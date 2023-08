Herr Spitaler, wir treffen uns an einem historischen Ort der österreichischen Arbeiterbewegung. Können Sie mir erzählen, wo wir uns hier befinden?

Wir sitzen im ehemaligen Vorwärts-Haus. Das ist eine historische Stätte der österreichischen Sozialdemokratie. Wie der Name sagt, war hier an der Rechten Wienzeile der Vorwärts-Verlag. 1910 wurde das Haus gebaut. Es gab schon davor einen kleinen Verlag, aber 1910 wurde das Haus aus- und umgebaut und zum damaligen Sitz der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, kurz SDAP. Das Baudatum 1910 war kein Zufall. Drei Jahre zuvor hatten in der Habsburgermonarchie im Reichsrat die ersten Wahlen nach dem gleichen Männerwahlrecht stattgefunden, und das hat zu einer ziemlichen Ausweitung der sozialdemokratischen Mandate geführt. Die Sozialdemokratie wurde beinahe stärkste Fraktion im Reichsrat und hat sich ein repräsentatives Gebäude errichten lassen. Gebaut wurde es von dem bekannten Architekten Hubert Gessner, der eine ganze Reihe ikonischer Bauten der Sozialdemokratie in Wien geplant hat, auch Gemeindebauten im Roten Wien.

Das Haus hat alle politische Umbrüche und Traumata in den letzten fast 120 Jahren miterlebt: die revolutionäre Stimmung nach dem Ersten Weltkrieg 1918, das Rote Wien und das Ende der Demokratie 1933/34. Es wurde nach dem Verbot der SDAP besetzt. Die Arbeiter-Zeitung (AZ) wurde nicht mehr gedruckt, aber es gab weiterhin einen Verlag. Es erschienen hier also nach wie vor Zeitschriften, auch im Nationalsozialismus. 1945 ist das Haus restituiert worden, doch die nunmehrige SPÖ zog nicht mehr ein. Geblieben ist allerdings bis in die 1980er Jahre hinein der Vorwärts-Verlag. Die AZ, das zentrale Organ der österreichischen Sozialdemokratie, stellte 1991 den Betrieb ein, die Gebäude um uns herum wurden schrittweise verkauft, nur das Gebäude, in dem wir uns befinden, ist geblieben. Heute steht das Haus unter Denkmalschutz, seit den 1990er Jahren befinden sich hier zwei Archive: einerseits die Institution, in der ich arbeite, der Verein für die Geschichte der ArbeiterInnenbewegung, andererseits das Bruno-Kreisky-Archiv.

Zurück zu 1910: Was für eine Partei war die SDAP damals?

Die österreichischen Sozialdemokraten sind international stark vernetzt gewesen über eine Reihe prominenter Personen, wie etwa Victor Adler. Er war eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der frühen Phase der Sozialdemokratie und in der Zweiten Internationale stark verankert. Es gab enge Kontakte nach Deutschland, und es gab mit Karl Kautsky einige Querverbinder. Auch der ausgedehnte Briefwechsel zwischen Victor Adler und Friedrich Engels findet sich bei uns im Archiv. Das Haus wurde zur Anlaufstelle für Sozialisten und Kommunisten im Exil. Es gibt eine Passage in der Autobiographie von Leo Trotzki, in der er beschreibt, wie er das Haus betritt und sagt, die Leute hier seien alle ganz nett, nur eben keine Revolutionäre. Politische Differenzen bestanden schon damals, aber auch noch enger Kontakt. Bis 1914 fanden viele internationale Kongresse statt.

Die theoretische Grundierung der Partei war der Austromarxismus. Besonders zu nennen wären Otto Bauer, aber auch Karl Renner, Bundeskanzler sowohl nach dem Ersten als auch nach dem Zweiten Weltkrieg, ein pragmatischer Politiker und klassischer Vertreter des rechten Parteiflügels. Bauer war in seiner Jugend Teil des linken Flügels und während des ­Ersten Weltkriegs Unterstützer der Pazifisten. Der Austromarxismus kann als Versuch verstanden werden, die Probleme in der Habsburgermonarchie zu theoretisieren, um daraus Schlüsse für die politische Praxis zu gewinnen. Etwa in Hinblick auf die Nationalitätenfrage. Während sich in Deutschland die Sozialdemokratie über die Kriegsfrage spaltete, passierte das in Österreich nicht. Aufgrund der autokratischen Politik wurde der Reichsrat ab 1914 nicht mehr einberufen, und die Frage der Kriegskredite, die in Deutschland ganz wichtig gewesen ist, konnte gar nicht richtig diskutiert werden.

