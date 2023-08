»Schau mal, da sitzen sie!« Wir radeln an einem Edelitaliener vorbei. »Wer?« frag’ ich. »Na, die Bentley- und Ferrari-Fahrer, die hier in der zweiten Reihe den Verkehr blockieren«, meckert Udo. »Zweite Reihe gibt es nicht«, meint Rossi. »Die parken auf der Fahrbahn und zwingen uns in den Gegenverkehr. Killer!«

Ist das jetzt Sozialneid oder Klassenhass, der uns beseelt? Seit dem Ukraine-Krieg tobt die Gentrifizierung wie nie zuvor in Berlin-Charlottengrad, man wähnt sich auf dem Fuhrpark eines Luxus­karossenladens. Von Stammesfehden zwischen alteingesessenen Russen und in weißen SUVs geflohenen Ukrainern übrigens keine Spur, im Exil ist man sich gut. Alle fressen bei »Cacciolino«: Deutsche, Schweizer, Australier, von Woche zu Woche werden es mehr. Teller Nudeln 32 Euro, Flasche Schampus dreistellig, die Stimmung ist bombig, das kommt von den vielen Rüstungsaktien im Portfolio.

Wir nehmen auf einer Parkbank gegenüber dem Italiener Platz und verzehren ein paar »Preußen«.

Prussiens mit Schinken

Ein rechteckig ausgerolltes Blätterteigblatt mit einem verquirlten Eiweiß bepinseln und ganzflächig mit dünnen Scheiben Rohschinken belegen. Teigblatt von beiden Längsseiten zur Mitte hin einrollen. 30 Min. in den Tiefkühler legen. Backofen auf 200 Grad vorheizen. Teigrolle mit einem scharfen Messer in ein cm breite Scheiben schneiden, die Prussiens auf die Bleche legen und 12 Min. backen. Warm oder kalt servieren.

Rossi zückt ein Kursbuch von 1965: »›Mit dem Mangel in den Metropolen ist das herrschende Gesellschaftssystem fertig geworden, mit dem Reichtum nicht: Er explodiert und vergeht in Verschwendung, Zerstörung und Unterdrückung‹. Eine Feststellung von Hans Magnus Enzensberger aus ›Deutschland, Deutschland unter anderm‹.«

»Ja, die zehn reichsten Prozent produzieren 80 Prozent des CO2 oder so, und deshalb sollen die jungen Leute von Last Generation, wenn sie was fürs Klima tun wollen, schleunigst ihre Eltern enteignen«, findet Udo. »So ein Quatsch«, meint Rossi. »Das machen die sowieso schon, indem sie studieren. Was meinst du, wieviel das kostet heutzutage? Nein, es geht anders.« Rossi dreht einen Joint, zündet ihn an und schlendert mit dem Kursbuch zum Tisch Nummer neun, an dem zwei feine Herrschaften und ein zu Tode gelangweilter Jugendlicher mit Strubbelfrisur sitzen. Charmant reicht sie dem Filius die Zigarette: »Hast du Bock, mit uns Julian Assange aus dem Knast zu befreien?« Der Junge greift verdattert nach dem Joint und nickt verlegen, die Mutter kichert, der Vater flippt aus. »Mein Sohn wird Anwalt – verschwinden Sie!« – »So macht man das!« bemerkt Rossi vergnügt in unsere Richtung und dann zum Sohnemann: »Fidel Castro war übrigens auch Anwalt.« Sie zieht sich einen Stuhl ran. »Hör mal, Kleiner«, Rossi liest vor: »›Der revolutionäre Akt ist seiner Natur nach nicht justitiabel. Er ist dazu da, den ganzen Apparat der Repression über den Haufen zu werfen und die Rechtsordnung, die ihm den Weg versperrt, aus den Angeln zu heben. Nicht die Revolution, nur ihr Scheitern kann vor Gericht stehen.‹ Cool, oder?« – Diese Wahnsinnige mit ihrer »Nachwuchsförderung«.