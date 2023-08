Alkis Konstantinidis/REUTERS Sitzen vor zerstörter Lebensgrundlage, während die Feuer durchs griechische Mandra toben (18.7.2023)

»Wir sind im Feuer untergegangen«, titelte am Mittwoch die Athener Tageszeitung Efimerida ton Syntakton (Efsyn). Die vom Blatt veröffentlichte »herzzerreißende Bilanz« des heißesten Monats Juli seit Wetteraufzeichnung liest sich in der Tat wie ein Bericht aus der Apokalypse: In nicht einmal vier Wochen verbrannten auf Inseln und auf dem Festland rund 55.000 Hektar Wald und Buschlandschaft, dazu Häuser, Schulen, ganze Dörfer. Bei Löscharbeiten im Süden der Insel Euböa stürzten zwei junge Piloten – 27 und 34 Jahre alt – mit ihrer völlig veralteten Canadair 215 ab und starben in den Trümmern. Der Militärflughafen Nea Anchialos westlich der Hafen- und Universitätsstadt Volos musste in Panik geräumt werden. Die griechische Luftwaffe rettete zwar ihre dort stationierten F16-Jagdflieger des Kampfgeschwaders 111, ein Teil der in den Munitionslagern gestapelten 450 bis 900 Kilo schweren Marschflugkörper und Bomben explodierte allerdings und gefährdete die 150.000 Einwohner der nur 20 Kilometer entfernten Metropole der Pilion-Halbinsel. Der Syriza-Politiker Stefanos Tzoumakas, Kandidat für den seit Alexis Tsipras’ Rücktritt vakanten Parteivorsitz, klagte den seiner Meinung nach für die meisten Großfeuer verantwortlichen Brandstifter an: das Kapital.

»Die Landnahme des Kapitals« – schreibt auch der Hamburger Soziologe Jürgen-Michael Reimer in seinem jüngst erschienenen Essay »Der absurde Kapitalismus« – geht in diesen Tagen in den Ländern rund um das Mittelmeer über Leichen. Reimer: »Der Umweltschutz zur Erhaltung der Existenzgrundlage des Menschen hat der Markt nicht als seine Aufgabe angesehen, sondern dem Profitinteresse untergeordnet.« Eine Feststellung, die sich mit den aus der Praxis gewonnenen Erkenntnissen von Tzoumakas – dem jahrzehntelangen Kampf gegen die immer an denselben Orten wiederkehrenden griechischen Großfeuer an der Ägäis – deckt. Dem TV-Sender Skai sagte Tzoumakas am 18. Juli: »Nicht einmal zehn Prozent der Brände sind aus irgendwelchen Nachlässigkeiten entstanden. Es handelt sich vielmehr um organisierte Brandstiftungen, die in Gegenden vollzogen werden, die von wirtschaftlichem Interesse sind und deren Nutzung daher geändert werden soll. Angezündet werden Wälder und Büsche immer wieder in der Landschaft Attika und auf der Insel Euböa«, die verkehrsgünstig nahe der Metropole lägen, »und auf den Inseln. Bereinigt wird die Natur dort für den Bau von Hotels, Windparks und Photovoltaikanlagen«.

Abgesehen vom profanen Gewinnstreben beim immer weiter um sich greifenden Errichten von Luxushotels, sogenannten Ressorts, auf Inseln wie Mykonos, Santorin und inzwischen auch auf der Peloponnes oder auf Kreta: Ökologische Maßnahmen, der Bau von Windparks und die Konstruktion der riesige Flächen verbrauchenden Photovoltaikfelder vollziehen sich an den Ufern des Mittelmeers nicht nach sozialen Regeln, sondern unter dem fatalen Diktat des Profitzwangs. Die Erfahrungen griechischer Politker – Tzoumakas ist nur ein Beispiel unter vielen anderen, die im Gegensatz zu ihm den Mund nicht aufmachen – lehren, dass die Rettung des Menschen auf diesem Planeten im Kapitalismus nicht zu schaffen ist.

Eine lächerliche Vorstellung von »ertragreichem Umweltschutz« bot in den vergangenen Tagen das deutsche »Leitmedium« Spiegel: Kritische Leser langweilte die Redaktion mit Artikeln unter den Titeln »Nachhaltige Geldanlage: Wie Sie mit dem Klimaschutz Rendite machen«, oder »Neue nachhaltige Geldanlage: Angriff der Klimakapitalisten«. Berichte, die den von eben jenen »Klimakapitalisten« geführten Kampf um Land an der Ägäis, der Adria und an den »Rendite« versprechenden Ufern des westlichen Mittelmeers unbeachtet lassen. Der von dem Athener Professor für Ökonomische Geographie Costis Hadjimichalis seit 2016 registrierte und beschriebene »Landraub in Griechenland« vollzog sich zunächst unter der Knute der sogenannten Troika – Europäische Kommission, Europäische Zentralbank, Internationaler Währungsfonds – und resultierte aus einem vom Finanzkapital groß angelegten Test an einem elf Millionen Menschen zählenden Volk. Aus Sicht des Kapitals haben die Hellenen, vor allem aber ihre Politiker, diesen Test zur vollsten Zufriedenheit bestanden.

Wie Hadjimichalis und nun endlich auch ein Politiker aus den Reihen des früheren »linken« Ministerpräsidenten Tsipras in aller Deutlichkeit erklären, wurde Griechenland fette Beute im Sinne der von Reimers beschriebenen »kapitalistischen Landnahme«. Zurück bleiben Menschen, denen in den immer heftiger wütenden Feuerstürmen nicht nur die Häuser, Felder und Wälder verbrennen, sondern auch ihre »menschliche Existenz«. Schuld habe der Klimawandel resümierte der rechte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Und womöglich die Inselbewohner selbst, die auf Rhodos angesichts der meterhohen Flammenwände Touristen mit Kind und Kegel im Schlaf- oder Badeanzug in Privatbooten so eben noch retten konnten? 30.000 Menschen, Griechen und Gäste, evakuierten die Feuerwehrleute und ihre Helfer aus bedrohten Dörfern. Mitsotakis tat, was er immer tut, wenn es eng für ihn wird: Er entließ den zuständigen Minister für Bürgerschutz, Panagiotis Mitarakis. Dieser stand schon als Migrationsminister regelmäßig in der öffentlichen Kritik.

»Schuld« und »Schulden« haben griechische Regierungen in den vergangenen zwölf Jahren mit Vorliebe ihrem eigenen Volk auf die Schultern geladen. So auch jetzt wieder. Folgt man der Rhetorik des Regierungschefs, haben »schuld« an Brandstiftung und Vernichtung der lebenserhaltenden Natur wieder nur jene, die eine abgerauchte Zigarette achtlos ins Gras werfen oder ihren Müll irgendwo am Wegesrand abladen. »Nein«, sagt der politisch erfahrene Mahner Tzoumakas. Allein die Lage der Brandherde des Monats Juli beweisen seiner Meinung nach, dass es ausschließlich um Profit ging.