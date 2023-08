imago/ZUMA/Keystone Den euphemistisch Troubles genannten Ereignissen fielen 206 Menschen zum Opfer, 174 von ihnen Zivilisten (Autobombenanschlag in Belfast, 1975)

Vor einiger Zeit kritisierte die nordirische Schriftstellerin Rosemary Jenkinson die literarische Mode des »Belfast Noir« und konstatierte: »Statt die alten Schätze der Troubles und des Dramas der Spaltung zu plündern, sollten wir nach vorne schauen.« Ihre Kollegin Sharon Dempsey erwiderte ihr: »Da es keinen Wahrheits- und Versöhnungsprozess gibt, bietet Fiktion einen Raum, um herauszuarbeiten, wie die Vergangenheit zu bewältigen wäre, damit wir voranschreiten können.« In der Debatte blieb die Frage ausgespart, inwieweit die historische Gattung Roman mit ihren auktorial organisierten Erzählmustern im 21. Jahrhundert überhaupt noch wirksam sein kann.

Der Debütroman »Übertretung« (Originaltitel: »Trespasses«) von Louise Kennedy ist ein weiteres Werk des »Belfast Noir« und der Versuch, die Vergangenheit im Nordosten der Grünen Insel, also 30 Jahre gewaltsame Auseinandersetzungen, im Sinne einer neuen Gemeinschaft jenseits des Dramas der Spaltung zu bewältigen. Vor der Folie des auch nach dem Schweigen der Waffen noch immer virulenten »Sectarianism« schildert Kennedy die Liebesgeschichte der Katholikin Cushla Lavery mit dem angesehenen protestantischen Prozessanwalt Michael Agnew und schreibt an gegen die Mär vom Religionskrieg.

»Sectarianism« ist ein Begriff, für den es keine adäquate deutsche Übersetzung gibt. Es handelt sich um eine extrem ideologisierte soziale Spannungsbeziehung mit durchgängig alltäglicher Bedeutung, die mehr ist als nur der Unterschied zwischen protestantischer und katholischer Glaubenszugehörigkeit. Die Aufrechterhaltung des Unterschieds hat soziale Signifikanz für alle Formen des nordirischen Lebens, macht sich fest an Namen, an Mimetik und Kleidung, an Stadtviertel und Schule, an Sportvereinen, an linguistischen Patterns, an Farben und Symbolismen. Diese fatale Beziehung der Menschen in Nordirland zueinander ist vermittelt, zugleich gebrochen und in diesem Bruch ständig perpetuiert durch den sektiererischen Staat und seine Institutionen, auf der Grundlage fortgesetzter britischer Oberherrschaft. In »Übertretung« heißt es, Bushmills sei ein anständiger protestantischer Whiskey: »Anständiger protestantischer Whiskey. Anständige Ulster-Protestanten. Wenn etwas sauber und ordentlich war, wenn es so war, wie es sein sollte, wurde es als protestantisch beschrieben. Selbst Katholiken redeten so.«

Kennedys Roman spielt im Jahr 1975. Damals wurden 206 Menschen Opfer der euphemistisch Troubles genannten Ereignisse, 174 von ihnen waren Zivilisten. Ein Waffenstillstand der IRA und von der britischen Regierung eingerichtete »Incident Centres« nährten bei Unionisten und Loyalisten die Angst vor britischen Zugeständnissen an den republikanisch-nationalistischen Teil der Bevölkerung. Eine besonders brutale Loyalistengang, die »Shankill Butchers«, begann 1975 in sogenannten Romper rooms vermeintliche Gegner bestialisch zu foltern und zu ermorden.

