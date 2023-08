Leonine Studios »Den Kindern wollte ich in den blauen Fluten die Doraden zeigen, die singenden Fische und die Fische aus Gold«, Arthur Rimbaud, »Das trunkene Schiff« (1871)

»Du musst den einmal eingeschlagenen Weg bis zum Ende gehen«, heißt es in einem der Lieder in »Deep Sea«, »auch wenn du weißt, dass dort niemand auf dich warten wird.« Die halbwüchsige Shenxiu befolgt diese Regel, jedoch mit tiefer Traurigkeit. Sie sucht nach ihrer Mutter. Im Prolog dieses Fantasyanimationsfilms wandelt sie verzweifelt rufend über den Meeresgrund, was wir zunächst für einen bösen Traum halten. Dann sehen wir, wie Shenxiu auf einer Kreuzfahrt, die sie gemeinsam mit ihrem Vater, dessen neuer Frau und ihrem frischgeborenen Brüderchen unternimmt, nachts über Bord geht. Der Tag, der hinter ihr liegt, war kein gewöhnlicher Tag, sondern ihr Geburtstag, den niemand außer ihr zur Kenntnis genommen hat. Der Vater und seine Neue hatten wie immer nur Augen für das Baby gehabt. Eine einzige SMS war auf Shenxius ­Handy eingegangen, ein Standardglückwunsch der Telefongesellschaft. Bei soviel Kälte verliert das Meer seinen Schrecken.

Shenxiu hat nach ihrem Bauchklatscher in die wogende See noch Glück. Irgendwo auf halber Strecke zwischen den brodelnden Wellen und dem Meeresgrund begegnet ihr der Gourmetkoch Nanhe, der in seinem U-Boot ein Tiefseerestaurant betreibt. Auf der Speisekarte stehen jedoch weder Knurrhahn noch Seegurke. Nanhe versteht sich als Künstler. Er experimentiert gerne, was seine Kundschaft, deren Aussehen an Welse und Blobfische erinnert, immer wieder in Rage versetzt. Das kann auf die Dauer nicht gut fürs Geschäft sein. Nanhe hat berge­weise Schulden angehäuft. Und er hat einen plötzlichen Einfall: Shenxiu könnte seine Rettung sein!

In China hat »Deep Sea« die Kinokassen geflutet. Damit ist hierzulande nicht unbedingt zu rechnen. Denn dem deutschen Publikum wird der Film nur in 2D angeboten. Was das Feuerwerk an nie gesehenen Effekten anbelangt, sitzen wir also auf dem Trockenen – nix mit Tiefenrausch. Um so wichtiger erscheint die Kernbotschaft des Films: Versuche immer zu lächeln!

Das verklickert Nanhe auch Shenxiu. Er will ihr dabei helfen, ihre leibliche Mutter zu finden. In Wirklichkeit will er zwar in erster Linie seinen Laden retten, aber sein Angebot könnte dennoch ehrlich gemeint sein. Der Deal ist folgender:

Shenxiu ist im Meer einem Fabelwesen begegnet, einer Hyjinx. Das ist im Grunde zwar nur ein riesiges Wollknäuel mit zahllosen Glubsch­augen, aber es besitzt die Fähigkeit, das Gutenachtlied zu summen, das Shenxiu von ihrer Mutter kennt. Sie liebt deshalb dieses kleine Monster über alles. (So leicht sind Kinder glücklich zu machen.) Nanhe sperrt die Hyjinx in einer Kiste ein. Deren Anwesenheit wirkt sich auf den Geschmack der Gerichte aus. Nanhes Gäste sind begeistert. Schon bald leuchten drei goldene Sterne über dem Eingang seines U-Boot-Restaurants. Sobald er es auf fünf gebracht und seine Schulden bezahlt hat, soll die Suche nach der Mutter beginnen. Das klingt nach Happyend, doch wird wohl genau das ins Wasser fallen. Zuviel geht schief. Außerdem erfahren bald alle an Bord, dass Shenxius Mutter keinerlei Interesse an ihrer Tochter hat.

So gewinnt der Zuschauer mehr und mehr den Eindruck, dass Regisseur Tian Xiaopeng Freude dabei empfindet, einen maximalen Kontrast zwischen den grellen Farbexplosionen auf der Leinwand und einer in die Tiefe reißenden Geschichte zu erzeugen. Denn schlimm ist nicht, dass Nanhe ein windiger Typ ist. Schlimm ist, dass er das Mädchen ins Herz geschlossen hat und unbedingt sein Wort halten will. Dabei gerät das U-Boot in gefährliches Fahrwasser, zum Schluss gar in einen gewaltigen Malstrom. Danach treiben Nanhe und Shenxiu mit einem kleinen Rettungsring, wie ihn Kinder im Freibad benutzen, auf dem offenen Meer. Als klar wird, dass der Ring sie nicht mehr beide tragen kann, opfert sich Nanhe. Von soviel Zuneigung hat Shenxiu schon lange nicht mehr zu träumen gewagt. Es passt zu dem durch und durch düsteren Plot, dass die Liebe eines Menschen für Shenxiu die totale Einsamkeit bedeutet. So treibt sie dahin. Weit und breit kein Schiff, kein Leuchtturm, kein Hubschrauber. Und es kommt auch: nichts. Da noch zu lächeln fällt schwer.