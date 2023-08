Das Bild eines Großgrundbesitzers, der die Haut eines indigenen Arbeiters mit einem glühenden Brennstab brandmarkt, hatte ihn schon als Kind geprägt. Später gründete er eine Guerillabrigade, tötete einen Polizisten, war Gefangener, Senator und wurde Zeuge historischer Ereignisse in Peróns Argentinien, Allendes Chile, Palmes Schweden und dem Mexiko der zapatistischen EZLN. In dem am 15. November 1934 in Cusco geborenen Peruaner Hugo Blanco Galdós schlummerte »ein natürlicher Impuls, der mich aufforderte, nach sozialer Gerechtigkeit und einer atembaren Welt zu suchen«. Am 25. Juni verstarb der Exguerillero in Uppsala.

Das, was in ihm das Bedürfnis weckte, fast alles zu ändern, war ein schreckliches Ereignis, von dem Blanco einer der letzten lebenden Zeugen war, die in diesem zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts davon berichten können. »Es war einer der letzten Todeskämpfe der Sklaverei im tiefsten Amerika, und es geschah, als ein Großgrundbesitzer in meiner Region einen indigenen Jungen mit seinem Haziendabrandzeichen am Gesäß brandmarkte. Er sagte, er tue ihm das an, weil er sich nicht gut um seine Kühe kümmere. Das hat mich sehr beeindruckt. Das verwendete Instrument war die Carimba, ein glühendes Eisen, mit dem die Chefs ihre Sklaven für ihr Leben kennzeichneten.« Blanco besuchte das Dorf und traf auf den Indigenen, der gebrandmarkt worden war – er hieß Francisco Samata, »aber der Grundbesitzer, der ihn gebrandmarkt hatte, war bereits gestorben. Ich glaube, sein Name war Enrique Berger.«

Verbrechen wie das beschriebene geschahen durch die kreolischen Großgrundbesitzer, die zwischen dem 19. Jahrhundert und der Agrarreform von 1969 im Landesinneren von Peru ihr Recht durchsetzten. Man nannte sie Gamonales, eine neue Kraft in den Regionen, die nicht einmal die Aufklärung der herrschenden Klassen besaß, die sich die Macht seit der Kolonialzeit in den Städten aufgeteilt hatten. »Es waren Großgrundbesitzer, grausam und ungebildet. Meine Mutter hatte eine kleine Hazienda, aber keine der großen, die echte halbfeudale Ländereien waren, auf denen die Bauern keinen Lohn bekamen. Auf den kleinen Haziendas bekamen sie ein Stück Land und mussten im Gegenzug separat für den Grundbesitzer arbeiten. Glücklicherweise gibt es heute keine solchen Großgrundbesitzer mehr.«

Erst Arbeiter, dann Linker werden

So lernte Hugo Blanco den kreolischen Faschismus und die letzten Atemzüge einer ländlichen Welt kennen, in der die für die vergangenen Jahrhunderte typischen Formen der Knechtschaft weiterbestanden. »Angesichts all dessen wurde ich rebellisch, und mein Vater schickte mich zum Studium der Agrarwissenschaften nach Argentinien. Ich wollte in eine linke Partei eintreten. Die peruanische Aprista-Partei gefiel mir nicht, und da es die Zeit Stalins war, warnte mich mein Bruder davor, in die kommunistische Partei einzutreten, so dass ich wegen eines Journalisten, den ich in Buenos Aires kennengelernt hatte, Trotzkist wurde.« Obwohl er sich nicht daran beteiligte, erlebte er den Prozess des argentinischen Widerstands, der mit dem Militärputsch gegen Perón 1954 begann. Er veranlasste Blanco dazu, die Universität zu verlassen und nach Peru zurückzukehren. Dort schloss er sich der ersten trotzkistischen Gruppierung des Landes an, der Partido Obrero Revolucionario (Revolutionäre Arbeiterpartei). »Dann lebte ich in Lima. Ich arbeitete in einer Fabrik. Ich musste mich proletarisieren, ein Arbeiter werden, um ein Linker zu sein.«