Cushla Lavery ist Grundschullehrerin, sie kümmert sich um ihre dem Gin verfallene Mutter Gina und hilft häufig ihrem Bruder Eamonn im familieneigenen Pub, der in einem von Protestanten dominierten Ort in der Nähe Belfasts liegt und in dem Protestanten, Katholiken sowie sich dumpf und triumphalistisch aufführende britische Soldaten zu den Gästen gehören. Ginas Lebensgeschichte ist eine der fortgesetzten Gewalterlebnisse. Sie war 1920, während der ersten Troubles, in einem Raum über einem Pub geboren worden, nur Tage, nachdem protestantische Nachbarn das Haus ihrer Eltern in Brand gesetzt hatten.

Die Lehrerin Cushla fragt bei Unterrichtsbeginn von den Schülern die aktuellen Nachrichten ab. Das politische Geschehen ist im Roman allerdings eher ein permanentes Hintergrundrauschen, während Kennedy detailversessen über Kleidung, Inneneinrichtung oder Mahlzeiten schreibt.

Cushla hält ihre schützende Hand besonders über ihren Schüler Davy McGeown, vor allem nachdem dessen Vater von einer loyalistischen Mörderbande »in Stücke gehackt« worden war. Die Tat ist zunächst Topmeldung in den Nachrichten, wird aber flugs durch den nächsten Gewaltakt abgelöst. »In welchem Höllenloch leben wir hier eigentlich?« fragt Cushla. Die katholische Familie McGeown lebt in einer von Protestanten dominierten Straße, in der das Graffito »Taigs Out!« Katholiken dazu aufruft zu verschwinden. Es sieht dort aus »wie in Nürnberg, Fahnen, Wimpel, angemalte Bürgersteige.« Die anständigen protestantischen Nachbarn werfen den McGeowns ständig Hundescheiße über den Zaun. Als die Kinder in der Schule über ihren Lieblingsort schreiben sollen, kritzelt Davy seine Utopie ins Schreibheft: »Überall, wo wir alle zusammen sind. Das ist mein Lieblingsort.«

Ihre Beziehung zu dem verheirateten Rechtsanwalt Michael Agnew, der auch Angeklagte aus der irisch-republikanischen Bewegung verteidigt, muss ­Cushla geheimhalten. Eine Ausnahme ist der Irischunterricht, den Cushla auf Bitten Michaels ihm und ein paar seiner feinen, sich liberal gebenden protestantischen Freunden erteilt. Cushla und ­Michael treten dort zwar nicht als Paar auf, die Gäste wissen aber bald, dass sie für Michael mehr ist als nur eine Lehrerin.

Die Liaison dangereuse endet mit dem Tod von Michael – er wird erschossen. Warum, bleibt unklar, es könnte aber durchaus sein, dass britische Geheimdienstler bei seinem gewaltsamen Ende die Finger im Spiel hatten. Schließlich hatte Michael, eigener Aussage nach »mehr so der All-Irland-Typ«, sich für republikanische Gefangene eingesetzt, die offiziell als »Terroristen« galten. Seinen Freunden hatte er berichtet, dass diese Gefangenen ungerecht behandelt werden: »Diese Art Gerichtssystem würde nirgendwo sonst im Vereinigten König­reich geduldet. Oder überhaupt in einem zivilisierten Land (…) Hin und wieder kommt es vor, dass Polizei und Armee die Sache so vermasseln, dass man gut und gern von einer Rekrutierungskampagne für die IRA sprechen kann.« Während er dies glasklar formulierte, sprachen seine Freunde stockend, ihr Satzbau war grauenhaft und die Betonung so daneben, dass Cushla einige Wörter kaum wiedererkannte, aber sie machten munter weiter. »Von dem offenkundigen Unterschied abgesehen, war dies der wirkliche Unterschied zwischen ihnen und ihr. Sie besaßen das Selbstvertrauen, Fehler machen, sich Dummheiten leisten zu können.« Es bleibt den britischen Nordirlandministern vorbehalten, der Bevölkerung die Auffassung zu vermitteln, die »dunkle Geschichte« Nordirlands, für die sie gesorgt haben, doch einfach zu »vergessen«.