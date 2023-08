imago images/POP-EYE Als er noch nicht völlig am Ende war: Gang-Green-Sänger Chris Doherty im Berliner Kato

Der Musikhistoriker Jon Sa­vage hat in seinem Standardwerk »England’s Dreaming« Punk mit essentiellem Scheitern gleichgesetzt. Wenn das stimmt, dann haben die Zuschauer im Braunschweiger Kufa-Haus neulich am 8. August das totale Punkkonzert gesehen. Deutlicher, fulminanter und vollumfänglicher als Gang Green in der derzeitigen Verfassung kann man nicht baden gehen.

Ein Freund hatte uns kurz vor der Anreise noch gewarnt. Chris Doherty, der Kopf und das letzte verbliebene Originalmitglied der Band, habe einen Schlaganfall überlebt … Merklich angeschlagen sah man ihn dann auch eine Stunde vor dem Konzert herumbummeln, die Kanne vorm Hals, aber durchaus zugewandt, verquasselt und ehrlich erfreut, dass an einem verregneten Dienstag abend in der Urlaubszeit immer noch gut 100 Leute seine alte Trümmertruppe sehen wollen. »Hast du vielleicht etwas Speed dabei?«

Diese Frage musste man verneinen und sich wundern, was ein linksseitig so deutlich gehandicapter, so offensichtlich an Lähmungserscheinungen laborierender, auch ein bisschen mit der Aussprache kämpfender Mann nun ausgerechnet mit Amphetaminen wollte. »Das hat gefäßerweiternde Wirkung«, wusste jemand. Wir waren nicht vollends überzeugt und sahen mit Sorge dem Auftritt entgegen, wurden aber von den Geschichten aus der Vergangenheit abgelenkt, die im Kreise der Alten die Runde machten.

Gang Green 1990 in der Markthalle, im Vorprogramm Meliah Rage, da begannen die Augen zu leuchten wie zu Weihnachten. »Vor dem Konzert kamen ein paar Briten und fragten höflich, ob man Interesse habe, sich vor der Bühne gepflegt aufs Maul zu hauen. Also, ich nicht. Gut, alles klar, viel Spaß noch. Die haben freundlich mit dem Bier angestoßen und sind weitergezogen. War ganz gut, dass ich abgelehnt habe …« Die Anekdote ist so eine Art Äquivalent zum Sound der Band, die bereits im Studio die Abrissbirne weit ausschwingen ließ, aber auf der Bühne tatsächlich noch einen draufsetzen konnte, wie nicht zuletzt ihr Konzertmitschnitt »Can’t Live Without It« bezeugt.

Aber dann hatten Friends & Fai­lures und The Antagonizers solide fertiggelärmt, und Doherty wankte zum Mikroständer, dicht wie ein Heckenpenner. Offenbar hatte doch noch jemand seinen Wunsch erfüllt. Er konnte kaum mehr aus den Augen kucken, geschweige denn gesanglich etwas Sinnvolles beitragen. Die Lead­gitarre musste er ohnehin an einen Jungspund abtreten, der vermutlich seine große Karrierechance gewittert hatte und nun Blut und Wasser schwitzte.

Der erste Song rüpelte so an einem vorbei, man wollte es irgendwie nicht wahrhaben, aber beim Klassiker »Another Wasted Night« wurde das Desaster offensichtlich. Doherty verpasste jeden Einsatz und stierte stumpf in die Runde, so dass sein Roadmanager ihm schließlich zu Hilfe eilen und die Songzeilen grölen musste, die ihm gerade so einfielen. Viele waren es nicht. Irgendwann wurde es dem gebrochenen Recken da vorn am Bühnenrand zu anstrengend, also setzte er sich aufs Drumpodest und spielte an seinem Handy herum. Ultima Ratio der Hilflosigkeit. Das sollte noch öfter passieren an diesem Abend.

Die arme Sau von Pfleger, denn nichts anderes war der Roadmanager hier, setzte sich zu ihm, hielt Händchen und Mikro und versuchte ihn zum Singen zu animieren. Manchmal gelang ihm das sogar. Nutzlos war es trotzdem. Einer aus der 1991er-Fraktion kam zu mir. »Ich hab’ die Band schon öfter gehört, aber erkenne die Songs kaum.« Wie bei Dylan, dachte ich mir, aber das hier ist mal Selbst­dekonstruktion ganz ohne Kalkül.

In der Not drehte der Mixer irgendwann sein Mikro leise, und die Band versuchte allein, den Laden zusammenzuhalten. Das hätte vielleicht sogar funktionieren können, denn seine Schergen mühten sich redlich, ein mittleres Inferno zu entfachen. Das vom Bassisten engagiert vorgetragene »19th Hole« gehörte zu den Höhepunkten des Gigs. Dummerweise entsann sich Doherty aber doch gelegentlich seiner Sangespflichten, vielleicht hatte die Onlinerecherche auch die eine oder andere Songzeile in Erinnerung gerufen, jedenfalls mischte er sich immer wieder mal ein, aber nie so, dass es in irgendeiner Weise zum Gelingen beigetragen hätte.

KufA ist ein Akronym und heißt »Kultur für Alle«. »Alle« ist nicht umsonst großgeschrieben, weil man einen großherzig erweiterten Kulturbegriff hegt. Hier soll jeder die Möglichkeit bekommen, seine Kunst auf die Bühne zu bringen. Das ist gut und richtig, an diesem Abend jedoch hätte man sich gewünscht, dass irgendein guter Geist Chris Doherty vor sich selbst beschützt. Und die Tour geht weiter.