösung des US-Gefangenenlagers und der US-Militärbasis Guantanamo und die Rückgabe des illegal besetzten Gebietes! Vollständige Aufhebung der US-amerikanischen Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade gegen Kuba. Donnerstag, 17.8., 18 Uhr. Ort: US-Generalkonsulat, Gießener Str. 30, Frankfurt am Main. Veranstalter: Solidaritätsgruppen Freiheit für Mumia Abu-Jamal und Leonard Peltier sowie Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba, Frankfurt am Main

»Von ›Franz‹, Hans Herbert Grimm und dem schwierigen ›Wie weiter?‹ nach einem Krieg«. Der Roman »Schlump« von Hans Herbert Grimm hatte am 11. August 1933 zu den Schriften gehört, die auf dem Altenburger Anger von den Faschisten verbrannt wurden. Sein Roman »Franz« schließt zeitlich an diesen an. Das Buch wurde nie veröffentlicht. Donnerstag, 17.8., 18 Uhr. Ort: Garten des ehemaligen Wohnhauses von Hans Herbert Grimm, Braugartenweg 9, Altenburg. Veranstalter: RLS Thüringen