Es gab auch Figuren wie Friedrich ­Adler, den Sohn Victors. Der war von seiner Ausbildung her Physiker und ein Studienkollege von Albert Einstein. Er kam vor Kriegsbeginn aus der Schweiz zurück und sollte als einer der Sekretäre der SDAP eigentlich den Kongress der Internationale 1914 organisieren. Der fand wegen des Weltkriegs nicht mehr statt. In unserem Archiv befinden sich alle Dokumente, Programmhefte und so weiter, die bereits gedruckt waren.

Friedrich Adler erschießt 1916 den Ministerpräsidenten Karl Graf Stürgkh …

Es war ein Protest gegen den Weltkrieg. Er hält dann eine berühmte Verteidigungsrede vor Gericht. Dort dreht er den Spieß um und greift die Regierung und seine Partei für die Haltung zum Krieg an. So wird Adler zu einer Ikone der Linken in Europa. Aufgrund seiner familiären Bindungen verlässt er die SDAP aber nicht. 1918 ist er wieder auf freiem Fuß und spielt eine wichtige Rolle in der Rätebewegung. Er sorgt dafür, dass die Räte unter Kontrolle der Sozialdemokratie bleiben. Die 1918 gegründete Kommunistische Partei spielte zwar eine starke Rolle auf der Straße und unter Intellektuellen und Künstlern, aber im Vergleich zu Deutschland nimmt sie in der ersten Republik nie dieselbe bestimmende Rolle ein.

Sie haben den Austromarxismus erwähnt. Es gab seit der Wahl von Andreas Babler zum SPÖ-Vorsitzenden eine Debatte über Marxismus in Österreich. Wie hat sich das Verhältnis zwischen Sozialdemokratie und Marxismus seit der Gründung der SDAP entwickelt?

Bis zum Arbeiteraufstand 1934 und auch noch im Exil bis 1945 haben sich alle Akteure in der Sozialdemokratie auf einem diskursiven Feld bewegen müssen, das marxistisch ist. Auch jemand wie Renner zählt dazu. Wer heute seine Bücher liest, glaubt kaum, dass er Marxist war, aber seine sehr pragmatischen Positionen werden mit Begriffen und Rhetoriken erklärt, die auf die marxistische Theorie und Praxis aufbauen. Im Roten Wien hatte Otto Bauer seinen Funktionären immer versprochen, dass die Revolution kommen wird. Das Ziel war eine klassenlose Gesellschaft, die erreicht werden sollte über den revolutionären Bruch. Die Frage war bloß, wie das gelingen kann – der Weg dahin. In Österreich haben sich die Sozialdemokraten genauso wie in Deutschland 1918 für die parlamentarische Demokratie entschieden. Sie betonten immer wieder, dass es die bürgerliche und nicht die soziale Demokratie sei, und von Bauer gibt es den Satz: »Wir brauchen noch 300.000 Stimmen, dann kann die Macht unblutig erlangt werden.« Das war die Idee und die Hoffnung. In den Schriften des Roten Wien spielt diese Hoffnung auf den Sozialismus eine wichtige Rolle. Und bereits damals gab es die Kritik von links, dass die Sozialdemokraten zwar davon reden, aber es nicht umsetzen.

Man kritisierte, dass 1918/19 die Möglichkeit auf den revolutionären Bruch nicht genutzt wurde. Auch später im Hinblick auf den Arbeiteraufstand 1934 lautete der Vorwurf, dass er verzögert stattgefunden hat, zu einem Zeitpunkt, da das Unterfangen aussichtslos geworden war. Dennoch steht außer Frage, dass es sich bei der SDAP um eine marxistische Partei handelte.

Nach 1945 ändert sich das. Zur Binnenkultur der Partei gehörte, dass in Schulungen und bei Veranstaltungen der Jugendorgane bestimmte Klassiker des Marxismus gelesen wurden. Der neue Parteivorsitzende Andreas Babler hat in seiner Zeit bei der Sozialistischen Jugend (SJ) sicher Otto Bauer und Karl Marx gelesen. Seine Vorgängerin als Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner war eine Quereinsteigerin und wurde erst Parteimitglied, als sie ihre Funktion angetreten hatte. Sie kam nicht aus dem Parteimilieu, hatte Marx kaum oder gar nicht gelesen und konnte daher weniger mit marxistischen Schriften und marxistischer Theorie anfangen. Es gibt heutzutage also sehr große Unterschiede, je nachdem, auf wen man in der SPÖ trifft.

