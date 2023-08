Dimitris Maofis/Baobab Production »Was Aischylos betrifft, warnte er mit den ›Persern‹ seine Mitbürger davor, sich wie ihre schlimmsten Feinde zu benehmen« (Inszenierung von Simeio Miden, 2022)

Herr Stroumpos, Sie und Ihre Gruppe Simeio Miden, »Nullpunkt«, werden in Kürze erstmals im deutschsprachigen Raum zu Gast sein, beim »Welttheaterfestival Art Carnuntum« unweit von Wien. Dort präsentieren Sie zwei Inszenierungen antiker Tragödien, »Die Perser« von Aischylos und »Antigone« von Sophokles. Was hat uns die antike Tragödie heute noch zu sagen?

Die antike griechische Tragödie ist ein Genre, das in einer sehr speziellen Phase der menschlichen Kultur entstanden ist – der athenischen Demokratie. Die Widersprüche dieser Zeit – etwa hinsichtlich der Stellung der Frauen und Sklaven – sind zwar offensichtlich, und natürlich stehen wir ihnen kritisch gegenüber, gleichzeitig muss man aber sagen: Die Tragödie entstand in der Polis und bezog sich auf die Polis – auf die Stadt, das politische Gemeinwesen. Wir haben es also von vornherein mit politischem Theater zu tun. Die Tragödie versucht, die Conditio humana in existenziellen, historischen oder auf die Natur bezogenen Extremsituationen zu untersuchen, und zwar gespiegelt durch den Mythos. So zwang sie Künstler und Zuschauer dazu, sich mit jenen dunklen Seiten der menschlichen Natur auseinanderzusetzen, die eben der Ursprung des Mythos sind: mit extremen Gefühlslagen, mit Ausnahmezuständen wie Trauer, Rache, Wahn und Schmerz. Die Bühne war dabei der Ort radikaler Andersartigkeit. Die Tragödie forderte die Menschen heraus, nicht nur das politische Gemeinwesen kritisch zu betrachten, sondern auch sich selbst und die eigenen verdrängten Emotionen. Anders, so die Vorstellung, könnten sie keine dynamischen und kreativen Bürger sein.

Sie haben einmal von dem »roten Faden aus Blut« gesprochen, der Antigone mit modernen Opfern politischer Gewalt wie Rosa Luxemburg verbindet. Wie haben Sie das gemeint?

Die junge Antigone hat zunächst nur das zutiefst persönliche Bedürfnis, ihren Bruder beizusetzen, aber ihr Bedürfnis und ihre Tat werden politisch, weil sie sich damit gegen staatliche Gesetze stellt. Je näher sie dem Tod kommt, um so symbolischer wird ihre Position. Sie schafft ein neues Paradigma des Lebens in der Polis, das im Stück mit dem Wort »symfilein« bezeichnet wird, was man mit Koexistenz übersetzen könnte. In einem ganz anderen Kontext kämpfte Rosa Luxemburg gegen jede Form der Unterdrückung und für die Emanzipation des Menschen. Sie wurde dafür brutal ermordet, Antigone wurde lebendig eingemauert. Und die Zahl derjenigen, die für die Emanzipation der Menschheit lebten, kämpften und starben, ist endlos. Der rote Faden aus Blut ist noch lange nicht durchschnitten …

Die »Perser« werden, zumindest bei uns, meist etwas eindimensional als Antikriegsstück gelesen. Nun zeigt Aischylos zwar die Hybris, der die Perser anheimfallen, geschrieben hat er das Stück aber für die Athener. Was bedeutet das für unsere Gegenwart, individuell und politisch?

Machtgier und Krieg waren nicht mit den Perserkriegen beendet – es gibt sie nach wie vor, und heute bedrohen sie unseren ganzen Planeten. Als Individuen sind wir vielleicht nicht in der Lage, die ganze Welt zu verändern, aber wir können damit beginnen, uns selbst zu verändern. Dazu fordert uns die Tragödie auf. Was Aischylos betrifft, warnte er mit den »Persern« seine Mitbürger davor, sich wie ihre schlimmsten Feinde zu benehmen. Er betonte zwar die demokratischen Errungenschaften Athens, forderte die Athener aber gleichzeitig dazu auf, ihr arrogantes Verhalten zu ändern. Seine Warnung wurde nicht ernst genommen, und was folgte, ist bekannt: Die athenische Demokratie ging in den Peloponnesischen Kriegen unter. Ich hoffe nur, dass wir unsere Denk- und Lebensweise noch ändern können …

Sie sind nicht nur einer der wichtigsten griechischen Regisseure der jüngeren Generation, Sie melden sich auch politisch immer wieder zu Wort. Trotzdem machen Sie nicht das, was man allgemein unter »politischem Theater« versteht. Wie ist für Sie der Zusammenhang zwischen Kunst und Politik?

