Marcus Brandt/dp Viel dreht sich derweil nicht: Kräne in der »Hafencity« (Hamburg, 2.8.2023)

Mutig sind sie ja: die sogenannten Strategieberater von EY-Parthenon. Mittels Studie prognostizieren sie die Wohnungsbaukrise einfach weg, ein bisschen jedenfalls, berichtete dpa am Mittwoch. Zwar erschwerten »enorm gestiegene Kredit- und Materialkosten« die Finanzierung von Bauprojekten. Der »Markt« dürfte aber mit sinkender Inflation »ein neues Gleichgewicht finden«. Ferner könnte der Bund bei anhaltender Baukrise stärker eingreifen. Kurzum, die historisch hohen Baupreise sollten sich zumindest normalisieren – etwa mit mehr Neubauförderung oder neuen Abschreibungsmöglichkeiten am Bau, so EY-Parthenon.

Zum Zahlenwerk: Für den Wohnungsbau erwarten die Autoren dieses Jahr noch einen kräftigen Rückgang von 3,1 Prozent. Im kommenden Jahr sollte das Bauvolumen stagnieren. »Wir glauben, dass sich der Einbruch im Wohnungsbau 2024 nicht fortsetzt«, wurde Volkmar Schott, Partner bei EY-Parthenon, von dpa zitiert. 2025 dann die Trendwende, ein leichtes Wachstum beim Bau von 1,9 Prozent. Dabei stütze der hohe Bedarf an energetischen Sanierungen, sei es beim Heizungstausch oder bei der Installation von Photovoltaikanlagen, die Branche. Nur, mehr als Mutmaßungen sind das nicht.

Das finden selbst Vertreter der Immobilienlobby. Der Wohnungsmangel wachse unaufhörlich, gleichzeitig gingen die Wohnungsbauzahlen in den Keller. »Wir rechnen mit einem Einbruch der Baufertigstellungszahlen auf nur noch 242.000 Wohnungen für 2023 und lediglich 214.000 Wohnungen im Jahr 2024«, sagte Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungsunternehmen GdW, jüngst zu jW. Denn Bauen sei mittlerweile so teuer geworden, dass sich relativ gut verdienende Menschen keine Neubauwohnung mehr leisten könnten. Die Kostensituation führe Gedaschko zufolge bei neu gebauten Wohnungen zu einer Steigerung der »notwendigen« Nettokaltmiete von 10,95 Euro pro Quadratmeter auf 18,10 Euro. Anders ausgedrückt: Ein Preissprung um 65 Prozent. Ähnlich äußerte sich Christian Osthus. »Der Rückgang des Wohnungsbaus ist hoch problematisch«, betonte der stellvertretende Geschäftsführer des Immobilienverbands Deutschland (IVD) gegenüber jW. Auch des mietpreisgebundenen. Das verschärfe die angespannte Lage für alle Wohnungssuchenden, besonders in den größeren Städten.

Es trifft aber auch Beschäftigte aus der Baubranche, weiß Jan-Marco Luczak: »Die Genehmigungszahlen brechen flächendeckend ein, und die Auftragsbücher der Unternehmen sind leer«, so der rechts- und baupolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag auf jW-Nachfrage. Die Folge: Es gebe bereits erste Entlassungen; dramatisch, denn, »wenn die Leute erst einmal weg sind, kommen sie auch nicht wieder«.

Wie reagiert das Bundesbauministerium von Klara Geywitz (SPD)? Zuversichtlich. Mehr als 18 Milliarden Euro Finanzhilfen stelle der Bund den Ländern im Zeitraum von 2022 bis 2027 zur Verfügung. Allein für den sozialen Wohnungsbau, sagte eine Sprecherin zu jW. Zudem wolle Geywitz mittels neuem »steuerlichen Anreizprogramm den Wohnungsbau ankurbeln«, berichtete am Mittwoch AFP.

Für Mieterorganisationen ein Ansatz, mehr nicht. Es müsse seitens der Ampelkoalitionäre entschiedener gegengesteuert werden, »sonst rutscht die Bundesrepublik von einer Wohnungskrise in eine veritable Wohnungsnot«, befürchtet Marielle Eifler, Vizevorsitzende des Mietervereins zu Hamburg, im jW-Gespräch. Dabei sei ein kommunaler Wohnungsbau, der staatlich finanziert werde und im Eigentum der Kommunen bleibe, notwendig, ergänzte Joachim Oellerich, Chefredakteur des Mieterechos der Berliner Mietergemeinschaft. Nicht irgendwann: Jetzt!