Dasha Brown Traut sich sogar nach Texas: Iris DeMent

Es ist nun 20 Jahre her, dass die texanische Band Dixie Chicks (heute: The Chicks) bei ihren Liveauftritten den damaligen US-Präsidenten George W. Bush und den von ihm vom Zaun gebrochenen Irak-Krieg kritisierte. Die Männer im Formatcountry-Formatradio schäumten und boykottierten, selbst ein Bulldozer wurde geordert, damit Exfans der Band ihre CDs zum Plattmachen vorbeibringen konnten. Ihr Country hatte flach zu sein … Iris DeMent, die Grand Old Lady des unangepassten Country, erinnert auf ihrem aktuellen Album »Workin’ On A World« daran und bedankt sich bei den Chicks für ihren Mut. Es ist noch mal etwas anders, singt sie, wenn ich das Establishment als Frau herausfordere. Wären die Reaktionen bei Merle Haggard oder Willie Nelson ähnlich drastisch ausgefallen? »Merle Haggard, Willie Nelson / Any guy in a cowboy hat / Would’ve walked away unscathed / Takin’ a stand like that / It’s been too long coming / But I wanna thank The Chicks.«

Es ist die zweite Strophe des epischen zweiten Songs (zwölf Strophen, acht Minuten) eines epischen Albums. »Goin’ Down to Sing in Texas« heißt er und erinnert in seiner Grandezza und Haltung an die großen Tiraden Dylans aus den 60ern und 70ern (etwa »Masters Of War«, »With God On Our Side«, »Hurricane«), in denen Unrechtsmechanismen Strophe für Strophe abgetragen wurden, bis der Kaiser am Ende nackt stand. DeMent blättert das Buch des Hasses auf: Redneck-Fanatismus und Misogynie, die Waffengesetze und -kultur, religiöse Heuchelei (»The church today wouldn’t even / Let him (Jesus) through the door«), evangelikale Muslimfeindlichkeit, Kriegsverbrechen, rassistische Polizeigewalt, republikanische Hetze, obszöner Reichtum. Doch der Song handelt auch vom Mut, den es erfordert, gegen den Strom zu schwimmen, und preist neben den Chicks auch den revolutionären Jesus oder die lebensgefährliche politische Arbeit der linken Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus um Alexandria Ocasio-Cortez, The Squad. Sie spricht sich diesen Mut auch selbst zu, denn sie möchte mit diesem Song in die Redneck- und Waffenlobbyhochburgen gehen, nach Arkansas, nach Michigan, nach Texas: »My mama told me: you can run to the rocks / And try to hide your face / But those rocks will cry out there’s no hiding place / So I’ll go on down and sing in Texas / Where anybody can carry a gun.«

Auch musikalisch kommt einem, wie etwa Maik Brüggemeyer im Roll­ing Stone bemerkt hat, Dylan in den Sinn: Der rockige, vielstrophige Midtempo-Shuffle von »Thunder in the Mountain« auf seinem 2006er Album »Modern Times« wirkt wie der zweieiige Zwilling von »Goin’ Down to Sing in Texas«. Wie bei den meisten Songs des Albums gibt DeMent noch einen Schuss Honkytonk-Piano und eine Prise Gospel-Feeling dazu. Vor allem ist da diese Stimme, dieses unverwechselbare Iris-DeMent-Timbre, dank dessen schon ihre ersten Songs aus den frühen 90ern wie uralte Folkklassiker klangen. Jetzt ist Iris DeMent 62,und ihre Stimme kaum verändert, sie klingt nun jung und frisch, passend zum Geist des Aufbruchs, von dem sie singt.

Anschließend an »Workin’ On A World« lässt sich sehr gut Margo Cilkers fabelhaftes Debütalbum »Pohorylle« hören. Sound und Gesang sind ähnlich optimistisch, nur die Texte sind persönlicher, weniger politisch. Überhaupt gibt es gerade in diesem Jahrgang eine Fülle guter bis toller Folk- und Country-Alben von coolen Songwriterinnen: Esther Rose, H. C. McEntire, Angelica Rockne, ­Eilen Jewell, auch Margo Cilker hat ein neues angekündigt.

Der große Wurf ist aber Iris DeMent gelungen. Ein gewaltiges, revolutionäres und humanistisches Album. Verzichtbar sind nur der Standardblues »Walkin’ Daddy« und die richtungslose Ballade »Say A Good Word«. Aber selbst dann bleiben immer noch elf neue Klassiker, die allen Aktivistinnen dieser Welt, nicht nur im Westen, Rückhalt und Mut geben können. Am schönsten vielleicht im Titelsong, in dem erklärt sie, warum die Kämpfe gegen Macht- und Profitgier und für eine bessere Welt sich trotz aller Enttäuschungen und Rückschläge lohnen: »Now I’m workin’ on a world I may never see / Joinin’ forces with the warriors of love / Who came before and will follow you and me / I get up in the mornin’ knowing I’m privileged to be / Workin’ on a world I may never see.« Auch wenn man die bessere Welt nie sehen wird, ist es eine Ehre, für sie zu kämpfen.