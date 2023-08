Ueslei Marcelino/REUTERS Indigene Bewohner in einem entwaldeten Gebiet des Amazonasbeckens (nahe Humaita, 20.8.2019)

Amazonas- und Klimaforscher sind sich einig: Die größte Regenwaldregion der Welt steht vor dem Kollaps. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat daher die Regierungschefs aller Länder des Amazonasbeckens zum Amazonas-Gipfel am 8. und 9. August nach Belém eingeladen, der Hauptstadt des bereits stark abgeholzten Bundesstaates Pará. Ziel ist eine gemeinsame Position für die nächste UN-Klimakonferenz (COP 28) im November. »Wir wollen der Welt sagen, was wir mit unserem Wald machen werden und was sie tun muss, uns zu helfen, denn 2009 wurden 100 Milliarden US-Dollar versprochen, bis heute sind sie nicht gezahlt worden«, sagte Lula vor dem Gipfel. 14 Fragen an den Amazonas- und Klimaforscher Philip Martin Fearnside zum Amazonas-Gipfel, zur Waldschutzpolitik der brasilianischen Regierung, zu Staudämmen, Straßenbau, Erdöl und Null-Abholzung.

Wie nah sind wir am Point of no Return des Amazonas-Öko­systems? Droht Amazonien in ­naher Zukunft zu kollabieren?

In den stark abgeholzten Gebieten im Süden von Pará und im Norden von Mato Grosso ist der Punkt wohl bereits überschritten, aber das bedeutet nicht, dass man das Handtuch werfen sollte. Arce ist eine weitere Region, die sich in der Nähe eines Kipppunkts befindet oder ihn überschritten hat. Entscheidend wird sein, was nördlich von Arce in der Trans-Purus-Region des Bundesstaates Amazonas passiert. Wenn der Wald dort verlorengeht, wäre das eine Katastrophe, da dieses Gebiet für das Wasserrecycling von entscheidender Bedeutung ist. Es droht die Öffnung dieser »Trans-Purus«-Region für Abholzer durch Nebenstraßen des Highways BR-319.

Laut seinem aktuellen Amazonas-Schutzprogramm (PPCDAm) will Lula die illegale Abholzung bis 2030 beenden. Bedeutet das, dass die legale Abholzung weitergehen wird?

Die Neuformulierung von Lulas Versprechen in seiner berühmten Rede auf der COP 27 in Ägypten spiegelt zweifellos die tatsächlichen Pläne besser wider als das, was er dort gesagt hat, wo das kritische Wort »illegal« nicht fiel. Ja, die legale Abholzung würde nicht nur weitergehen, sondern sogar erheblich zunehmen, da Lula auch eine Regularisierung von Landbesitzansprüchen verspricht. Das ist ein Euphemismus für die gesetzliche Anerkennung illegaler Ansprüche. Die Legalisierung der meisten Flächen erfolgt heute über Angaben im ländlichen Umweltregister (CAR), das 2012 mit dem derzeitigen Waldgesetz geschaffen wurde und die Onlineregistrierung von Landbesitz ohne Vor-Ort-Inspektion ermöglicht. CAR ist in der Praxis zum wichtigsten Instrument für Landräuber geworden, sich öffentliches Land ohne Bestimmung anzueignen. Sobald ein Gebiet legal besessen wird, ist auch die Abholzung erlaubt. Natürlich schürt diese Anerkennung weitere Ansprüche und Invasionen. Der fortlaufende Zyklus von »Amnestien« früherer Landinvasionen endet erst, wenn der letzte Baum gefällt wurde.

Reicht Brasiliens aktuelles »Null-Entwaldungsziel« bis 2030, um Amazonien zu retten?

Wenn die Entwaldung bis 2030 gestoppt würde, einschließlich der »legalen« Entwaldung, wäre das ein Fortschritt. Es gibt jedoch andere Bedrohungen. Waldbrände werden durch Klimawandel, durch Holzeinschlag sowie durch das Abbrennen von Rinderweiden in bereits abgeholzten Gebieten begünstigt.