Ich habe großen Respekt vor den Traditionen des politischen Theaters und vor dessen Leitfigur Bertolt Brecht, ich glaube aber, dass sich unsere Epoche grundlegend von der seinen unterscheidet. Heute ist es nicht mehr nötig, Menschen durch Kunst politisch zu informieren, das geschieht anders als vor 50 oder 60 Jahren. Mein Ziel ist es, die Menschen emotional und geistig so aufzurütteln, dass sie ihre Lebensweise in unserer Welt überdenken und möglicherweise ändern. Denken Sie an Heiner Müller: Er steht in der Tradition Brechts, sah diese Tradition aber auch kritisch und verband Brechts politischen Ansatz mit dem »Theater der Grausamkeit« Antonin Artauds. Und die Basis seines Schreibens waren die griechische Antike und ihre Mythen, die sowohl den tragischen Zustand des Menschen in der Welt zeigen, als auch eine kritische Haltung, die wir gegenüber allen Mechanismen der Entfremdung einnehmen müssen.

Ein – zumindest für mich – offensichtlich politisches Element Ihrer Theaterarbeit ist die Bedeutung, die Sie der Idee des Kollektivs beimessen. Erzählen Sie uns mehr über die Arbeitsweise, die Sie mit Ihrer Gruppe Simeio Miden entwickelt haben.

Heute sieht man überall auf der Welt Theatergruppen, die vielleicht sogar mit politischen Texten arbeiten, in denen aber hierarchische und manipulative Verhaltensweisen herrschen oder die Darstellerinnen und Darsteller schlecht oder gar nicht bezahlt werden. Der Begriff des Kollektivs ist zentral, wenn wir nicht nur über die aktuellen Aspekte des Politischen auf der Bühne, sondern auch darüber nachdenken wollen, wie sich die moderne Theaterkunst in unserer heutigen Welt weiterentwickeln kann. Simeio Miden arbeitet als Künstlergemeinschaft. Mir ist wichtig, dass jeder, der an einem Projekt beteiligt ist, das Gefühl hat, nicht nur Anweisungen zu befolgen, sondern kreativer Teil des Projekts zu sein. Wir arbeiten in langen Probenprozessen, in denen psychophysische Improvisationen das entscheidende Element sind. Dabei sind die Darstellerinnen und Darsteller kreative Schöpfer, keine Schachfiguren in den Händen des Regisseurs. Wir legen großen Wert auf die Gemeinsamkeit in der künstlerischen Arbeit. Zwar kommen immer wieder auch neue Leute zu uns, aber im Kern arbeiten wir seit etwa zehn Jahren zusammen. So haben wir eine tiefe Verbindung und können während des kreativen Prozesses auch sehr subtile Aspekte der Interpretation herausarbeiten.

Es muss schwierig sein, diese langen und intensiven Arbeitsprozesse zu finanzieren, insbesondere in Griechenland, wo es aufgrund der Krise schwierig ist, Fördermittel für Kunst zu bekommen …

Es gibt schon eine gewisse Förderung durch das Kulturministerium, aber eine große Unterstützung sind vor allem die Zuschauerinnen und Zuschauer, die zu jedem unserer Auftritte kommen. Obwohl die Schauspielerinnen und Schauspieler der Gruppe nicht in dem Sinne berühmt sind, dass sie etwa im Fernsehen auftreten und wir alle das »Star«-System meiden, kommen zu jeder unserer Produktionen insgesamt mehrere tausend Menschen. Wir arbeiten im »Attis Theatre – ›New Space‹«, einer kleinen Bühne, die nur etwa 50 Zuschauern Platz bietet, aber mit jeder Produktion geben wir mehr als 150 Vorstellungen, und jeden Sommer, und auch während der Wintersaison, touren wir durch Griechenland. Von Zeit zu Zeit werden wir auch ins Ausland eingeladen, so wie jetzt nach Carnuntum. Auch das ist eine wichtige Unterstützung.

Anders als in deutschen Theatern üblich gehen Sie weniger vom Text als von der Energie der Körper auf der Bühne aus, eine Herangehensweise, die auf der Methode ihres Lehrers Theodoros Terzopoulos beruht. Sie sind mittlerweile der wichtigste Lehrer dieser Methode und geben immer wieder, auch außerhalb Griechenlands, Workshops für junge Schauspieler und Studenten. Wie wichtig ist dieser Teil Ihrer Arbeit für Sie?

