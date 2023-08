Metodi Popow/IMAGO Auf Mission für das hungrige Kapital: Innenministerin Nancy Faeser (SPD, r.) und Joachim Stamp (FDP) in Berlin (16.2.2023)

Die Bundesregierung ist aktuell um Abkommen mit vier eurasischen und zwei afrikanischen Drittstaaten bemüht, die das Anwerben von Fachkräften und das Abschieben unerwünschter Nicht-EU-Staatsbürger perfektionieren sollen. Das hat das von Nancy Faeser (SPD) geleitete Bundesinnenministerium gegenüber dem Tagesspiegel bestätigt, wie das Blatt am Mittwoch berichtete. Aktuell werden demnach Gespräche in Georgien, Moldau, Usbekistan und Kirgistan geführt, um sie als Handlanger für die Abschottungspolitik der BRD gewinnen zu können. Vorbereitet werden laut Ministerium außerdem Gespräche »in Kenia und Marokko«.

»Für mich haben Georgien und Moldau Priorität«, zitierte das Blatt den Sonderbevollmächtigten der Bundesregierung für diese Aufgabe, Joachim Stamp (FDP). Beide Länder wünschen sich demnach »Partnerschaften« mit der Bundesrepublik. Abkommen mit Moldau und Georgien könnten »sofort irreguläre Migration reduzieren«, erklärte Stamp. Der Grund: Mehr als zehn Prozent der abgelehnten Asylanträge in Deutschland kommen allein aus diesen beiden Ländern, sagte er.

Verfügungsmassen

Den Nutzen hätten laut Stamp »Kommunen und Gerichte in Deutschland«. Diese würden »entlastet«, sobald Moldau und Georgien zu sogenannten sicheren Herkunftsländern erklärt werden. Seine Zuversicht, dass Usbekistan und Kirgistan mit der BRD gemeinsame Sache im Kampf gegen Geflüchtete machen, speist sich offenbar aus persönlichen Eindrücken in den beiden Ländern. Usbekische und kirgisische Regierungsvertreter sollen bei seinem Besuch in der vergangenen Woche »eine enge Rückkehrkooperation zugesichert« haben, ließ Stamp den Tagesspiegel wissen.

Bei zurückliegenden »Flüchtlingsgipfeln« hatte Innenministerin Nancy Faeser den Ländern und Kommunen anstelle von deutlich mehr materieller Unterstützung bei der Versorgung hier lebender Geflüchteter versprochen, die Zahl zusätzlicher Schutzsuchender unter anderem durch Abschiebeabkommen mit Drittstaaten zu drücken. Ihren Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen kann sie dabei an ihrer Seite wissen. Diese haben ihren Widerstand gegen die Erweiterung der Liste »sicherer Herkunftsstaaten« aufgegeben, wie der Tagesspiegel vom Mittwoch berichtete. So sei »nach wochenlanger Blockade« nicht nur das Familienministerium, sondern auch das Wirtschaftsministerium bei der internen Abstimmung eingeknickt. Für Anfang September sei der entsprechende Kabinettsbeschluss geplant.

Die Abschottung gegenüber Schutzsuchenden geht einher mit dem sozialdarwinistischen Vorhaben, Migration staatlich so zu kontrollieren, dass kapitalistisch verwertbares »Menschenmaterial« seinen Weg möglichst reibungslos in die BRD findet. Vorbild sind hier unter anderem die Commonwealth-Staaten Australien und Kanada, die Einwanderung primär nach ökonomischem Nutzen für ihre herrschende Klasse zulassen. Entsprechend war dann auch der Eindruck des Regierungsbevollmächtigten Stamp: In Kirgistan und Usbekistan habe er vergangene Woche »sehr engagierte und kompetente junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erlebt«, berichtete er dem Tagesspiegel. Die von ihm begutachteten Lohnabhängigen würden »sehr gut Deutsch sprechen« und »bei uns als Fachkräfte gebraucht«.

Deutschland unattraktiv

Mit ein paar jungen Arbeiterinnen und Arbeitern wird sich das hiesige Kapital jedoch nicht zufriedengeben. 1,5 Millionen Menschen müssten pro Jahr nach Deutschland kommen, beziffert Monika Schnitzer aus dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung den Bedarf. Jährlich brauche dieses Land 400.000 zusätzliche Beschäftigte, sagte sie laut AFP-Bericht vom Mittwoch.

Aus freien Stücken zieht es allerdings derzeit offenbar kaum ausländisches Fachpersonal in die Bundesrepublik. Ein Hauptgrund, einen Bogen um Deutschland zu machen, ist, dass die Menschen hier »zu den unfreundlichsten Bevölkerungen weltweit« zählen, wie eine aktuelle Erhebung unter 12.000 im Ausland lebenden Fachkräften laut Frankfurter Rundschau (Onlineausgabe vom Dienstag) ergab. Aus dem Ergebnis des »Expat Insider 2023« gehe die BRD als eines der in Sachen Eingewöhnung und »Expat Essentials« (Digitales, Verwaltung, Wohnung, Sprache) am schlechtesten abschneidenden Länder hervor. Auf der Liste von 53 genannten Einwanderungszielen lande Deutschland insgesamt auf Platz 49.