Sie betonen, dass spätestens ab 1945 eindeutig nicht mehr von einer marxistischen Partei gesprochen werden kann. Dennoch blieb die Sozialdemokratie in der Arbeiterbewegung Österreichs hegemonial. Es gab keine linken Abspaltungen von Bedeutung. Nach 1945 wurden etwa auch die Revolutionären Sozialisten wieder in die Partei integriert und damit schließlich marginalisiert. Auch nach 1956 und 1968, als die KPÖ dann zerfiel, entstand keine neue Partei. Statt also etwas außerhalb der Partei aufzubauen, gingen Linke immer wieder in die SPÖ hinein. Wie erklären Sie sich das?

Aus dem aktivistischen Lager der Revolutionären Sozialisten gab es schon viele mit der Hoffnung, die Revolution in Österreich durchführen zu können, sobald die Rote Armee 1945 kommt. Ich beschäftige mich derzeit sehr mit der Biographie der sozialdemokratischen Politikerin ­Hilde Krones, die von 1945 bis zu ihrem Tod 1948 Abgeordnete war, und auch bei ihr sieht man das. Die Revolutionären Sozialisten waren klein, und spätestens mit dem Marshallplan auf der einen Seite und auf der anderen mit den entstehenden Volksdemokratien ab 1947 mussten sie im antagonistischen Klima von Freund und Feind eine Seite wählen. Nur wenige von ihnen haben sich damals zur Sowjetunion gestellt. Nur wenige nahmen in der SPÖ explizit linkssozialistische Positionen ein, so wie etwa Josef Hindels. Oder Karl Czernetz, er wurde später Parteiideologe, war aber an und für sich ein Linker während des Exils. Die Logik des Kalten Kriegs war einfach: Wer aus der Partei weggeht, fällt in Verbannung.

Es hatte aber auch mit politischem Erfolg zu tun. In der Ära von Bruno Kreisky ab 1970 gab es nicht nur eine Hegemonie in der Linken, sondern bis 1983 auch eine kurze Phase der politischen Hegemonie. Da sind auch Leute enttäuscht weggegangen, aber viel mehr war der Wunsch von Gruppen da – so wie Sie es beschrieben haben –, in die SPÖ hineinzugehen und Dinge zu beeinflussen. Ich glaube, Prozesse der Spaltungen, wie wir sie in Deutschland in der SPD ab den späten 1990er Jahren hatten, würden nur in einer fundamentalen Krise passieren. Und wenn nicht Babler Parteivorsitzender geworden wäre, wer weiß, was dann passiert wäre. Jetzt ist wieder alles anders, und es gibt wieder wenig Gründe für Leute, aus der SPÖ hinauszugehen.

Über Babler wird in den Medien viel diskutiert. Auch, wie marxistisch er sei. Wie würden Sie seine Aussagen historisch einordnen?

Die Rede beim Parteitag hatte kämpferische Rhetorik und eine sehr interessante Bezugnahme auf politische Gefühle: Hoffnung, ein Begriff, der in der politischen Imagination des Sozialismus eine große Rolle spielt. Man macht eine Analyse der Gegenwart und sagt: Die ist nicht gut. Es kann und muss aber eine Veränderung hin zu einer besseren Zukunft geben. Es war dahingehend eine sehr sozialistische Rede.

Die konkreten Beispiele waren aber moderat. Die Kritik von ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker, der vom »Weg von Südkorea nach Nordkorea« gesprochen hat, ist bizarr. Babler hat kommunalen Wohnbau und viele Beispiele aus den Anfängen der Sozialdemokratie hergenommen: Kampf für soziale Rechte und »Achtstundentag«. Er sagte, alle diese Forderungen waren zu Beginn Träume, die erst durch Kämpfe erreicht worden sind. Das ist ein klassisch sozialistisches Argument. Es gibt dieses lesenswerte Buch »The Proletarian Dream« von Sabine Hake, in dem es um die Gefühlspädagogik des Sozialismus bis 1933 geht, und die Rede hätte aus diesem Buch stammen können.

