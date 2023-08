Joerg Carstensen/dpa »Wir fordern Forschung, Versorgung und Anerkennung« – »Liegend-Demo« für ME/CFS-Betroffene am Dienstag in Berlin

Die Lohnabhängigen brennen aus. Immer mehr sind im Job dauerhaft überlastet, kommen dabei mit dem Geld nicht mehr über die Runden, und außerdem bricht die Grundversorgung an allen Ecken und Enden zusammen. Ein Termin beim Arzt oder Bürgeramt entspricht vielerorts einem Fünfer im Lotto, ein Kindergartenplatz kommt einem Sechser gleich. Und so wird einer wachsenden Zahl von Bundesbürgern nach langer Zeit im Dauerstress der Stecker gezogen. Sie kommen von heute auf morgen nicht mehr aus dem Bett.

Die Fehltage wegen seelischer Leiden sind in der ersten Jahreshälfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 85 Prozent gestiegen und damit so stark wie nie in der jüngeren Vergangenheit, ergab eine Auswertung, die am Mittwoch von der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) vorgestellt wurde. Auf 100 Mitglieder der Kasse kamen im ersten Halbjahr 303 Ausfalltage wegen seelischer Leiden – nach 164 Tagen im ersten Halbjahr 2022. »Diese Entwicklung ist alarmierend«, sagte KKH-Arbeitspsychologin Antje Judick: »Wir haben schon jetzt fast das Niveau des gesamten Jahres 2022 erreicht«. In diesem wurden bei der Kasse 339 Fehltage pro 100 Mitglieder registriert, 2020 und 2021 waren es jeweils 298 Tage, 2019 nur 274. Der Trend scheint stabil.

Normale Härte

Die psychischen Erkrankungen würden schwerer und langwieriger, teilte die Kasse weiter mit. Am häufigsten würden mit 41 Prozent akute Belastungsreaktionen und sogenannte Anpassungsstörungen diagnostiziert. Am längsten dauere die Behandlung von wiederkehrenden Depressionen bzw. depressiven Episoden; hier fielen die Patienten im ersten Halbjahr im Schnitt für 112 bzw. 71 Tage aus.

Nach einer Umfrage, die die Kasse beim Forsa-Institut in Auftrag gab, das im Mai 1.000 Menschen befragte, fühlen sich 90 Prozent der Erwerbstätigen »gelegentlich gestresst«, rund die Hälfte »häufig« oder »sehr häufig«. Für knapp 60 Prozent der Berufstätigen hat der Stress in den vergangenen ein, zwei Jahren zugenommen. Man kann bei diesen schon recht hohen Zahlen davon ausgehen, dass viele sich in die Tasche lügen nach dem Motto: Ich komme schon klar, danke, normale Härte, jammern bringt nichts. Besonders wird das für jene gelten, die unter schlechten Bedingungen gegen miese Bezahlung schuften. Die stehen auch am stärksten unter Stress. Eine Faustformel, deren Richtigkeit nicht erst mit Umfragen bestätigt werden muss.

Als Stressfaktoren wurden in der Umfrage der KKH neben Job und Ausbildung vor allem die Inflation und Sorgen wegen des Klimawandels genannt (jeweils 47 Prozent). Dahinter folgte die ständige Erreichbarkeit übers Smartphone, verbunden mit den Anforderungen der »sozialen Netzwerke« (37 Prozent). Eine knappe Mehrheit der Befragten (51 Prozent) folgte im übrigen der kapitalistischen Maxime, sich an die eigene Nase zu fassen, und erklärte »hohe Ansprüche an sich selbst« zum Stressfaktor. In solcher Einsicht ins Getriebensein steckt günstigenfalls ein Keim für Systemkritik.

Stetig neue Krankheitsbilder

Susanne Ferschl von der Linksfraktion im Bundestag nannte die Zahlen der KKH, die mit mehr als 1,6 Millionen Versicherten eine der größten Kassen der BRD ist, am Mittwoch »erschreckend«. Es läge in der Verantwortung der Bundesregierung, den »Teufelskreis« aus Überlastung und Krankschreibungen zu durchbrechen. Das Recht auf Nichterreichbarkeit müsse genauso durchgesetzt werden wie die lückenlose Arbeitszeiterfassung und eine gesundheitsverträgliche Personalbemessung.

