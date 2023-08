Carsten Rehder/dpa Die Behörde stört sich offenbar nicht am gesundheitlichen Zustand von Unerwünschten (Neumünster, 5.11.2015)

Nach einem Suizidversuch aus Furcht vor einer Abschiebung wurde die Tunesierin Mariem F. am Donnerstag vergangener Woche unmittelbar aus einer Klinik in Schleswig-Holstein dann tatsächlich abgeschoben. Dort war sie akut in Behandlung. Was ist an diesem Tag geschehen?

Wir haben durch die Flüchtlingsbeauftragte von der Evangelischen Kirche, Dietlind Jochims, von diesem Skandal erfahren. Sie machte öffentlich, dass Mariem F. direkt von der psychiatrischen Klinik in Rickling aus von Polizeibeamten nach Schweden gebracht wurde. Der Landesverein für Innere Mission, der zum Diakonischen Werk gehört, ist Träger der Klinik. Die 37jährige Frau sei in Tunesien wegen ihrer Homosexualität verfolgt worden, deshalb zunächst nach Schweden geflohen. Da ihr Asylantrag dort abgelehnt wurde, floh sie weiter nach Deutschland. Jetzt sitzt sie in Schweden in Abschiebehaft. Schleswig-Holsteins grün geführtes Sozial- und Integrationsministerium beruft sich darauf, dass die Entscheidung das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefällt habe. Das Land wäre nur ausführendes Organ gewesen.

Hätte das Land sich in dem drastischen Fall nicht weigern müssen, die Abschiebung durchzuführen?

In der Tat. Unsere Landesregierung macht es sich zu einfach, sich so aus der Verantwortung stehlen zu wollen. In Bundesländern wie etwa Thüringen und Rheinland-Pfalz dürfen die Ausländerbehörden zum Beispiel keine Abschiebungen aus Krankenhäusern vornehmen. In dem speziellen Fall ist es aber besonders problematisch: Mariem F. war ja Patientin in der Klinik, weil sie so große Angst vor einer Abschiebung hatte, dass sie suizidgefährdet war. Die Ausrede, dass man nur umsetze, was das BAMF entschieden hatte, können wir nicht gelten lassen.

Mariem F. befindet sich nun in Schweden, wo ihr eine weitere Abschiebung in ihr Herkunftsland droht. In Tunesien ist Homosexualität strafbar. Welchem Risiko ist sie dort ausgesetzt?

Gleichgeschlechtliche Sexualität wird in Tunesien strafrechtlich bedroht, mit einer Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren. Zudem droht ihr dort Diskriminierung und gar Gefahr für Leib und Leben. Menschenrechtsorganisationen berichten, dass in Tunesien wie in anderen Maghrebstaaten kein offenes Auftreten für homosexuelle Menschen möglich sei. Sie müssten darauf gefasst sein, aufgrund der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität Diskriminierung, Repression und Gewalt zu erfahren.

In Schleswig-Holstein regiert eine CDU/Grünen-Regierung. Erst kürzlich wurde der Tunesier Saisa E. in Glückstadt in Abschiebehaft genommen, der schon seit acht Jahren in Deutschland lebte. Ist derart inhumaner Umgang mit Geflüchteten dort an der Tagesordnung?

Dass wir aktuell einer gesellschaftlich starken Polarisierung ausgesetzt sind, kann man auch an den steigenden Umfragewerten der AfD erkennen. Bei deren Bundesparteitag in Magdeburg wurde erneut deutlich, wie man dort permanent versucht, die Grenzen des Sagbaren, was Geflüchtete betrifft, weiter nach rechts zu verschieben. In der Folge betonen auch andere Parteien mitunter nicht mehr die mit der Zuwanderung verbundenen Chancen, sondern nur noch daraus angeblich resultierende Belastungen für unser Sozialsystem.

Bei den Grünen insgesamt – und auch in Schleswig-Holstein – ist zu erleben, wie sie sich diesem Duktus ergeben. Bundesweit lässt sich das anhand der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems nachvollziehen. Ständig kapitulieren sie und fordern ein zunehmend härteres Vorgehen. Das erleben wir auch beim tragischen Fall der Mariem F. Dabei sind wir grundsätzlich auf Migration angewiesen, auch wegen des demographischen Wandels.

Was fordern Sie?

Im Fall dieser Abschiebung muss es eine Rückholung nach Schleswig-Holstein geben sowie eine Untersuchung der Recht- und Verhältnismäßigkeit der Abschiebung aus einer psychiatrischen Klinik heraus.

Wie kann Die Linke dem Nachdruck verschaffen, da sie ja in Schleswig-Holstein nicht im Landtag vertreten ist?

Wir machen solche Fälle öffentlich. Und wir setzen auf außerparlamentarischen Druck auf die Landesregierung, indem wir uns im Bündnis mit anderen Organisationen wie der Seebrücke in der Flüchtlingshilfe engagieren. So verleihen wir unseren Forderungen gesellschaftlich Nachdruck.