Saisa E. befindet sich seit etwa zwei Wochen in der Abschiebehaftanstalt Glückstadt und ist seither wegen unzumutbarer Haftbedingungen und der ihm drohenden Abschiebung nach Tunesien im Hungerstreik. Wie ist seine Situation in der Haft?

F.N.: Unsere Gruppe erfuhr nach einem Besuch bei Saisa in der vergangenen Woche, dass es ihm sehr schlecht geht. Er verweigert die Nahrungsaufnahme wegen der inhumanen Haftbedingungen, ist sehr geschwächt und deprimiert. Er hatte um psychologische Betreuung gebeten, fühlte sich vom Gefängnisarzt nicht ernst genommen, der ihm zunächst nur mitteilte, dass die Psychologin im Urlaub sei. Erst diesen Montag kam sie schließlich. Besonders perfide: Er war am 16. Juli ganz plötzlich in Hamburg festgenommen worden, während er dort einen Deutschkurs besuchte, um sich seine Sprachfähigkeit bescheinigen zu lassen. Die miserable medizinische Versorgung sowie die ungenügende Ausstattung des Gefängnisses sind uns schon lange bekannt und wären leicht zu verbessern. Das Einsperren und die drohende Abschiebung sind doch belastend genug! Wir fordern die sofortige Freilassung von Saisa und allen anderen dort Inhaftierten. Saisas Anwalt hat Haftbeschwerde eingereicht.

Was kann die Besuchsgruppe für ihn und die anderen Gefangenen dort tun?

F. N.: Wir kritisieren die schleswig-holsteinische Landesregierung, die diesen Abschiebeknast 2021 eröffnete und ihn zynisch als »Wohnen minus Freiheit« betitelt. Viele der dort eingesperrten Menschen sind nicht informiert darüber, weshalb sie dort inhaftiert sind; einige wissen nicht einmal, dass sie von dort aus abgeschoben werden sollen. Wir halten den Kontakt zu ihnen, beraten sie, fragen nach, was sie brauchen, oder versuchen anwaltliche Vertretung zu organisieren. Wir schaffen Öffentlichkeit, damit die Menschen nicht einfach hinter Mauern verschwinden, ohne dass jemand je davon erfährt.

Wann soll Saisa E. abgeschoben werden und wie lange muss er noch in Haft bleiben?

F. N.: Wir vermuten, dass seine Abschiebung für Ende August geplant ist; wissen es aber nicht genau, weil seitens der Behörden intransparent gehandelt wird. Von Details zu Haftbedingungen kann Saisa selbst berichten.

Saisa, wie geht es Ihnen und wie ist Ihre Situation in der Abschiebehaft?

S. E.: Ich bin am Ende mit meinen Nerven und fühle mich wie ein Verbrecher behandelt, obwohl ich gar nichts Schlimmes gemacht habe. Ich werde weggesperrt, ständig mit Kameras überwacht oder von Sicherheitspersonal begleitet. In der Küche gibt es kaum Lebensmittel, nur Kartoffeln, Tomaten und Zwiebeln. Es gibt kein Kochgeschirr, sondern nur einige Plastikgegenstände. Wie soll man so Essen zubereiten? Auch gibt es nur einen Rasierer, womit sich alle Gefangene hier am ganzen Körper rasieren. Das ist unhygienisch. Zwei Menschen mussten von hier aus ins Krankenhaus: Sie wurden an Händen und Füßen gefesselt dorthin gebracht.

Weshalb gilt das »Chancenaufenthaltsrecht« nicht für Sie, obwohl Sie schon seit acht Jahren in der BRD sind?

S. E.: Das verstehe ich auch nicht. Ich hatte der Ausländerbehörde in Oberbayern eine Zusage für einen unbefristeten Arbeitsvertrag vorgelegt, erhielt aber keine Arbeitserlaubnis. Ich war in Hamburg im Deutschkurs, um die dafür erforderlichen Sprachkenntnisse nachzuweisen. Obgleich ich die Behörde gebeten hatte, eine Abschiebung nach Tunesien zu vermeiden, weil ich im Fall einer endgültigen Entscheidung lieber freiwillig ausreisen wollte, holte mich die Polizei ohne Vorwarnung aus dem Kurs heraus.

Aus welchen Verhältnissen entflohen Sie 2015 aus Tunesien?

S. E.: Ich komme aus einer armen Familie und wollte ihr helfen, indem ich in Deutschland arbeite. Ich habe alles getan, spreche die Sprache, habe mir Arbeit besorgt. Ich hätte arbeiten und Steuern bezahlen können. Statt dessen verursache ich jetzt unfreiwillig dem deutschen Staat durch meine Festnahme völlig unnötige Kosten. Die Situation lässt mich verzweifeln.