Cont Act Savvas Stroumpos

Mir macht das Unterrichten und der ganze Prozess der Wissensvermittlung großen Spaß – Teil der psychophysischen Transformation der Darsteller zu sein, die Menschen zu inspirieren, mich selbst durch die Begegnung mit den anderen zu verändern und dabei auch selbst zu lernen. Terzopoulos’ Methode basiert im Kern auf der vitalen und animalischen Energie von Körper und Geist der Schauspieler. Durch eine intensive psychophysische Abfolge von Übungen der Atem-, Körper- und Stimmfunktionen erfahren sie eine körperliche Aktivierung und Flexibilisierung ihrer Sinne und Reflexe, ein bewusstes Körpergefühl sowie die freie Zirkulation der Atmung durch den gesamten Körper. Dadurch wird eine Weichheit der Sinne aktiviert, die für ihr kreatives Schaffen auf der Bühne grundlegend ist. Sie lernen, das Gefängnis einer starren Identität zu durchbrechen, die Grenzen des Egos zu überwinden und offen für das Unbekannte, das Unvorhersehbare zu sein. Wichtig für mich ist dabei das Gefühl, dass der gesamte Prozess offen für eine permanente Transformation und Weiterentwicklung bleibt, sich also wie ein lebendiger Organismus verhält.

Obwohl Sie in Carnuntum Aischylos und Sophokles auf die Bühne bringen, haben Sie häufig mit Texten des 19. und 20. Jahrhunderts gearbeitet – Büchner, Beckett, vor allem aber Kafka – zuletzt »Ein Bericht für eine Akademie«. Warum ist Kafka so wichtig für Sie?

Unser allererster Auftritt war mit Kafkas »In der Strafkolonie«. Als ich diesen Text zum ersten Mal gelesen hatte, war ich wirklich erschüttert und dachte sofort, das möchte ich inszenieren. Im Laufe der Jahre haben wir auch »Die Verwandlung« und die »Kafka-Fragmente« nach der Musik von György Kurtág gemacht, die »Strafkolonie« ein zweites Mal inszeniert, zuletzt kam dann »Ein Bericht für eine Akademie«. Die Verbindung zwischen existenzieller Qual und kritischer Haltung gegenüber den entfremdenden Dimensionen der Gesellschaft, die Verschränkung zwischen tragischem und sarkastischem Zustand, der seltsame Humor von Kafka, all diese Elemente sind für mich sehr wichtige kreative Impulse. Vor allem aber entfaltet sich gerade bei der Arbeit an Kafka, an Beckett und an der antiken Tragödie aus irgendeinem Grund meine Phantasie. Ich habe das Gefühl, dass ich mich frei im Material bewege. Es ist fast wie eine Art Liebesbeziehung, und das finde ich sehr spannend.

In »Bericht für eine Akademie« geht es ja um den Affen Rotpeter, der im Zuge der Kolonialisierung von Tierfängern angeschossen und gefangen genommen und durch seine Traumatisierung zum Menschen wird – zivilisiert, aber unfrei. Wie wichtig war dieser Aspekt – die kolonialistische Gewalt des Menschen gegenüber der Natur – bei der Arbeit mit dem Text?

»Bericht für eine Akademie« haben wir während der Coronapandemie erarbeitet. Wir konnten uns nicht alle gemeinsam treffen, deshalb habe ich mit jedem Künstler einzeln geprobt. Wir wollten sehen, wie unsere Körper und unser Geist auf diesen Ausnahmezustand, den Lockdown und die mit alldem verbundene Angst reagieren. Während der langen Probezeit haben wir viel über die Art und Weise geredet, wie der Mensch die Natur manipuliert, in Form seines Umgangs mit der Umwelt, mit den Tieren, aber auch mit seinem eigenen Körper und Geist. Wir haben über die Notwendigkeit diskutiert, zu einem dialektischeren Zusammenleben mit der Natur zu finden, ohne den Menschen als Manipulator. Unsere Aufführung nahm schließlich die Form eines Musiktheaters an – wir nannten es das Musiktheater der Wunde.

»In der Strafkolonie« haben Sie 2009 in der Gedenkstätte Korai 4 aufgeführt, wo sich während der deutschen Besatzung eines der berüchtigtsten Gestapo-Gefängnisse Griechenlands befand. In Deutschland wäre es an einem Ort wie diesem wahrscheinlich unmöglich, ein Kunstprojekt zu realisieren. Es muss eine große Verantwortung gewesen sein, und Sie waren da noch recht jung. Wie kam es zu diesem Projekt, und waren Sie von dem Ort nicht eingeschüchtert? Und wie waren die Reaktionen, seitens der Presse und vielleicht auch seitens der Historiker?