Die Ankunft des US-Präsidenten Richard Nixon in Lima führte jedoch zu dem, was sein Leben zwei Jahrzehnte lang prägen sollte: Verfolgung durch den Staat wegen seiner politischen Aktivitäten. In diesem Fall bestand das Verbrechen darin, dass er an den Protesten gegen den Besuch Nixons im Land teilnahm. »Sie sagten mir, ich solle Lima verlassen und nach Cusco gehen. Dort hatte ich eine Schwester, die Zeitungsjournalistin war, und ich widmete mich der Organisation der Canillitas, der Kinder, die auf den Straßen der Stadt Zeitungen verkauften. Ich ging mit dem Delegierten ihrer Gewerkschaft zum Arbeiterverband von Cusco, der sich nicht aus Proletariern zusammensetzte, weil es keine Industrie gab, sondern aus kleinen Handwerkern. Als der Herausgeber der Zeitung davon erfuhr, wurde er wütend und schickte mich zur Polizei, nachdem er Anzeige erstattet hatte. Sie sperrten mich ein, und im Gefängnis lernte ich wichtige Bauernführer wie Andrés González und andere kennen. Als ich aus dem Gefängnis kam, empfahlen mir einige Genossen, in die Provinz La Convención zu gehen und mich den Kämpfen des Bauernverbands anzuschließen.«

Es war ein Ort mit Landbesitzern und einem halbfeudalen System. Der Grundbesitzer gab den Bauern Land, aber es war so viel, dass sie es nicht allein bearbeiten konnten. Also verpachtete er es an Verwandte. »Und so war es auch bei mir, denn ich war verwandt mit einem Mann namens Oscar Cuñones. Er sagte mir, ich solle mich der Organisierung der Bauern widmen, und so begannen wir, die Bauernorganisation von La Convención zu gründen.« Dort schloss sich Blanco der Frente de Izquierda Revolucionaria an, zu der auch Juan Pablo Chang gehörte, einer der Ñancahuazú-Guerilleros, der schließlich mit Che in Bolivien sterben sollte. Er hatte auch Beziehungen zu dem Revolutionär Luis de la Puente Uceda, von dem er eine Waffe erhielt. »Mein erster Revolver«, sagte er stolz, als er sich an die Bedeutung dieses verstorbenen Guerillakämpfers erinnerte. Er war ein Vorreiter der Ideen, die später von der revolutionären Bewegung Túpac Amaru aufgegriffen wurden.

Nach einiger Zeit wurde die Revolutionäre Linksfront durch eine Reihe von Verhaftungen stark geschwächt. Dies nutzten die Großgrundbesitzer aus und verstärkten mit öffentlicher Gewalt die Repressionen gegen die Landarbeiter, die sich über ihre schlechten Arbeitsbedingungen und Löhne beschwerten. »Die Episode, die den Kelch dieser Unruhen schließlich zum Überlaufen brachte, war der Mord an einem Minderjährigen durch die Polizei. Ein Bauer erzählte uns, dass sie sein Patenkind geholt und ein Polizist es getötet hatte, woraufhin wir eine schwach bewaffnete Gruppe aufstellten.« Blancos Brigade wurde nach Remigio Huamán benannt, einem Bauern, der Jahre zuvor von der Polizei getötet worden war. Die Gruppe bewegte sich durch die »Augenbraue des Dschungels«, wie man in Peru die nebligen Wälder im Hochland nennt. Sie erhielten einige Waffen, »wie Karabiner und Schrotflinten, um Tiere zu jagen, aber natürlich keine Kriegswaffen«. Obwohl sie schlecht ausgerüstet waren, beschlossen sie, eine Polizeikaserne anzugreifen. Luis de la Puente Ucedas Revolver wurde an diesem Tag zum ersten Mal benutzt. »Ich habe einen Polizisten erschossen. Zwei andere fielen im Kampf.«

