Nachschlag: Niger, meine Perle

Francois Mori/AP Pool/dpa Mit offenen Karten? Eine Übersicht über französische Armeestandorte in der Sahelzone

Geopolitik scheint Verhängnis und Schicksal, der begrenzte planetarische Raum und das Pluriversum der Staaten eine gottgegebene Ordnung und Außenpolitik natürliches Gebaren unter Gegnern. Geopolitik galt hierzulande lange, weil die nämliche Disziplin Rechtfertigungen für Krieg und Vernichtung des Vorgängerstaates in östlich gelegenen Weltteilen lieferte, als unfein. In Frankreich ist man da weniger zimperlich. Bei Arte gibt es ein Programm, das heißt »Mit offenen Karten«. Im April stand der Niger im Fokus der Sendung: Geographie, Bevölkerungszusammensetzung, Rohstoffe, Militärbasen – anschaulich dargestellt auf Karten. Klar wird, wenn auch so nicht gesagt, dass beim imperialistischen Game mehrere Mächte am Rad drehen und für Paris einiges auf dem Spiel steht. Die Einschätzung der Moderatorin: »Niger ist mehr als je zuvor unverzichtbar für Frankreich.« Ein Vierteljahr später ist die alte Kolonialmacht auf kaltem Entzug. (brat)

https://kurzelinks.de/gs7p