Die Gedenkstätte ist wirklich ein sehr intensiver Ort, aber als ich »In der Strafkolonie« las, hatte ich sofort das Gefühl, dass ich die Aufführung dort präsentieren muss. Ich war damals erst Ende 20 und ging ohne große Bedenken zu den Verantwortlichen, um sie davon zu überzeugen. Wahrscheinlich hielten sie mich für ein bisschen verrückt, aber sie gaben uns schließlich ihre Einwilligung. Der Raum gehört der Nationalversicherung und steht unter der Leitung des Kulturministeriums, und damals wurde die »Strafkolonie« im Rahmen der Eröffnung der Gedenkstätte gezeigt. Wir sind dann drei Jahre lang dort aufgetreten, zwei Jahre mit der »Strafkolonie« und ein Jahr mit »Les ­Justes«, »Die Gerechten«, von Albert ­Camus. Wir hatten viele Zuschauer, darunter auch Historiker, und die meisten von ihnen haben mit großem Zuspruch reagiert.

Ihre letzte Inszenierung, die in diesem Frühjahr in Athen Premiere hatte, war »Die Möwe« von Tschechow. Wie passt dieser meistens der Tradition des Realismus zugerechnete Autor mit Ihrem abstrakten, von Verfremdungselementen geprägten Regiestil zusammen?

Es war eine große Herausforderung, sich auf eine Auseinandersetzung mit Tschechow und insbesondere mit diesem Stück einzulassen. Ich sehe es als die Tragikomödie einer Übergangszeit. Diese Menschen erleben radikale Veränderungen und eine Zeit großer Widersprüche. Tschechow ist sarkastisch, aber im Kern seines Stücks liegt eine tragische Unausweichlichkeit – die Protagonisten finden keinen Ausweg, weder aus ihren eigenen Sackgassen noch aus denen ihrer Epoche. Sie sind Künstler, aber was ist die Kunst? Ist sie ein Mittel, die Entmenschlichung auf die Spitze zu treiben oder ist sie ein Mittel zur menschlichen Emanzipation? Sie haben Liebesaffären, aber was ist Liebe? Ist sie ein Mittel, um den anderen zu manipulieren oder ein wunderbarer Prozess im menschlichen Zusammenleben? Ich glaube, die »Möwe« ist ein Stück, dass den Qualen unserer eigenen Epoche sehr nahekommt. Der ganze Arbeitsprozess war sehr anregend für uns, und wir werden die Vorstellungen auch im Dezember wieder aufnehmen.

In der »Möwe« stehen Sie als Trigorin selbst auf der Bühne. Sie haben zwar oft unter der Regie von Theodoros Terzopoulos als Schauspieler gearbeitet, aber meines Wissens noch nie oder zumindest nicht oft, wenn Sie selbst Regie geführt haben. War das eine besondere Herausforderung für Sie?

Ich habe auch Kaljajew in »Les Justes« von Camus und den Erzähler in Kafkas »Verwandlung« gespielt. Dieses Mal war es nicht unbedingt meine eigene Wahl, aber der Schauspieler, der für die Rolle vorgesehen war, konnte sie aufgrund anderer Verpflichtungen nicht übernehmen. Die Zeit war zu knapp, um jemand neuen zu suchen, also habe ich mich dann entschieden, selbst zu spielen. Wir arbeiten schon so lange zusammen, dass es letztlich nicht schwierig war, gleichzeitig Regie zu führen und die Rolle zu übernehmen.

Abschließend noch eine Frage an Sie als politisch engagierten Bürger. Die griechischen Parlamentswahlen brachten im Juni eine desaströse Niederlage für die Linke. Die konservative Nea Dimokratia, ND, hat trotz vieler Skandale die absolute Mehrheit erhalten, erneut sind faschistische Gruppen im Parlament vertreten. Viele Anliegen, für die in den letzten Monaten auf den Straßen Athens demonstriert wurde, sind damit vorerst erledigt. Was bedeutet der Wahlausgang für die Zukunft?

Eine große Niederlage haben vor allem jene erlitten, die während ihrer Zeit an der Regierung die Erwartungen und Hoffnungen des Volkes immer wieder verraten haben und später, in der Opposition, praktisch nicht mehr zu sehen waren. Wenn sich linke Parteien so verhalten, dann ist es nur logisch, dass sich viele Wählerinnen und Wähler abwenden und bei rechten oder sogar ultrarechten Parteien nach Stabilität suchen. Genau das ist passiert. Ich glaube, dass die Linke ihre Rolle neu überdenken muss. Wenn das wichtigste Ziel nicht mehr die menschliche Emanzipation, sondern nur noch ein anderer Weg ist, das System zu bedienen, dann erschafft man Ungeheuer.