Kuba weit weg

Die Aufständischen sahen sich »eher als eine Selbstverteidigungsbewegung, die von der Bauernorganisation ins Leben gerufen wurde, denn als eine Guerilla, die Offensiven startet«. Sie sprachen Quechua, »was ihnen viele Türen öffnete«. Sie erfuhren von Castros Erfolg in Kuba einige Jahre zuvor und ließen sich davon inspirieren, hatten aber keine Verbindungen zu irgend jemandem auf der Insel. »Wir bewunderten seine Revolution, aber wir waren sehr weit weg, es klang nach einem abgelegenen Breitengrad, unerreichbar mit unseren Mitteln.« Nach ein paar Wochen machte sich der Druck des Staates bemerkbar. »Ich wurde verfolgt und geriet schließlich in die Hände der Justiz. Ich wurde zu 25 Jahren verurteilt. Man brachte mich auf die Gefängnisinsel Frontón. Sie verlangten die Todesstrafe, aber die Mobilisierungen in den USA und Europa halfen mir, ihr zu entgehen. Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre unterstützten mich von Frankreich aus. Auch Mario Vargas Llosa, obwohl er sich heute nicht mehr daran erinnern würde (lacht). Im Gefängnis trat ich für einen gewöhnlichen Gefangenen in den Hungerstreik, der in die Lobera gebracht wurde, eine Art Höhle, in der Inhaftierte bestraft wurden. Wenn die Flut kam, standen die Menschen oft bis zum Hals im Wasser und konnten leicht ertrinken. Die politischen und die gewöhnlichen Gefangenen waren getrennt, aber die politischen begannen, Solidaritätsarbeit zu leisten.«

Nachdem seine Strafe umgewandelt worden war, ermutigte ihn die Partei, nach Chile zu gehen, »wo der Trotzkismus kaum Wurzeln geschlagen hatte, so dass die Genossen mich baten, ihn zu verbreiten«. Doch bald darauf kam der 11. September 1973 und der Staatsstreich gegen den gewählten Präsidenten Salvador Allende. »Es war tragisch. Ich musste mein Leben retten, und wir suchten Zuflucht in der schwedischen Botschaft. Von dort aus gingen wir nach Mexiko, und schließlich konnten wir nach Schweden reisen, wo wir Asyl erhielten. In Stockholm arbeitete ich in einem Lagerhaus und unterrichtete Entwicklungshelfer in Spanisch und ­Quechua. Das waren gute Jahre.«

1976, nachdem sich sein Verhältnis zu den peruanischen Staatskräften normalisiert hatte, kehrte Blanco als Kandidat der Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular für die Allgemeine Verfassung­gebende Versammlung in das Land zurück und hatte bis 1992 einen Sitz im Kongress inne (unter verschiedenen linken Parteien). Genau in diesem Jahr bat ihn ein Mitglied der Guerilla des »Leuchtenden Pfades« um eine ausdrückliche Stellungnahme zu seinem Kampf.

»Ich war nicht auf der Seite von Sendero, und ich war auch kein Anhänger. Ich war für die Selbstverteidigung, aber ich war kein Guerillero, der die Macht übernehmen wollte. Wir haben uns nur selbst verteidigt. Dieses Mitglied des ›Leuchtenden Pfades‹ sagte mir, dass ich ein Verräter sei, wenn ich nicht mit ihnen arbeiten würde. Diese Leute von Sendero töteten auch linke Führer, und am Ende war in Peru nicht klar, wer wen getötet hatte, was Staatsterrorismus oder Terrorismus des ›Leuchtenden Pfades‹ war. Seitdem ist die Linke in Peru stigmatisiert.« Auf die Frage nach dem Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), der anderen damals aktiven Guerillagruppe, antwortete er: »Ich hatte ein wenig mehr Sympathie für die MRTA. Sie waren edler und humaner. Diese Guerillagruppe hatte eine gewisse Ethik, was bei Sendero nicht der Fall war. Vielleicht am Anfang, aber dann degenerierte es sehr.« Später näherte sich Blanco der mexikanischen EZLN an, als er in ihrem Land lebte, um diese und andere indigene Prozesse kennenzulernen. Von dort aus leitete er mehrere alternative Medien, etwas gehandicapt durch eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, die ihn zwang, sein frenetisches politisches Tempo zu drosseln. Nach zwei Jahrzehnten virtueller Militanz über die Netzwerke holte ihn der Tod im vergangenen Juni in Schweden ein, dem Land, in dem einige der Kinder leben, die er in den 1970er Jahren zurückgelassen hatte.