Brasiliens PPCDAm sieht auch die Ausweitung des nachhaltigen Holzeinschlags in den öffentlichen Wäldern auf bis zu fünf Millionen Hektar vor. Ist das im Sinne einer Null-Abholzungsstrategie?

Die nachhaltige Holznutzung ist eine Fiktion. Im wesentlichen ist der gesamte Holzeinschlag in Amazonien nicht nachhaltig, einschließlich der Holznutzung im Rahmen gesetzlich genehmigter Pläne zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Keiner dieser Pläne berücksichtigt, dass die Ausbeutung den Wald viel anfälliger für Flächenbrände macht. Wenn eine eingeschlagene Fläche brennt, sind Feuerintensität und Biomasseverlust größer. Dadurch entsteht ein Teufelskreis mit wiederholten Bränden. Außerdem ist die Waldbewirtschaftung aufgrund von Widersprüchen in der Wirtschaftslogik und von Gesetzeslücken nicht nachhaltig.

Ein Großteil des brasilianischen Amazonas ist staatliches Land, genannt »öffentliches Land ohne Bestimmung«, weit mehr als 50 Millionen Hektar. Was sollte die Regierung mit diesen Flächen tun?

Diese Gebiete sollten alle in Naturreservate, also Schutzgebiete für biologische Vielfalt bzw. in demarkierte indigene Territorien umgewandelt werden. Dazu sollten auch Sammelreservate zur nachhaltigen, traditionellen Waldnutzung gehören. Keine dieser Flächen sollte als Privatbesitz legalisiert werden.

Lula war in der Vergangenheit für riesige Wasserkraftprojekte, etwa die Staudämme am Rio Madeira und am Rio Xingu verantwortlich. Befürchten Sie, dass nun weitere große Wasserkraftprojekte beschlossen werden?

Das ist eine große Angst, nicht nur wegen Lulas Vergangenheit, sondern auch seiner Äußerungen im Wahlkampf, als er die damaligen Entscheidungen verteidigte. Hinzu kommt der Energieausbauplan 2050. Viel mehr Staudämme werden danach in Amazonien gebaut werden, falls der Gesetzentwurf PL191/2000 verabschiedet wird, indigene Gebiete werden dann für den Bau von Staudämmen – sowie für Bergbau, Agrarindustrie und Holzeinschlag – geöffnet. Die Interessengruppen, die dahinter stehen, verfügen über genügend Stimmen, das Gesetz zu verabschieden, selbst gegen ein Veto des Staatspräsidenten.

Wie bewerten Sie die Wasserkraftwerke in Amazonien? Welchen Beitrag leisten sie zum Klimaschutz? Oder heizen sie eher das globale Klima an?

Die bestehenden Staudämme tragen auf verschie­dene Weise zur globalen Erwärmung bei. Sie stoßen CO2 und Methan aus. Diese Emissionen sind in den ersten Jahren nach dem Füllen eines Stausees weitaus größer, was sie besonders schädlich für das globale Klima macht. Methan ist, anders als CO2, ein Gas mit einer starken Erwärmungswirkung in den ersten Jahren, die Auswirkungen von CO2 sind relativ gering, erstrecken sich aber über mehr als ein Jahrhundert. Entscheidend wird sein, was in den nächsten 20 Jahren passiert. Der jüngste IPCC-Bericht hat errechnet, dass eine Tonne Methan in den ersten 20 Jahren 80,5-mal mehr bewirkt als eine Tonne CO2. Das vervierfacht die Auswirkungen der Amazonas-Staudämme im Vergleich zum Wert, der im Kyoto-Protokoll und in der geläufigen Literatur zu Staudammemissionen (einschließlich meiner eigenen) angegeben wird. Übrigens haben vier der großen Staudämme im brasilianischen Amazonasgebiet CO2-Gutschriften zu ihrem Bau erhalten – ohne wirklich im Sinne des Kyoto-Protokolls zu sein.

Sie halten die Asphaltierung der Bundesstraße BR-319 in Zentralamazonien für eine der größten Bedrohungen für das Gebiet. Sehen Sie Anzeichen, dass die Lula-Regierung das Projekt abschließen oder aufgeben werden?

