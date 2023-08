Frank Peter/IMAGO »Ich persönlich gehe ja nicht aufs Klo.« Autobahnrastplatz Rumohr West an der A 215 (9.6.2022)

Im Herbst ist Ihr aktuelles Soloalbum erschienen, seitdem spielen Sie in ganz Deutschland, mal hier, mal da. Warum keine klassische Tour? Oder einfach in Berlin bleiben, sich redlich ernähren und die Musik sich selbst überlassen?

Ich bin allein unterwegs und glaube, dass das der Grund ist, weshalb ich nie so klassische Tourneen mache und eher kleckerweise das ganze Jahr über unterwegs bin. Ich hab’ mich da ziemlich unabhängig von allem gemacht und brauche nicht auf die Kalender von Band- und Crewmitgliedern und so weiter zu achten. So mehrwöchige Tourneen bringen oft auch längere Pausen bis zur nächsten Tour mit sich, und Pausen finde ich tatsächlich ziemlich langweilig.

Das letzte Album enthält überdurchschnittlich gute Dance-Hits. Da wären »Dieser Song hier«, »Schlägerei« oder auch »Kuchen«. Bislang haben Sie leider nicht die Charts geknackt. Wird das noch was? Und wo sollen Sie unbedingt gespielt werden?

Ich bin überzeugt, dass die neuen Songs die persönlichen Top 100 meines Publikums knacken werden. Das Album ist musikalisch sehr rund geworden, allerdings wahrscheinlich auch wieder ziemlich schnell. Keiner der Songs ist wohl langsamer als 130 bpm. Das macht es auf den ersten Blick nicht so kompatibel für den Tanznachmittag im Altenheim, wobei ekstatisches Tanzen sicher auch die Gelenkfunktion im Alter fördern kann. Auch deshalb hoffe ich, dass es einfach überall läuft, wo sich Leute mit guter Laune treffen und Spaß haben wollen. Vom Kindergarten bis zum Altenheim. Überall.

»Pinkelpause auf der Autobahn« ist endlich die Antwort auf das lange Stück »Autobahn« von Kraftwerk. War es Ihnen ein Bedürfnis, das endlich zu erwähnen? Oder haben Sie Schlimmes in dieser Richtung erlebt und wollten es in einem Song verarbeiten?

Ich persönlich gehe ja nicht aufs Klo, der Song basiert eher auf Beobachtungen. Kraftwerks Song hab’ ich nie als besonders lang wahrgenommen, aber Sie haben recht, sie erwähnen die Pausen nicht. Vielleicht hab’ ich unbewusst die Ergänzung für Kraftwerk-Fans mit Blasenschwäche geschaffen. Irgendwie ist es für mich der fröhlichste Song auf dem Album, den ich demnächst mit einem Video noch verschönen möchte. Vielleicht wird der Film in Düsseldorf gedreht?

Im Pressetext wurde extra erwähnt, dass Kerstin Ott nicht dabei ist. Wen würden Sie an Ihre Songs lassen?

Auf »Who Killed Tomas Tulpe?« spielt zum Beispiel Rajko Gohlke bei zwei Songs Gitarre. Dann gibt es direkt im Titel »Dieser Song hier« einen Remix von T.Raumschmiere, der in einigen meiner Videos mitgespielt hat – unter anderem als Großmutter bei »Gebäck im Gepäck« – und ein Künstler namens Mikaos bläst bei »Biersexuell« ordentlich in die Trompete. Wenn Leute gut drauf sind, dann macht man eben Musik zusammen.

Haben Radiostationen den Song »Kaffee, Kippen, Kacken« schon auf den Index gesetzt? Der enthält nur böse Worte, und es geht um Drogen.

Oh, das wird mir jetzt erst bewusst. Vielleicht ist das der Grund, weshalb sich die Hitradios noch scheuen, meine Songs in die Heavy Rotation aufzunehmen. Für mich waren die genannten drei Sachen lange die Grundvoraussetzungen für einen guten Start in den Tag. Meinen Kaffee trinke ich heute wie Chuck Norris: schwarz und ohne Wasser.

Warum sind Sie mit diesem Album wieder zurück auf Frank Zanders Zett Records, wo Ihre ersten beiden Alben erschienen? Können Sie durch den Deal endlich die ständig steigenden Strom- und Gasrechnungen bezahlen?

Die beiden Vorgängeralben kamen beim Berliner Punklabel Bakraufarfita Records raus, und Zett Records ist eher ein Schlagerlabel. Das sind für Außenstehende zwei ziemliche Extreme. Aber am Ende sind dahinter immer geile Leute, die Lust auf meine Musik haben. Meine Songs passen scheinbar auch nicht hundertprozentig in eine Szene, finden aber in den unterschiedlichsten Szenen statt. Du findest mich auf Death-Metal-Festivals und auf der Bühne vom Baumarkt, der gerade eröffnet wird. Verschiedene Veranstaltungen buchen Tomas Tulpe und tun gut daran. Deshalb erscheint mir der Wechsel vom Punk zum Schlagerlabel gar nicht so absurd.