Aber es mangelt ja wie erwähnt nicht nur an Jobs, die ohne Krankheit zu bewältigen wären, sondern zum Beispiel auch an gesundheitlicher Versorgung. Und dabei gibt es stetig neue Krankheitsbilder. Am Dienstag abend demonstrierten einige Dutzend Menschen in Berlin für ein Problembewusstsein in Sachen ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom). Hunderttausende Erkrankte sind hierzulande extrem erschöpft. Mindestens ein halbes Jahr lang leiden sie unter Konzentrations- und Schlafstörungen, Kopf- und Muskelschmerzen. Die kleinste körperliche oder geistige Anstrengung haut sie um.

Weil viele Betroffene völlig außerstande seien, an einer Demo teilzunehmen, wurden stellvertretend auch Freunde und Familienmitglieder zur Teilnahme aufgerufen, erklärte die Ini­tiatorin der »Liegend-Demo«, Grit Buggenhagen, am Dienstag. »Liegend-Demo«, weil ein Trauerzug zum Roten Rathaus führte, wo sich die Teilnehmer auf den Boden legten und Plakate in die Höhe hielten. Neben Angaben zu Betroffenen waren darauf Postulate zu lesen, die Buggenhagen so zusammenfasste: »Wir fordern Forschung, Versorgung und Anerkennung.«

Nicht mal ein Medikament

Vermutlich ist das Erschöpfungssyndrom auf eine Fehlregulation des Immunsystems zurückzuführen, bei der sich Antikörper gegen körpereigene Zellen richten. Bisher gibt es keine Chance auf Heilung, nicht mal ein zugelassenes Medikament. Viele Ärzte sind mit dem Krankheitsbild nicht vertraut, vermuten psychische Probleme, verschreiben Schlaf- oder Schmerzmittel. Weil rund die Hälfte der Long-Covid-Erkrankten nach einem halben Jahr auch die Diagnosekriterien für ME/CFS erfüllt, ist die Erkrankung etwas bekannter geworden, die Zahl der Betroffenen war aber auch in den Vorjahren schon hoch.

Wenn Schätzungen für Deutschland derzeit von etwa 500.000 Betroffenen ausgehen, wird eine unklare Dunkelziffer mit erwähnt. 60 Prozent der Erkrankten sind arbeitsunfähig, jeder vierte kann das Haus gar nicht mehr verlassen. Auch etwa 40.000 Kinder und Jugendliche leiden an ME/CFS.

Bis 2020 gab es hierzulande überhaupt keine Forschungsförderung, seitdem haben Bund und Länder etwa vier Millionen Euro in die genauere Untersuchung der neuroimmunologischen Erkrankung gesteckt, die auch nach Pfeifferschem Drüsenfieber, Entero- oder Influenzaviren sowie bakteriellen Infektionen auftreten kann. Buggenhagen und ihre Mitstreiter fordern neben Forschungssubventionen von etwa 50 Millionen Euro pro Jahr die Einrichtung von ME/CFS-Kompetenzzentren. Bisher gibt es bundesweit nur ein einziges für Erwachsene und eine Ambulanz für Kinder und Jugendliche.

Die dafür nötigen Mittel sind kein Bestandteil der großangelegten Krankenhausreform, mit der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Verheerungen durch Fallpauschalen eindämmen will, die er selbst einst mit ins Werk gesetzt hat – die »Revolution«, von der er spricht, richtet sich gegen sein früheres Wirken. Und selbst wenn das Reförmchen tatsächlich wie geplant in diesem Jahr verabschiedet werden sollte, wäre es für einige notorisch unterfinanzierte Häuser längst zu spät. Am Dienstag meldete die DRK-Trägergesellschaft Süd-West für vier Kliniken in Rheinland Pfalz Insolvenz an. Die Standorte Altenkirchen, Alzey, Kirchen und Neuwied dürften kaum die letzten sein, die im Laufe des Jahres geschlossen werden.