Nachschlag: Freude machen

Hannelore Förster/imago Judith Holofernes, bekannt geworden als Frontfrau der Indierockband Wir sind Helden, macht auch einen sehr guten Podcast: Salon Holofernes

Am Mittwoch erschien die neue Folge des Salon Holofernes, in der Namensgeberin Judith (ehemalige Wir-sind-Helden-Frontfrau) mit dem Liedermacher Gisbert zu Knyphausen über kreative Arbeit und den Spaß, den man damit haben kann, spricht: »die Freude am Machen«. Wer Helden-Fan ist und den Podcast noch nicht kennt, der mag sich über Judiths wenig kräftige, manchmal brüchige Stimme erschrecken. Doch wer Helden-Fan ist, der weiß auch von ihren gesundheitlichen Problemen in den vergangenen Jahren und kennt womöglich ihre Autobiographie »Die Träume anderer Leute«, in der sie über die negativen Seiten des fremdbestimmten Rockstardaseins in der Musikindustrie berichtet. Dieser Nachschlag sei also eine doppelte Empfehlung: Podcast und Buch von Judith Holofernes, die »nur zufällig zwischendurch ein Rockstar war. Eigentlich war und ist sie eine irrsinnig gute Autorin« (Süddeutsche Zeitung, 6. Oktober 2022). Wer so gute Lieder schreibt wie sie, kann eben irrsinnig gut schreiben. Um so schöner, dass sie sich auch mit anderen darüber austauscht. (ahe)