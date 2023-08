Stiftung Preuflische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg/Silke Kiesant Statue eines Afrikaners vor dem Neuen Palais in Potsdam

Ein Ölgemälde zeigt Otto Friedrich von der Groeben, der eine Zeichnung der Festung Großfriedrichsburg in der Hand hält. Hinter der gepanzerten Schulter des Grafen lugt der Kopf eines schwarzen Mannes hervor, der die Zeichnung entgegennimmt. Das Gemälde steht am Anfang der Ausstellung »Schlösser. Preußen. Kolonial. Biografien und Sammlungen im Fokus« im Berliner Schloss Charlottenburg. Es verweist auf die Kolonialgeschichte Kurbrandenburgs – sofern man bei Großfriedrichsburg überhaupt von einer Kolonie sprechen möchte. Denn die befestigten Anlage, die sich zwischen 1683 und 1717 in brandenburgischer Hand befand, war nicht mehr als ein Handelsstützpunkt an der Küste des heutigen Ghana. Symbolisch war der Stützpunkt von ungleich größerer Bedeutung. So sollten das Kaiserreich und Nazideutschland das Unterfangen später zur Pionierleistung des Kolonialismus stilisieren, an die es anzuknüpfen galt. Indes war die Handelsbilanz der Brandenburgisch-Afrikanischen Compagnie nur deshalb positiv, weil sie vom Geschäft mit versklavten Afrikanern profitierte. Mehr als 20.000 Menschen verschleppte die Aktiengesellschaft auf amerikanische Plantagen.

Gut erforscht, wenn auch nicht sonderlich bekannt, ist diese Geschichte seit dem Erscheinen von Ulrich van der ­Heydens Buch »Rote Adler an Afrikas Küste« vor gut 20 Jahren. Warum also gerade jetzt eine Ausstellung, die anhand des Sammlungsbestands der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten der kolonialen Geschichte Brandenburgs und Preußens nachgehen will? Bereits 2016 hatte sich das Deutsche Historische Museum mit der Ausstellung »Deutscher Kolonialismus« ausführlich des Themas angenommen. Vor dem Hintergrund des damals noch im Bau befindlichen Humboldt-Forums und der bilateralen Verhandlungen zwischen Namibia und Deutschland über die Aufarbeitung des kolonialen Völkermords war diese Ausstellung eine wichtige Referenz. Sie hob den deutschen Kolonialismus aus Fachdiskursen und zivilgesellschaftlicher Kritik und machte ihn zur öffentlichen Sache.

»Schlösser. Preußen. Kolonial.« kann da nicht mithalten, will aber alles richtigmachen. Die Ausstellung betont den intensiven Austausch mit externen Akteuren der Zivilgesellschaft und bindet zeitgenössische künstlerische Beiträge ein. Beides ist heute obligatorisch, hervortun kann man sich damit nicht. Und so wirkt die ausgestellte Selbstkritik ebenso müde und einfallslos wie der Titel der Ausstellung. Für den Besucher zerfällt die Präsentation in zwei Teile. Im Neuen Flügel wird anhand von Gemälden, Tabakdosen oder Porzellanfiguren der Stand der Forschung erläutert. Unverkleidete Metallregale stehen für das Prozesshafte der Ausstellung, die nur ein Anfang in der Aufarbeitung sein möchte. Den Wandtexten sind Ergänzungen beigefügt, die schulmeisterlich Begriffe wie Rassismus oder Kolonialismus erklären. Neue Erkenntnisse darf man nicht erwarten. Erfreulich ist hingegen der Ansatz, den abgebildeten schwarzen Menschen einen Namen zu geben und ihre Biographien zu erforschen. Der zweite Teil der Ausstellung ist in die Dauerausstellung im Alten Schloss integriert. Hier begnügt man sich mit Aufstellern, die auf einzelne Gegenstände wie herabwürdigende Buddhafiguren oder ein Cembalo mit chinesischem Dekor hinweisen. Hilfreicher ist der Audioguide, der den Gang durch die Hallen etwas erträglicher macht.

Und das Aushängeschild der Ausstellung, die Installation von Nando Nkrumah im Ehrenhof? Nkrumah hat das Reiterstandbild, das Kurfürst Friedrich Wilhelm zeigt, um vier Stelen ergänzt. Scannt man die QR-Codes darauf, lassen sich mit dem Handy virtuell Skulpturen plazieren, die auf Adinkra-Symbole der westafrikanischen Akan-Kultur basieren und für Freiheit, Mut, Einheit und Wahrheit stehen. Die Idee ist schön und einleuchtend, die Umsetzung nicht sehr schlau. Im hellen Sonnenlicht lässt sich auf dem Handybildschirm kaum etwas von den Skulpturen erkennen.

Nach dem Rundgang kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es sich bei der Ausstellung um eine Pflichtaufgabe handelt, die es abzuhaken gilt. Wem die deutsche Kolonialvergangenheit, die Tradition rassistischer Stereotypisierung und die bis in die Gegenwart wirkende Exotisierung außereuropäischer Lebenswelten bislang unbekannt waren, dem sei die Ausstellung empfohlen. Alle anderen dürfen sich den Weg ins Schloss guten Gewissens sparen.