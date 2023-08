Wolfgang Maria Weber/IMAGO Frechheit! Zug nimmt Autos am 24. Mai in Landau die Vorfahrt

Das 49-Euro-Ticket für die deutschlandweite Nutzung des Nah- und Regionalverkehrs könnte bald zum 66-Euro-Ticket werden. Oder es wird ganz abgeschafft. Die »Fortführung« sei »ernsthaft gefährdet«, zitierte die Süddeutsche am Freitag aus einem »Brandbrief« der Länder ans Bundesverkehrsministerium. Das weigere sich mit Verweis auf »die angespannte Haushaltslage« beharrlich, auch im kommenden Jahr die Hälfte der Kosten zu übernehmen, die über den geteilten Sockelbetrag von drei Milliarden Euro hinaus anfallen. Einer solchen Zusage steht laut Ministerium die »notwendige Priorisierung des Mitteleinsatzes« entgegen.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) erklärte das Ticket Ende Juli zum »bombastischen Erfolg«, das war Augenwischerei. Die allermeisten der gut zehn Millionen Abonnenten wohnen in Ballungsräumen. Sie haben einfach ihre Monatskarten eingetauscht, die vorher um die 100 Euro kosteten. Und bei den 880.000 Neukunden, die der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen gezählt hat, handelt es sich zum größten Teil um Leute, die vorher Einzelfahrscheine gelöst haben. Kaum jemand ist vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr umgestiegen. Der hat auch immer noch weniger Passagiere als vor der Pandemie.

Für die großspurig verkündete Lenkungswirkung müsste das Ticket deutlich billiger sein. Die Schmerzgrenze liegt bei 29 Euro, haben Erhebungen ergeben. In ländlichen Räumen müssten zudem Fahrten zum Bahnhof enthalten sein, etwa mit Anrufsammeltaxis. Oder wenigstens zur Bushaltestelle. Allerdings müssten dort dann auch Züge bzw. Busse verkehren (mehr als einmal am Tag).

Und schließlich ist das Angebot je nach Bundesland doch recht eigen. In Berlin darf man einen Hund mitnehmen, in Thüringen sogar ein Fahrrad. In Dresden muss man ein »Zehn-Euro-Upgrade« machen und sich dann zwischen Hund und Fahrrad entscheiden. In Nordrhein-Westfalen gibt’s ein Fahrradzusatzabo für 39 Euro monatlich und so fort.

Von einer bezahlbaren, einheitlichen Regelung, die auch auf dem Land attraktiv wäre, ist das Angebot also denkbar weit entfernt. Aber Verkehrsminister Wissing mag nun selbst das nicht mehr finanzieren. Er setzt andere Prioritäten.