Bablers Beispiele nahmen auf die Zeit des Roten Wien von 1919 bis 1933 Bezug. Das sind sozialdemokratische Kernthemen: »Achtstundentag«, Gemeindebauten, kommunaler Wohnbau, der heute wieder aktuell geworden ist durch die Auswirkungen der Finanzkrise auf den Immobilienmarkt. Aber das sind alles Forderungen, die nicht an sich marxistisch sind, sondern von einer sozialdemokratischen Politik umgesetzt wurden.

Wie beurteilen Sie das Verhältnis des Bundeskanzlers Bruno Kreisky zum Marxismus, das auch immer mal wieder zum Thema gemacht wurde?

Ich würde Kreisky nicht als Marxisten bezeichnen. Er kam aus linken Kreisen, war bei den Revolutionären Sozialisten aktiv, im Widerstand und wurde verhaftet. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft musste er ins Exil. Er hatte eine austromarxistische Prägung, aber man müsste schon lange suchen, etwas Marxistisches in seiner Politik zu finden. Was man findet, ist nach 1918 das sozialdemokratische Ziel der »Demokratisierung aller Lebensbereiche«, so lautete das Schlagwort damals. Das findet man bereits im Roten Wien und dann bei Kreisky in der Frauenpolitik und der Justiz.

Mit dem Bezug auf Kreisky knüpft Babler an die beiden großen Fixpunkte der österreichischen Sozialdemokratie an, das Rote Wien und eben die Kreisky-Ära. Die dienen noch heute als Erinnerungs- und beinahe Sehnsuchtsorte. Babler versucht derzeit vor allem nach innen zu kommunizieren und die Parteimitglieder zu aktivieren. Er will eine linke, sozialdemokratische Erzählung stark machen, auf die die Funktionäre stolz sein können. Zusätzlich gibt es noch einen dritten Bezugspunkt der Linken, und das ist der Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Der war in Österreich zwar kleiner und schwächer als in anderen Ländern, aber dafür stärker kommunistisch geprägt.

Wir erleben neuerdings Wahlerfolge der KPÖ in Graz und in den Bundesländern Steiermark und Salzburg. Seit 1969 gibt es die Eisenstädter Beschlüsse der SPÖ, die jegliche Zusammenarbeit mit der KPÖ verbieten. In Graz gibt es eine Koalition, die auch SPÖ und KPÖ einschließt. Können Sie als Historiker etwas dazu sagen?

Meines Wissens sind diese Beschlüsse noch in Kraft, und man muss sich genau anschauen, wie sie damals in Kraft getreten sind und wie sie heute geändert werden können. Als die KPÖ in Graz Wahlerfolge feierte, gab es bei uns im Archiv Anfragen zu diesen Eisenstädter Beschlüssen. Ich schaue mir als Historiker solche Sachen gern an. Im Zusammenhang mit der SPÖ-Mitgliederbefragung schrieben mehrere Medien, dass Kreisky 1967 durch eine Kampfabstimmung an die Macht gekommen sei. Ich habe mir das angeschaut, es hält keiner Prüfung stand. 1967 keine gab es keine Kampfabstimmung. Es wurde damals ein neuer Parteivorstand gewählt, der hat einen Wahlvorschlag erarbeitet. Über den hat man dann abgestimmt.

Auch der Parteitag von 1969 sollte genau untersucht werden: Wie wurde das damals in Eisenstadt beschlossen? Ich bin sicher, dass das über kurz oder lang geschehen wird, weil sich die Rahmenbedingungen fundamental verändert haben. Der Beschluss kam in den Zeiten des Kalten Kriegs zustande. Da war die KPÖ eine ganz andere Partei als heute.

An solchen Fragen sieht man, wie sich unser Archiv verändert hat. Die Fragen, die heute in unserem Archiv eintreffen, sind andere als vor 1989. So wie sich überhaupt die Geschichte der Linken anders darstellt als vor 30 Jahren, weil sich sehr verschiedene Gruppen auf bestimmte Begriffe und Konzepte beziehen können, was vor 30 Jahren schwer gewesen wäre. Im letzten Wahlkampf in Wien hat »Links« (eine Wahlplattform, in der auch die KPÖ teilnahm, jW) Plakate mit dem Karl-Marx-Hof (einem historischen Gemeindebau, jW) produziert und gesagt: »Wir sind das neue Rote Wien!« Zugleich hat die SPÖ historische Motive auf Wahlplakate gedruckt und ebenso auf das Erbe des Roten Wien Bezug genommen. Und vor diesem Hintergrund wäre die SPÖ gut beraten, diese Eisenstädter Erklärung möglichst rasch ad acta zu legen.