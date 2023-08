Chris Emil Janßen/imago Hamburg: Den teuren Schmaus bezahlen die Steuerzahler

In einer Anfrage an den Hamburger Senat haben Sie sich kritisch mit der Historie des Matthiae-Mahls auseinandergesetzt, das immer im Februar oder März mit großem Prunk im Rathaus gefeiert wird. Was ist das Matthiae-Mahl, und was kritisieren Sie konkret?

Das Matthiae-Mahl ist ein mittelalterliches Festmahl, das im Jahr 1356 erstmals in Hamburg begangen wurde. Mit dem Prunkmahl haben die Kaufleute Hamburgs ihren Reichtum zur Schau gestellt. 1724 fand das Matthiae-Mahl zum letzten Mal statt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sich dann wieder auf die Tradition berufen. Anlass dafür war, wie unsere Anfrage aufgedeckt hat, der 75. Geburtstag von Albert Schäfer, ehemals Präses der Handelskammer und NS-belasteter Arisierungsprofiteur. Für den Senat ist das Matthiae-Mahl vor allem ein Marketingevent und Gelegenheit für die Schönen und Reichen, in prunkvoller Atmosphäre zusammenzukommen. Finanzieren müssen das die Steuerzahler.

Was weiß man über Albert Schäfer und seine Verstrickungen in die Verbrechen des Faschismus?

Die Geschichte der NS-Verstrickung von Albert Schäfer ist inzwischen durch die Arbeit der vom Senat eingerichteten Kommission zum Umgang mit NS-belasteten Straßennamen gut dokumentiert. Sebastian Justke hat in diesem Jahr zudem eine umfangreiche Biographie vorgelegt. Albert Schäfer hat seinen jüdischen Geschäftspartner Max Goldschmidt aus dem gemeinsamen Geschäft gedrängt, sobald die Arisierungsgesetze der Nazis die Möglichkeit dazu boten. Max Goldschmidt hielt 50 Prozent der Anteile an der Metallgummi GmbH, die er 1936 an Schäfer persönlich überschreiben musste. Als Leiter der Harburger Phoenix-Werke stellte Schäfer die Produktion schon früh auf Rüstungsgüter um. Er war zudem für den Einsatz von Zwangsarbeitern verantwortlich.

Die genannte Kommission hat im März die Umbenennung des Albert-Schäfer-Wegs in Eißendorf empfohlen. Mit welcher Begründung?

Die Kommission kam zu der Einschätzung, dass eine Umbenennung notwendig ist, weil Albert Schäfer als Vorstandsvorsitzender für den Zwangsarbeitseinsatz bei den Phoenix-Werken verantwortlich war: Mit den Zweigwerken in Riga und Prag, in denen jüdische Zwangsarbeiter eingesetzt wurden, beteiligte sich das Unternehmen aktiv an der Ausbeutungspolitik der Nazis in den besetzen Gebieten Osteuropas.

Was hat der Senat auf Ihre Anfrage geantwortet?

Auf meine Frage, wie der Senat die Tatsache bewertet, dass das Matthiae-Mahl zu Ehren eines NS-Profiteurs wieder eingeführt wurde, habe ich nur die Antwort bekommen, der Senat habe sich damit nicht befasst und habe auch nicht vor, dies zu tun. Das grenzt für mich an Geschichtsverleugnung und ist der Sache vollkommen unangemessen. SPD und Grüne scheinen um jeden Preis das Matthiae-Mahl als Werbeevent retten zu wollen.

Sie haben den Senat auch nach den Kosten des diesjährigen Matthiae-Mahls gefragt.

Ja. Die Kosten steigen von Jahr zu Jahr. Im Zuge der Inflation natürlich noch mal besonders. Inzwischen liegen wir bei mehr als 224.000 Euro. Diese Kosten werden komplett von den Hamburger Steuerzahlern getragen. Die illustren Gäste leisten keinen finanziellen Beitrag zu dem Festschmaus …

Wie bewerten Sie diese Ausgaben angesichts der Probleme der Stadt?

Wenn wir eine schnelle Ausweitung von »Housing First«-Projekten für Obdachlose, verbesserte Angebote für Suchtkranke oder eine Ausfinanzierung kultureller Projekte fordern, dann heißt es, es sei kein Geld da. Gleichzeitig wird Geld für ein Festessen ausgegeben, in dessen Genuss ausschließlich die Reichen und Mächtigen dieser Stadt kommen. Ich finde: Wenn die reichen Kaufleute gut essen wollen, sollen sie auch die Rechnung zahlen. Wie wäre es denn, die Mittel umzuwidmen und im März ein für alle offenes Fest auf dem Rathausmarkt abzuhalten? Oder die Nachfahren derjenigen, die in den Phoenix-Werken Zwangsarbeit leisten mussten, nach Hamburg einzuladen? Das wäre doch eine viel schönere Symbolik, als die jährliche Zelebrierung mittelalterlicher Völlerei zu Ehren eines NS-Profiteurs.