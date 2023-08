Julia Rotter Nachsinnen über Natur und Nabokov: Sandra Hoffmann

Sosehr sie auch permanent rotiert, passiert in der Natur bekanntlich wenig. Claire, die Protagonistin in Sandra Hoffmanns neuem Roman »Jetzt bist du da«, mag genau das angezogen haben, als sie sich für ein Dasein als Eremitin entschied und dazu, »für nichts mehr verantwortlich zu sein außer für sich selbst und die Hündin«, die mit Nora einen Menschennamen trägt, vielleicht um zu verstärken, dass sie Claires Ersatzgesellschaft ist. Das Wohlgefallen am und im Wald hat vor Jahren ihr Interesse an der Einsamkeit geweckt, ein Kitz auf der Wiese scheint ihr »diese gewaltige Aura« zu verströmen, die Claire darüber nachdenken lässt, ob es wohl »absolute Schönheit« gibt.

Vielleicht keine absolute, sicher aber eine problematische Attraktion ist Janis. Der 16jährige nimmt mit seiner Schulklasse an einem Umweltcamp teil, und zwischen ihm und der 26 Jahre älteren Betreuerin Claire funkt es, dass die Glühwürmchen fliegen. Was aber folgt, ist nicht viel, ist wie die Natur gegenüber der Geschichte ein einziger Vorspann für das, was da kommen mag. »Jetzt bist du da« ist mit seinem handlungsarmen Plot eben auch »Lolita« (1955) gegen den Strich gebürstet. Nicht nur sind bei Claire und Janis die Geschlechterrollen im Vergleich zu Vladimir Nabokovs Roman vertauscht und durchaus fluide (Claire fühlt sich vom androgynen Janis unangenehm-angenehm an erste Sexversuche im Kinderzimmer mit ihrer damals besten Freundin erinnert); das Begehren ist hier zwischen den Parteien gleich verteilt und wird von der Älteren gebremst. Die hat nicht nur moralische Skrupel, sondern fürchtet auch um Job und – bei aller Menschenscheu – soziales Ansehen. Nichtsdestotrotz steigt sie ins schäkernde Tiptoeing ein, als Janis sie in ihrem Haus in der Waldeinsamkeit besucht.

Schon mit dem Vorgängerwerk, ihrem Jugendroman »Das Leben spielt hier« (2019), hatte Hoffmann psychologische Feinheiten, zwischenmenschliche Anziehungskräfte und Reibeflächen dadurch herausgearbeitet, indem sie ihre Figuren schlicht beieinander sitzen und miteinander reden lässt. Waren es damals noch zwei leidgeprüfte Teenager, die einen älteren Mediator brauchten, um zu verstehen, was da zwischen und mit ihnen passierte, prallen in »Jetzt bist du da« Naivität und Weisheit direkt aufeinander.

Diese hat Claire freilich nicht mit Löffeln gefressen: Sie, die in den antispeziesistischen Moralmodus kippt, wenn sie darüber nachsinnt, dass sie ihre Mutter nicht dazu umerzogen kriegt, kein Fleisch mehr zu kaufen, wundert sich nicht wenig, dass Janis die Ökoexpertin vom Sockel rutschen sieht, als er erfährt, dass sie Wild isst, das nach Abschussplan gejagt wurde. Claire scheint doch nicht vermittelt bekommen zu haben, »dass man der Natur nicht alles durchgehen lassen darf«. Wenn es etwa darum geht, dass Biber den Baumbestand – Naturwesen also Naturwesen – gefährden können.

Vielleicht aber ist ihr Publikum allgemein zu unfähig, torpediert doch Janis sich und seine Mission in aller Frühunreife selbst, indem er von Besuchen beim Kinderarzt oder von seiner Mutter redet, während Claire ihm einen Kratzer am Daumen desinfiziert. Überdeutliche Zeichen dafür, dass Claire ihre Finger wiederum bei sich behalten sollte. Denn mag man ödipale Konflikte nun als Teil eines menschlichen Naturells erachten, so zeigt die Figur Claire, dass man sich Naturen nicht a priori aussetzen muss.

Was nicht heißt, dass das, was man will, auch frei gewählt ist. Schließlich gibt es Hierarchien, an denen der Mensch als Natur- und Kulturwesen nicht einfach vorbeilustwandeln kann: »Der Wald ist nicht gefährlicher als ich«, ist einer von Claires illuminierenden Gedanken, mit dem sie sich als Mensch im Ökosystem genauso korrekt einordnet wie als Pädagogin in einer Machtposition. »Janis, sagt sie, ich möchte, dass du dich gern an mich erinnerst, später auch noch.« Claire spricht aus Erfahrung, wenn sie sagt: »Manchmal ist das, was im Augenblick schön zu sein scheint, später peinlich oder sogar schlimm.« Hättest du darauf noch etwas zu entgegen, Humbert Humbert?