In einem Radiointerview in Manaus während seines Wahlkampfs erklärte Lula, dass er nicht verstehe, warum die Runderneuerung der BR-319 nicht genehmigt werden sollte, solange sich die Landes- und Kommunalregierungen zu »Schutzmaßnahmen« verpflichteten. Leider würde das den durch die Autobahn verursachten Schaden nicht eindämmen, selbst wenn eine solche Zusage bestünde. Die Auswirkungen reichen weit über die Gebiete entlang der BR-319 hinaus, es gibt keine Anzeichen, dass die lokalen Regierungen bereit sind, die astronomischen Kosten für die Eindämmung der Entwaldung im gesamten Gebiet zu zahlen.

Wie beurteilen Sie die bestehenden und geplanten Öl- und Gasförderprojekte in den Amazonasstaaten? Sollte Ölförderung in Regenwaldgebieten nicht allein schon aus Klimaschutzgründen eingestellt werden?

Um den Klimawandel einzudämmen, muss man weltweit schnell aus Öl und Gas aussteigen. Sogar die Internationale Energieagentur (IEA) hat einen Bericht herausgegeben, in dem es heißt, dass keine neuen Öl- und Gasfelder angebohrt und bestehende auf Null reduziert werden sollten, mit null Nettoemissionen weltweit bis 2050. Brasilien sollte diesem Weg folgen. Im Amazonasgebiet sollte der Ausstieg zudem schneller erfolgen als anderswo, da neben dem Klimawandel auch Umweltschäden durch Ölverschmutzungen oder begleitenden Straßenbau und Abholzung im Amazonaswald entstehen.

Zum Öl- und Gasprojekt im Solimões-Becken. Rosneft, das russische Öl- und Gas-Staatsunternehmen, hat Bohrrechte in diesem noch intakten Regenwaldgebiet. Wann wird mit der Förderung begonnen? Oder wird die Regierung das Projekt stoppen?

Es wurde weder ein Zeitplan noch eine Entscheidung bekanntgegeben. Angesichts der engen Verbindung Putins zu Rosneft ist Lulas Haltung gegenüber Putin im Krieg in der Ukraine besorgniserregend. Die Asphaltierung der BR-319 und der Bau der dazugehörigen Landesstraße AM-366 sind für das Rosneft-Projekt sehr wichtig.

Welche Folgen hätte die Umsetzung des Öl- und Gasprojekts für den Regenwald in der Region?

Die AM-366 würde drei der ersten Ölblöcke sowie ein großes Gebiet potentieller zukünftiger Blöcke passieren. Wenn diese Straße gebaut wird, würden Landräuber und Landbesetzer in die noch nicht ausgewiesenen öffentlichen Flächen einfallen. Die gesamte östliche Hälfte des geplanten Straßennetzes wird bereits von Landbesitzern im ländlichen Umweltregister (CAR) beansprucht. Das Öl- und Gasprojekt könnte den Bau dieser Straßen beschleunigen, da Rosnefts Geld und Putins Einfluss es zur Priorität für die Bundes- und Landesregierung machen.

Wie sehen Sie das Risiko der Produktion von Biokraftstoffen auf Basis von Zuckerrohr oder afrikanischen Ölpalmen im Amazonasgebiet?

Dies ist ein Grund zur Sorge, insbesondere im Falle der Ölpalmen im Trans-Purus-Gebiet. Dieses Gebiet ist klimatisch am besten für Ölpalmen geeignet. Malaysische Palmölunternehmen haben bereits 2008 versucht, dort Gebiete zu kaufen.

Was wünschen Sie sich als Ergebnis der Belém-Konferenz?

Es bleibt zu hoffen, dass sich Brasilien und die anderen Länder verpflichten, auf Infrastrukturprojekte wie die BR-319 zu verzichten. Die Amazonasstaaten müssen mehr tun, als den Rest der Welt zu drängen, sich finanziell an der Eindämmung der Entwaldung zu beteiligen. Insbesondere Brasilien muss sich der Bedeutung des Amazonaswaldes bewusst werden.